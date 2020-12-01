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WEC / Son dakika

Porsche: "Audi'nin LMDh kararı, bizim planlarımızı etkilemeyecek"

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Porsche: "Audi'nin LMDh kararı, bizim planlarımızı etkilemeyecek"
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Heiko Stritzke
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Porsche, Audi’nin LMDh projesi başlatma hedefinin, spor otomobil yarışlarının en üst sınıfına geri dönme hedeflerini etkilemeyeceğini açıkladı.

Audi, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, 2020/21 sezonunun ardından Le Mans 24 Saat ve Daytona yarışlarını içerecek bir LMDh programına hazırlanmak ve 2022'den itibaren Dakar Rallisi'ne katılabilmek için Formula E'den çekileceğini duyurdu.

Audi’nin kardeş şirketi Porsche, Mart ayında yaptığı açıklamada, ACO ve IMSA tarafından ortaklaşa geliştirilen LMDh kurallarını değerlendirdiğini açıklamıştı ve şimdi iki Volkswagen Grubu markasının aynı kategoride birbirleriyle rekabet etme olasılığı artıyor.

Porsche ve Audi daha önce, 2014-16 yılları arasında birbirleriyle mücadele etmişlerdi. Ancak sonrasında sırasıyla seriden çekildiler.

Sonrasında Audi, Formula E'ye odaklandı ve ardından Porsche de 2019/20 sezonuyla birlikte Formula E'ye adım attı. Şimdi iki şirket birbirleriyle mücadele ediyor. 

Dün Audi'nin seriden çekilme kararı almasıyla beraber, 2021/22 FE sezonuyla birlikte FE'deki tek VW Grubu temsilcisi Porsche olacak.

Buna karşılık Porsche, LMDh kurallarını değerlendirmeye devam ettiğini ve yakında bir karar alacağını açıkladı. Ancak Audi'nin fabrika ekibiyle buraya geçme kararı alması, Porsche'in planlarını etkilemeyecek.

Motorsport.com'a konuşan bir Porsche sözcüsü, "Hayır, kendi açımızdan hâlâ değerlendirme aşamasındayız. Diğer bir deyişle, temelde Audi'nin başladığı yerdeyiz ve hayır, kesinlikle dışarıda değiliz."

"Şimdiye kadar buna ilgi duyan tek taraf bizdik. Ve hâlâ öyleyiz. Audi'nin duyurusu bunu değiştirmiyor. Diğer şeyler tabii ki Yönetim Kurulu kararına tabi."

“Yine de mümkün olan en kısa sürede kararımızı vermeyi umuyoruz. Sonuçta özellikle şasi, standart bir hibrit sisteme adaptasyon ve ideal güç ünitesini seçimi konusunda partnerlerimizle iyi bir hazırlık süreci geçirmek gerekiyor. Bu çok zaman alan bir süreç."

"LMDh'ye ilgi göstermeye devam ediyoruz. Olası bir konsept üzerinde çalışmaya devam ediyoruz ve ikinci aşamaya olabildiğince çabuk geçebilmeyi umuyoruz." dedi.

Şimdiye kadar Toyota, Glickenhaus, ByKolles ve Peugeot, hiper araç konseptine dayalı otomobiller üretmeyi seçtiler.

Porsche, 2017'den sonra WEC'in LMP1 sınıfından ayrılırken, GTE sınıflarında yer almaya devam etti. Ancak bu yıl, Sebring'deki son yarışın ardından IMSA'nın GTLM kategorisinden çekilme kararı aldı.

Audi, LMDh projesine başlamak için Formula E'den çekiliyor!

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Bu Haber Hakkında

Seri WEC , IMSA
Editör Rachit Thukral

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