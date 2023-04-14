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Peugeot, yeni vites kutusundan umutlu

Peugeot, vites kutusundaki değişiklikler sayesinde Portimao 6 Saat'te herhangi bir dayanıklılık sorunu yaşanmayacağını düşünüyor.

Gary Watkins
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Peugeot, yeni vites kutusundan umutlu
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Peugeot'un yeni vites değiştirme aktivasyon sistemi, Paul Ricard'daki Le Mans 24 Saat dayanıklılık simülasyonundan geçti ve Pazar günkü Portimao 6 Saat'te kullanılabilmesi için kat etmesi gereken mesafeyi aştı.

Yeni sistem hakkında konuşan Olivier Jansonnie, revize edilmiş şanzıman düzeneğinin, Sebring'deki mücadelede her iki aracı da etkileyen eski sisteme göre çok daha dayanıklı olduğunu düşünüyor.

Jansonnie, "Sistemden ve ihtiyacımız olan mesafeyi kat etmemizden memnunuz. Hatta şöyle söyleyelim, ihtiyacımızdan daha fazla kilometre kat ettik, ama bu sadece bir test."

"Umarız burada sorun yaşamayız ama yeni sistemin daha iyi olduğu kesin, buna şüphe yok." dedi.

Revize edilmiş sistem, 2021'in sonundaki ilk testlerden bu yana yedi vitesli 9X8'de bulunan önceki elektrikli sistemin yerini alıyor.

Bu konudaki adımları geçen yıl atmaya başladıklarını söyleyen Jansonnie, "Geçen yıl Bahreyn'deki mücadeleden önce bir şeyler yapmamız gerektiği netleşmeye başladı."

"Bunu araştırmaya başladık, ancak bu oldukça temel bir revizyon, yani aracımızda büyük bir değişiklik. Tasarımı gerçekleştirmek oldukça uzun zaman aldı." dedi.

#94 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8: Loic Duval, Gustavo Menezes, Nico Müller

#94 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8: Loic Duval, Gustavo Menezes, Nico Müller

Photo by: JEP / Motorsport Images

12 yılın ardından Haziran ayında Le Mans'a dönmeye hazırlanan Peugeot'un odak noktasının dayanıklılık olduğunu vurgulayan Jansonnie, "Her şey sırayla: ilk olarak aracın uzun mesafeler boyunca sorunsuz çalışabildiğinden emin olmalıyız, bu şekilde performans da gelecektir."

"Eğer herhangi bir dayanıklılık sorunumuz olmasaydı, testlerimiz için çok daha fazla zaman harcayacaktık, performans arayacaktık ve eminim ki daha iyi performans sergileyecektik."

"Araçta hala bazı zayıf noktalarımız olduğunu biliyoruz, ayrıca muhtemelen hala olabilecek henüz bulamadığımız bazı şeyler var."

"Kesinlikle kurşun geçirmez bir araca sahip olmak istiyoruz ancak henüz o noktada değiliz." dedi.

Sebring'in ardından geliştirme şasisi ile gerçekleştirilen Ricard testi, Peugeot'nun Le Mans'tan önceki son dayanıklılık simülasyonuydu.

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