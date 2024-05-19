Porsche, güncellenmiş WEC motorunu bırakmaya hazırlanıyor

Mevcut motorla gelecek ayki Le Mans 24 Saat'te Porsche Penske Motorsport ve müşteri takımların iyi bir performans göstermesi durumunda güncelleme Urs Kuratle'nin açıkladığı üzere rafa kaldırılabilir.

Kuratle, bu yıl 963'ün dayanıklılığında yapılan iyileştirmelerin, hibrit sistemin güvenilirliğini artırmak için tasarlanmış yeni motor versiyonuna olan ihtiyacı büyük ölçüde ortadan kaldırdığını açıkladı.

Kuratle Autosport'a yaptığı açıklamada, "Belki de iptal edilecek. Le Mans'a gittiğimizde titreşimden kaynaklanabilecek herhangi bir sorunla karşılaşmazsak, muhtemelen güncellemeyi hiç tanıtmayacağız."

"Bu yıl bütün yarışlarda yer aldık ve güvenilirlik sorunu yaşamadık. O halde neden bunu tanıtalım ki?" dedi.

Başlangıçta 15-16 Haziran'daki Le Mans için 963 filosuna motoru entegre etme planı iptal edildi. Ancak Kuratle, Katar WEC sezon açılışında Mart ayında revize V8'in bu sezon belirtilmeyen bir tarihte devreye gireceğini ısrarla belirtti.

Geçen yıl Porsche, LMDh'de zorunlu olan standart hibrit sistemle ilgili güvenilirlik sorunları nedeniyle 4,6 litrelik V8'in yeni versiyonunu geliştirmeye başladı.

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Motorun 180 derecelik krank milinden kaynaklanan titreşimin, düşük güvenilirliğe neden olduğuna inanılıyordu ve bu da 90 derecelik bir krank ile güncellenmiş bir motor üzerinde çalışmaya başlama kararına yol açtı.

Ancak hibrit sistemde yapılan geliştirmeler 963'ü çok daha güvenilir hale getirdi.

Porsche Penske Motorsport (PPM), Ocak ayındaki Daytona 24 Saat'te zafere ulaştı ve etkinlik boyunca hibrit sistemle alakalı hiçbir sorun yaşamadı.

Porsche, yeni motoru Le Mans'ta kullanma planlarına devam etmedi çünkü yeni motorla ilk kez geçen ay Imola'da yarışmak zorunda kalacaktı.

Le Mans organizatörleri FIA ve Automobile Club de l'Ouest, motorun BoP (Balance of Performance) üzerindeki etkisini değerlendirmek için Le Mans'dan önce iki yarışta yarışılmasını istiyordu.

LMDh'de sadece bir homologasyona izin verildiğinden, bu durum motorun WEC'te yarışan beş 963'te de tanıtılması anlamına geliyordu ve aynı zamanda IMSA'daki dört araçta da aynı anda tanıtılması gerekiyordu.

Bu durum gerekli dayanıklılık testlerini tamamlamak ve 24 saatlik bir yarış öncesinde motoru onaylamak için yeterli zaman bırakmıyordu.

Kuratle, motorun getirilmesindeki lojistik zorlukların da rafa kaldırılmasının bir diğer nedeni olabileceğini açıkladı.

Kuratle, "Motoru tanıtmadan önce dayanıklılık testleri yapmanız gerekiyor ve bu çok pahalıya mâl oluyor."

"Her iki seride de aynı anda tüm arabalara entegre etmek ve tüm yedek motorları üretmek büyük bir çaba sarfetmek olurdu." dedi.

Kuratle, yükseltilmiş motorun dinamometre üzerinde çalıştığını ancak bir arabada çalıştırılmadığı doğruladı.