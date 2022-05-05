Porsche, dört müşteriye LMDh prototipi tedarik edecek

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Alman üretici, Multimatic Motorsport ile birlikte geliştirilen LMDh hibritlerinden ikisini, 2023'te her seri için tedarik etme kapasitesine sahip olduğunu açıkladı.

Böylece Porsche, fabrika girişlerinin yanı sıra WEC ve IMSA'da kendisini temsil eden müşteri takımlarına sahip olma sözünü yerine getiriyor.

Yeni Porsche motor sporları patronu Thomas Laudenback, Autosport'a şunları söyledi: "Her seride ikiye kadar çıkabiliriz. Maksimum bu ve daha fazlasını yapamayız."

"Tek bir şey açık. Bu olabildiğince fazla araç satmakla ilgili değil. Hedefimiz bu değil."

"Üst düzey bir prototipimiz var ve eğer bir yarış takımına araç satıyorsak, takımın belirli bir seviyede olması önemli. Bu şekilde onları destekleyebiliriz."

"Rekabetçi olmak için her şeye sahip olduklarından emin olmak istiyoruz."

Urs Kuratle, Director, Factory Motorsport, Porsche LMDh Photo by: Porsche Motorsport

Porsche'deki LMDh projesine başkanlık eden Urs Kuratle, her seride iki araçlık bir müşteri takımı olmasının kesin olmadığını belirtti.

2023 için müşteri takımlarıyla herhangi bir anlaşmanın sonuçlanmadığını söyleyen Kuratle, "WEC ve IMSA'da iki takıma birer araç olabilir."

"Müşterilerle görüşmelerimiz iyiydi ama henüz bir şey imzalanmadı. Potansiyel müşterilerle iletişim halindeyiz ama sıraya dizilmiş 10 takım yok." dedi.

Laudenbach, WEC ve IMSA'daki Porsche LMDh sayısının, 2023'ten sonraki yıllarda artabileceğini açıkladı.

"Başka bir sezon, kapasitemizi artırabiliriz."

"O zaman, araç ve müşterilerle çalışma konusunda daha çok şey öğrenmiş olacağız."

"Daha sonra bir veya iki aracımız daha olursa iyi olur."