WEC

Peugeot WEC'ten; Citroen ve Opel ise Formula E'den çekiliyor

Peugeot, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'ndan derhal çekilme kararı alırken, kardeş markalar Citroen ve Opel, 2027 sezonunun ardından Formula E'den ayrılacak.

Rachit Thukral Zeynep Taş

Düzenlendi: 24 Kas 2026 10:14

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#93 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8: Paul Di Resta, Stoffel Vandoorne, Nick Cassidy

Fotoğraf: JEP

Stellantis, pazartesi günü yaptığı açıklamada, Satory'de bulunan tüm motor sporları departmanını aşamalı olarak kapatacağını duyurdu.

Karar, Avrupa merkezli tüm fabrika destekli yarış programlarını kapsıyor. Bu kapsamda yalnızca müşteri takımlarına yönelik Lancia ralli projesi faaliyetlerine devam edecek. Stellantis Kuzey Amerika tarafından bağımsız olarak yürütülen Dodge'un 2027'de NASCAR Cup Serisi'ne katılımı karardan etkilenmeyecek.

Başlangıçta tüm fabrika destekli yarış programlarının derhal sonlandırılması bekleniyordu. Ancak Stellantis markalarının, 2027 yılının temmuz ayında tamamlanması planlanan ilk Gen4 sezonunun sonuna kadar Formula E'de mücadele etmesine izin verilecek.

WEC'de Peugeot, aracın zayıf yönlerini gidermek ve ön gruptaki takımlarla arasındaki farkı kapatmak amacıyla 9X8 LMH üzerinde kapsamlı bir güncelleme çalışması yürütüyordu. V6 motorlu Hypercar, geliştirme sürecinde ileri bir aşamaya ulaşmıştı ve kış boyunca Avrupa'da gerçekleştirilmesi planlanan birkaç test daha bulunuyordu. Ancak Stellantis yönetim kurulu, şampiyonadan çekilme kararı aldı.

Benzer şekilde Citroen ve Opel de Formula E'nin Gen4 dönemine hazırlanıyordu. Stellantis, yeni teknik düzenlemeler doğrultusunda tamamen yeni bir güç ünitesi geliştirmişti. Şu anda Citroen adıyla mücadele eden takım, daha önce Maserati markası altında olmak üzere Formula E'de birkaç yıldır yarışıyordu. Opel ise gelecek yıl şampiyonaya tamamen yeni bir takım olarak katılmaya hazırlanıyordu.

Stellantis yönetim kurulu, DS'in planlanan ayrılışının ardından Opel'in Formula E'ye katılımını daha önce onaylamıştı. Şirket, mevcut bir takımla ortaklık kurmak yerine Opel'in operasyonlarını sıfırdan oluşturması için gerekli kaynakları sağlamıştı.

Gen4 dönemi için tamamen yeni güç üniteleri geliştirmenin gerektirdiği yatırımlar nedeniyle Stellantis, Formula E'ye uzun vadeli bağlılık göstermişti. Ancak şirket, yeni dönemin başlamasından yalnızca bir yıl sonra şampiyonadan ayrılacak.

Stellantis'in Formula E'deki ayrılığı şampiyonayı önemli ölçüde etkileyecek. Şirket, serinin en büyük destekçilerinden biriydi. Gelecek yıl için herhangi bir doğrudan etki beklenmese de 2028 sezonunda araç sayısının, 24 araçlık maksimum grid kapasitesinin aksine yalnızca 20'ye düşmesi gündeme gelebilir.

Şu anda Citroen adıyla faaliyet gösteren takımın geleceği ise henüz tamamen belirsiz değil. Bunun nedeni, takımın yarış katılım hakkının doğrudan Stellantis'e değil, Monaco Sports Group'a (MSG) ait olması. Buna karşılık Opel'in yarış katılım hakkı Stellantis'in mülkiyetinde bulunuyor.

Theo Pourchaire, Opel GSE Formula E Team

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

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