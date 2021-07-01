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WEC Haberler

Peugeot, yeni hiper aracını Temmuz'da tanıtacak

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Peugeot, 2022'de dayanıklılık yarışlarına döneceği hiper aracını 6 Temmuz'da tanıtacak.

Peugeot, yeni hiper aracını Temmuz'da tanıtacak

Peugeot, 2019'un sonunda dayanıklılık yarışlarına geri döneceğini açıklamıştı. Fransız marka, 2022 sezonundan itibaren yarışmaya başlayacak hiper aracını 6 Temmuz Salı günü tanıtacak. 

Peugeot, Le Mans 24 Saat yarışına ve 2022 WEC sezonuna katılacağından LMH regülasyonlarını tercih etmişti. Fransız ekip, özellikle aerodinamik özgürlük başta olmak üzere birçok kriterden dolayı LMH'yi tercih ettiklerini de belirtmişti.

10 yıldır dayanıklılık yarışlarına katılmamış olan Peugeot, pistlere geri dönüş sürecinde adım adım ilerliyor.

Peugeot, aralık ayında yeni hiper aracının motoruyla alakalı bilgiler vermişti: Hibrit 2.6 litrelik V6 motorunda "ikiz turbo" dizaynı uygulanacak. Motor, 680 beygir olacak ve elektrik motoru 200 kW üretecek. Regülasyonlar toplamda 500 kW ya da 680 beygir kullanılmasına izin veriyor. 

Şubat ayında bir önemli gelişme daha yaşandı ve aracı kullanacak sürücü kadrosu açıklandı.  Paul Di Resta, Loïc Duval, Mikkel Jensen, Kevin Magnussen, Gustavo Menezes ve Jean-Eric Vergne aracı kullanacak pilot kadrosunu oluşturuyor. Yedek pilot ise James Rossiter olacak.

Eğer Peugeot, geçtiğimiz aylarda yayınladığı zaman çizelgesine uyabilirse, hiper araçları yılın sonunda ilk turlarını atabilecek. Sonrasında da test ve gelişim programlarına girecek.

Peugeot, resmi olarak 2022 Le Mans 24 Saat yarışına katılacağını henüz açıklamadı ve bu açıklama yüksek ihtimalle aracın gelişim seviyesine bağlı olarak gelecek sene gerçekleştirilecek.

Peugeot, dayanıklılık yarışlarına katılmayı planlayan birkaç takımdan biri ki bu yarışlar 2023'ten itibaren LMDh regülasyonlarına ev sahipliği yapacak. 

Toyota ve Glickenhaus, çoktan LMH regülasyonlarına göre bir araç geliştirmeye başladı bile. Dolayısıyla onlar Peugeot, Ferrari ve ByKolles'u bekleyecek.

LMDH'de ise Audi, BMW, Porsche ve Acura bu regülasyonlar altında geliştirecekleri programlarını doğruladı.

Peugeot Hypercar teaser

Peugeot Hypercar teaser

Fotoğraf: Peugeot Sport

 

 
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