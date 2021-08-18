Pierson, gelecek yıl 16 yaşla en genç Le Mans sürücüsü olmaya hazırlanıyor

Pierson, şu anda Rody to Indy basamaklarında ilerliyor ve 2021 USF2000 şampiyonasını 4. sırada götürüyor. Aynı zamanda, önümüzdeki sene haziran ayında United’ın LMP2 ORECA-Gibson 07 ile Le Mans’ta yarışırsa vatandaşı Matt McMurry’nin en genç Le Mans sürücüsü olma rekorunu kıracak.

Yarışın düzenleneceği tarihte 16. yaşının 117’nci gününde olacak. McMurry ise Caterham Racing ile Zytek Z11SN LMP2’nin direksiyonunun başına geçerek rekoru kırdığında 16. yaşının 202. günündeydi.

Bu hafta sonu Le Mans’ta United’ın misafiri olan Pierson, otomobil yarışları kariyerinin üçüncü yılında WEC’de spor araçlarında yarışmaya geçme sebeplerini anlattı.

Autosport’a verdiği demeçte, “Bence bu, dünyadaki en iyi serilerden biri.”

“Bunu izleyerek büyüdüm ve her zaman yapmak istediğim bir şeydi.”

“Ayrıca bu, ismimin tanınmasını sağlamak için harika bir yol.” ifadelerini kullandı.

Pierson, WEC programına hazırlanmak için Güney Amerika’da düzenlenen IMSA SportsCar Şampiyonasında bazı yarışlara katılacak.

Genç sürücü, “Buna [WEC’e] hazırlanmak için biraz IMSA’da yarışacağım.”

“WEC’e katılmak istedim çünkü bu seri, daha büyük bir skalada yer alıyor ve United'ın benim için sunduğu şey bu." ifadelerini kullandı.

Pierson, bir LMP2 aracını ilk kez bu sene Kaliforniya'da bulunan Buttonwillow pistinde PR1/Mathiasen IMSA ekibiyle deneyimledi. Ardından da United ile mayıs ayında Red Bull Ring’de bir test sürüşü yaptı.

United takım patronu Richard Dean, Pierson’ın spor araç sürücüsü Stephen Simpson’la olan bağlantısını anlattı. Simpson, 2000’lerde JLR takımıyla Formula Renault’da yarışmıştı.

Dean, “Stephen, kışın benimle iletişime geçti ve çok iyi olduğunu düşündüğünü bir çocuğa koçluk yaptığını söyledi. Ardından onunla tanışmam gerektiğini söyledi.”

“Josh’la Sebring 12 Saat’ten önce tanışmıştım ve bana spor araçları ile Le Mans’la her zaman ilgilendiğini söyledi.” yorumlarını yaptı.

#22 United Autosports Usa Oreca 07 - Gibson: Philip Hanson, Fabio Scherer, Filipe Albuquerque Photo by: Paolo Belletti

Ayrıca Dean, Pierson’ın Red Bull Ring’deki test gününde performansıyla onu etkilediğini de ekledi.

Dean, “Onun için uzun sürüşler, çift bölümden oluşan sürüşler, pite giriş ve pitten çıkışlar gibi düzgün bir program hazırladık. Hemen öğrenmeyi başarmadığı tek bir şey dahi yoktu." dedi.

2022’de United’ın 2 araçla seriye katılması bekleniyor ve Pierson’ın takım arkadaşlarının kim olacağı ise henüz açıklanmadı.

Pierson, önümüzdeki sene tek koltuklu serilerde yarışmayı da planladığını söylese de önceliğinin WEC programının olacağını vurguladı.

Pierson, “Tek koltuklu serileri terk edeceğimi sanmıyorum ama seçeneklerimin neler olacağını görmemiz lazım.” diye ekledi.

Pierson, tek koltuklu serilerin zirvesi olan Formula 1 ya da IndyCar’da yarışmayı hala istediğini de belirtti.

Daha 2 yaşındayken go-kart sürmeye başlayan Pierson, 4 yaşındayken kartingde yarışmaya başladı.

Pierson, 2020’nin şubat ayında 14 yaşına bastığında araçlarda yarışmaya başladı. Tek koltuklu serilerde F1600’de yarışmaya başladı ancak seri COVID-19 pandemisi nedeniyle iptal edilince USF2000’e geçti.

Ayrıca, SCCA'nın Atlantic Championship serisinde Indy Pro 2000 aracında da yarıştı.