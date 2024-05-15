Peugeot, Spa'da haksızlığa uğradığını düşünüyor

Autosport'a açıklama yapan Fransız üreticinin takım patronu Jean-Marc Finot, "Benim hissiyatlarım bize haksızlık yapıldığı yönünde." dedi.

Finot BoP ile ilgili bir açıklamada bulunmadı çünkü serinin spor yönetmeliklerine göre bu konu hakkında üreticilerin, pilotların ve takımların konuşması yasak.

Peugeot yetkililerinin yorumlarından ortaya çıkan sonuç, güncellenmiş 9X8 2024 Le Mans Hypercar'ın, geçen hafta sonu Spa'daki ikinci WEC yarışında performans avantajı alması gerektiğine inandıkları yönünde.

Finot, "Bir yıl boyunca arabayı geliştirmeye çalıştık ve bunun etkisini yarışlarda göremedik."

"Bu durumu anlamak çok zor ve takımın moralini ciddi biçimde bozuyor." dedi.

Yeni 9X8, Nisan ayında Imola'daki ilk yarışında rekabetçi değildi ve Cumartesi günkü Spa 6 Saat yarışı öncesinde BoP üzerinden bir yardım almadı.

Araba, Belçika'daki WEC'in üçüncü turu öncesinde 4 kg'lık bir ağırlık artışı ve 2 kW (2.5 bhp) güç düşüşü aldı.

Spa pisti için Ferrari 499P LMH haricindeki tüm HyperCar sınıfındaki araçlara BoP üzerinden yapılan küçük bir düzenleme yapıldı. Ferrari 499P LMH ise Imola'dan sonra minimum ağırlıkta 12kg artış ve 4kw'lık bir güç azaltımı almıştı.

#93 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8: Mikkel Jensen, Nico Muller Photo by: Marco Losi / KAPPAEMEDIA

Ancak WEC'i FIA ile birlikte düzenleyen Automobile Club de l’Ouest, Finot'un yorumlarına tepki olarak 2024 için getirilen BoP metodolojisinin temel bileşenlerinden birini yineledi.

Fillon, "BoP sürecinde aşırı performans gösteren araçları yavaşlatacağız."

"Ancak bir araç düşük performans gösteriyorsa müdahalemiz çok daha yavaş olacaktır. Bu, takımların kasıtlı olarak düşük performans göstererek avantaj sağlamasının önüne geçmek içindir." dedi.

Peugeot sport teknik direktörü Olivier Jansonnie, iki 9X8'den en iyisinin yarışı 10.sırada tamamlamasını hayal kıraklığı olarak yorumladı.

Jansonnie, "Arabanın buradaki performansı bizi hayal kırıklığına uğrattı."

"Dürüst olmak gerekirse en başından FP1'den beri zor olacağını biliyorduk ancak bugün gösterdiğimiz performanstan daha iyisini umuyorduk." dedi.

Jansonnie, Spa'daki pistin ilk ve son sektörlerinin, Le Mans'daki Circuit de la Sarthe pistinin bazı bölümlerini tam olarak yansıttığını belirtti ve bu sektörlerde 9X8'in hızlı olduğunu vurguladı.

Jansonnie, "Umarım Le Mans 24 Saat'te daha hızlı oluruz."

"İki pist birbirinden epey farklı." dedi.

#93 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8 of Paul Di Resta, Mikkel Jensen, Jean-Eric Vergne Photo by: Alexander Trienitz

Finot, BoP'den bahsetmekten kaçınarak, önümüzdeki ayki Le Mans için herhangi bir tahminde bulunmayı reddetti.

Finot, "Le Mans için bir farklılık olacak, bu yüzden herhangi bir tahminde bulunamıyorum." dedi.

Geçtiğimiz yıl 9X8'in orijinal versiyonu Le Mans'daki en iyi performanslardan birini sergiledi. Loic Duval, Nico Muller ve Gustavo Menezes'in paylaştığı 93 numaralı araç, akşamın erken saatlerinden yarışın yarısından kısa bir süre öncesine kadar dört farklı bölümde yarışı önde götürerek sürekli olarak ilk üçte yer aldı.

Revize edilmiş Peugeot versiyonu eşit dört teker yerine, daha dar ön ve daha geniş arka lastiklere geçti.

Arka ağırlık dağılımındaki geriye doğru kayma, yeni lastik boyutlarına eşlik etti ve bu da aerodinamik konseptinin elden geçirilmesine ve geleneksel bir arka kanatın eklenmesine neden oldu.