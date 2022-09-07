Porsche, Bahreyn 8 Saat'ten çekilme kararı aldı

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Haziran ayındaki Goodwood Hız Festivali'nde yeni 963 Hibrit'i ilk kez kamuoyunun karşısına çıkaran Porsche, test sürecini tamamlamalarının ardından Kasım ayında düzenlenecek olan sezonun son yarışı Bahreyn 8 Saat'te yarışmama kararı aldıklarını resmen duyurdu.

Alman üretici, WEC'in bu sezona özel getirdiği bir kural kapsamında piste çıkabilecekti -kural, önümüzdeki sezon yarışacak herhangi bir takımın puan almamak koşuluyla son yarışta mücadele etmesine olanak sağlıyordu. Bu kuralın özellikle LMDh aracının gelişiminde diğerlerine göre daha önde yer alan Porsche için getirildiği de düşünülmekteydi.

Bu öneriyi ciddi bir şekilde değerlendiren ve aracı gerçek yarış koşullarında test etmenin sağlayacağı avantajları kabul eden Porsche, Bahreyn hafta sonuna hazırlanmak için harcanan zamanı, özel testlerde aracın ince ayarlarını yapabilmek için harcamaya karar verdi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan üretici, "Porsche Penske Motorsport için Bahreyn'deki mücadeleyi ek bir test olarak kullanmak ilginç bir seçenekti ancak farklı nedenlerden dolayı bunu tercih etmedik."

"Pist süresini en üst düzeye çıkarmak ve bunu mümkün olduğunca düşük maliyetle gerçekleştirmek istiyoruz. Bu nedenle, ABD'de iki test daha yapmayı tercih edeceğiz."

"Ayrıca, FIA WEC Bahreyn yarışına giderken tüm malzemeleri deniz yoluyla piste göndermek zorundayız, bu da önemli birçok parçanın uzun süre elimizde olmayacağı anlamına geliyor." ifadelerini

Yeni Porsche 963 LMDh, ilk kez Ocak ayında 2023 IMSA SportsCar Şampiyonası'nın ilk yarışı olan Daytona 24 Saat'te piste çıkacak, iki ay sonra ise -IMSA ile ortak bir hafta sonunun parçası olarak- Sebring'de ilk kez bir WEC yarışında boy gösterecek.

Porsche, önümüzdeki yıldan itibaren Penske ile gerçekleşirilecek bir proje kapsamında hem WEC hem de IMSA'nın en üst sınıflarında yarışacak.

Şimdiye kadar iki test şasisi hazırlayan Porsche, ikinci şasiyi daha ileri çalışmalar için ABD'ye göndermeden önce geçen ay Monza'da iki araçlık bir test gerçekleştirdi.

Porsche 963 LMDh Photo by: Morgese / Gandolfi