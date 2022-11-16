Peugeot, Bahreyn'in ardından WEC Hypercar aracında 'iyi bir noktada'

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Programın teknik direktörü Olivier Jansonnie, sekiz saatlik yarışın açılış etaplarında her iki araçta da sorun çıkmadan önceki hızlarının, 9X8'in WEC'deki son yarışında çok daha rekabetçi olduğunu kanıtladığına inanıyor.

Temmuz'daki Monza ve Eylül'deki Fuji yarışlarından sonra gerçekleşen üçüncü yarışta Jansonnie, "Yarışın başlarında gösterdiğimiz gibi, Bahreyn'de çok iyi bir noktadaydık."

“Başta her şeyden memnunduk."

“Daha sonra araçta sorun yaşadık, o yüzden tempomuz azaldı."

“Ama ilk iki stint oldukça iyiydi." dedi.

Geçen hafta sonu Peugeot için yapılan geliştirme, performans dengesi kapsamında aracın minimum ağırlığında 12 kg'lık bir azalmanın yanı sıra, Toyota için küçük bir güç azaltımıydı.

Jansonnie, Peugeot'nun uzun sürüşlerde ve lastiklerde çift stintlerde daha yapacak çok işi olduğunu itiraf etti.

Jansonnie, "Bu muhtemelen, mühendislik açısından üzerinde çalışmamız gereken bir şey."

Paul di Resta, #93 Peugeot ile ilk sıradan başladığı yarışın startında ikinci sıraya düştü ve ilk pit stoplar öncesinde yarış lideri Sebastien Buemi'nin Toyota GR010 HYBRID'inin hiçbir zaman beş saniyeden fazla gerisinde olmadı.

Di Resta, Pit stoplar esnasında Toyota'nın arkasında üçüncü sıraya düştü ve ikinci saatin bitiminden kısa bir süre önce bir vites değiştirme sorunuyla yolda kaldığında Buemi'nin yaklaşık 20 saniye gerisindeydi.

#93 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8: Paul Di Resta, Mikkel Jensen, Jean-Eric Vergne Photo by: JEP / Motorsport Images

Jean-Eric Vergne ve Mikkel Jensen ile 93 numaralı aracı paylaşan Di Resta, garajda dört dakika kaldıktan sonra piste çıkmayı başardı ve Vergne, piste geri döndüğünde yarışın en hızlı turunu attı.

#93 Peugeot daha sonra altıncı saatte araç dördüncü vitesi kaybederek yarıştan çekilmek zorunda kaldı.

Jansonnie, iki sorunun bağlantılı olduğuna inandığını ancak emin olmak için daha fazla analiz yapılması gerektiğini öne sürdü.

Takıma yeni katılan Nico Muller'ın sürdüğü ikinci Peugeot da, Di Resta'dan sadece üç tur sonra yolda kaldı.

Jansonnie'ye göre, Muller'in Loic Duval ve Gustavo Menezes ile paylaştığı aracın karşılaştığı bu sorun, #93'ün yaşadığı sorunla bağlantılı değildi.

Yakıt pompası daha sonra, Duval dördüncü saatte pite geldiğinde sekiz dakikalık bir sürede değiştirildi.

#93 Peugeot, yarışı kazanan Toyota'nın altı tur ardında dördüncü oldu.

Jansonnie, Bahreyn'de karşılaşılan sorunlara rağmen 9X8'in güvenilirlik açısından hâlâ yükselişte olduğuna inanıyor.

Jansonnie, “Araç hâlâ çok yeni ve araçta birtakım sorunlarımız var."

“Fuji bizim için, bu yarışa kıyasla çok daha iyi geçmişti."

“Bazı iniş çıkışlar olabilir ama genel olarak hâlâ aynı performanstayız." dedi.