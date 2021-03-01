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WEC / Son dakika

Piero Ferrari: "50 yıl sonra Le Mans'a dönmemizin büyük etkisi olacak"

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Piero Ferrari, Şahlanan At’ın; 2023’te, prestijli Sarthe yarışından tam 100 yıl sonra, 10. galibiyetini alma hedefiyle Le Mans 24 Saat’e dönecek olmasını kutluyor.

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Piero Ferrari: "50 yıl sonra Le Mans'a dönmemizin büyük etkisi olacak"

Motorsport.com’a konuşan Ferrari başkan yardımcısı, “Çok güzel bir şey. Hiper araç regülasyonlarını inceleme fırsatım olmadı fakat geçmişteki gibi sürprizlerle karşılaşmamamızı diliyorum, o zamanlar BoP’la istedikleri kişilere yarışı kazandırıyorlardı."

"50 yıl aradan sonra geri döneceğiz ve bunun büyük bir etkisi olacak.” dedi.

Dolayısıyla artık Scuderia Ferrari, Formula 1 haricinde de prestijli bir yarış serisinde yarışıyor olacak.

Ferrari, “Yakın zamanda bunu Bernie Ecclestone’la konuştum, zaman zaman onunla telefon üstünden görüşüyoruz. Formula 1 taraftarları cezbeden bir gösteri olmaya devam etmeli."

"Çok ileri teknolojiye sahip, çok hızlı tek koltuklu araçlarla yarışıyoruz fakat kimse teknolojiyi anlamıyor çünkü bilmiyorlar.” dedi.

Ferrari bu konuda haklı, fakat takımlar belli başlı çözümlerini; inovatif bir konsept olarak halka sunmaktansa, bir sır olarak saklamak istiyor.

Bu konuda ise başkan yardımcısı, “Elbette bazı fikirler patentlerle korunuyor. Korkutucu meblağlarda para harcıyoruz fakat sonra çıkan ürünü gizliyoruz. Bu nasıl mantıklı olabilir, acaba bana açıklayabilir misiniz?” dedi.

Ferrari’ye göre belki teknik sırlar saklanabilir fakat konseptlerin herkese açık olması gerekiyor.

“Bakın, söylediklerime açıklık getireyim: pandeminin etkisiyle, F1’i televizyon haricinde takip etmenin artık bir imkanı yok."

"Tarihin en hızlı tek koltuklu araçlarıyla yarışıyoruz fakat TV vasıtasıyla önünüze gelen görüntüler, pistte gerçek aracı gördüğünüzde elde ettiğiniz deneyimi yansıtamıyor. İnsanların, taraftarların önüne gelen şey farklı oluyor.”

“Bunlar 300 km/h’ın üstüne çıkabilen F1 araçları, fakat bunları video üstünden izlediğinizde Formula 2 yarışından daha farklı bir hız algılayamıyorsunuz."

"O takdirde ben de gösteriye bu kadar az katkıda bulunan bir şeye bu kadar büyük yatırımlarda bulunmanın manasını bulamıyorum. Ve buna rağmen teknolojik araştırmaya karşı da değiller, hatta tam aksine...”

Piero Ferrari’ye maliyetleri düşürmek adına bütçe kısıtlamasının getirildiği hatırlatıldığında ise İtalyan yönetici: “Elbette, fakat halen eskisiyle aynı maliyete sahip motorların üstünde çalışmamız gerekiyor; ama artık motorlar, her sezon sürücü başına 3 üniteyle sınırlı.” diyerek sözlerini tamamladı.

Leclerc, Ferrari'nin Le Mans Hiper aracını sürmeye sıcak bakıyor

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1 , WEC
Takımlar Ferrari
Editör Memet Kağan Bilgili

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