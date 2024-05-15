Peugeot, Spa'da haksızlığa uğradığını düşünüyor
Peugeot, Hypercar Performans Dengesi düzenlemelerine üstü kapalı şekilde itiraz ederek Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda "haksız muamele gördüklerini" iddia etti.
Fotoğraf: JEP / Motorsport Images
#93 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8: Mikkel Jensen, Nico Muller
Photo by: Marco Losi / KAPPAEMEDIA
Ancak WEC'i FIA ile birlikte düzenleyen Automobile Club de l’Ouest, Finot'un yorumlarına tepki olarak 2024 için getirilen BoP metodolojisinin temel bileşenlerinden birini yineledi.
Fillon, "BoP sürecinde aşırı performans gösteren araçları yavaşlatacağız."
"Ancak bir araç düşük performans gösteriyorsa müdahalemiz çok daha yavaş olacaktır. Bu, takımların kasıtlı olarak düşük performans göstererek avantaj sağlamasının önüne geçmek içindir." dedi.
Peugeot sport teknik direktörü Olivier Jansonnie, iki 9X8'den en iyisinin yarışı 10.sırada tamamlamasını hayal kıraklığı olarak yorumladı.
Jansonnie, "Arabanın buradaki performansı bizi hayal kırıklığına uğrattı."
"Dürüst olmak gerekirse en başından FP1'den beri zor olacağını biliyorduk ancak bugün gösterdiğimiz performanstan daha iyisini umuyorduk." dedi.
Jansonnie, Spa'daki pistin ilk ve son sektörlerinin, Le Mans'daki Circuit de la Sarthe pistinin bazı bölümlerini tam olarak yansıttığını belirtti ve bu sektörlerde 9X8'in hızlı olduğunu vurguladı.
Jansonnie, "Umarım Le Mans 24 Saat'te daha hızlı oluruz."
"İki pist birbirinden epey farklı." dedi.
#93 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8 of Paul Di Resta, Mikkel Jensen, Jean-Eric Vergne
Photo by: Alexander Trienitz
Finot, BoP'den bahsetmekten kaçınarak, önümüzdeki ayki Le Mans için herhangi bir tahminde bulunmayı reddetti.
Finot, "Le Mans için bir farklılık olacak, bu yüzden herhangi bir tahminde bulunamıyorum." dedi.
Geçtiğimiz yıl 9X8'in orijinal versiyonu Le Mans'daki en iyi performanslardan birini sergiledi. Loic Duval, Nico Muller ve Gustavo Menezes'in paylaştığı 93 numaralı araç, akşamın erken saatlerinden yarışın yarısından kısa bir süre öncesine kadar dört farklı bölümde yarışı önde götürerek sürekli olarak ilk üçte yer aldı.
Revize edilmiş Peugeot versiyonu eşit dört teker yerine, daha dar ön ve daha geniş arka lastiklere geçti.
Arka ağırlık dağılımındaki geriye doğru kayma, yeni lastik boyutlarına eşlik etti ve bu da aerodinamik konseptinin elden geçirilmesine ve geleneksel bir arka kanatın eklenmesine neden oldu.
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