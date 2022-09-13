Peugeot: "Sorun yaşamasak podyum mümkündü"

Haberi dinle

Hem teknik direktör Olivier Jansonnie, hem de sürücü James Rossiter, Peugeot'un Fuji'de -Monza'nın aksine- podyuma çıkabilecek ve Alpine ile mücadele edebilecek tempoya sahip olduğuna emin.

Autosport'a konuşan Rossiter, "Şuna eminim; eğer bir sorun yaşamasaydık güzel bir mücadeleye girişebilirdik."

"Podyuma ulaşabileceğimizi, hiç olmazsa son turlarda podyum savaşı verebileceğimizi düşünüyorum."

"Andre Negrao son bölümde tempo kaybediyordu, kendisini zorlayabilecek kadar lastiğim de mevcuttu."

Sürücüsüne katılan Jansonnie, "İyi bir mücadele verebilirdik, sorun yaşamadan önceki tempomuz gayet iyiydi."

"Yarış tempomuz yeterince iyiydi, ancak halen eksik kaldığımız bazı kısımlar var."

Rossiter, Loic Duval ve Gustavo Menezes ile paylaştığı #94 Peugeot 9X8'i ilk pit stop sonrası Alpine'in önünde üçüncü sıraya taşıdı ve başlangıçta Negrao ile arasındaki farkı açmayı başardı.

Peugeot, ikinci pit stoplar sırasında Rossiter'in bir GTE Am aracı tarafından pist dışına itilmesi ve yaklaşık üç saniye kaybetmesinin ardından Alpine'e geçildi ve o sırada direksiyonda bulunan Nicolas Lapierre, Rossier'in yerini alan Duval'dan daha hızlıydı.

2.5 saat sonra Peugeot bir yağ sızıntısı nedeniyle pite döndü ve 20 dakika kaybetti. Yarışa dönen #94 Peugeot, damalı bayrağı Toyota'nın 15 tur gerisinde gördü.

Jean-Eric Vergne, Mikkel Jensen ve Paul di Resta'nın paylaştığı #93 Peugeot, dördüncü saatte aynı sorunla karşılaştığında sadece yedi buçuk dakika kaybetti ve yedi tur geride de olsa dördüncü sıraya yükselebildi.

#93 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8: Paul Di Resta, Mikkel Jensen, Jean-Eric Vergne Photo by: JEP / Motorsport Images

Jansonnie, "Ne yazık ki iki araçta da aynı sorunla karşılaştık."

"İkinci kez yaşadığında tedbirliydik, bu yüzden olduğunda [daha hızlı] tepki verebildik." dedi.

Bu sorunun testler sırasında ya da iki ay önceki Monza yarışı sırasında hiç meydana gelmediğini doğrulayan Jansonnie, "İlk yarışımızda yaşadığımız tüm dayanıklılık sorunlarını çözdük ve Fuji'deki iki günlük antrenmanların yanı sıra yarışın ilk iki saati de olaysız geçti."

"Bahreyn [Kasım ayındaki 2022 WEC finali] öncesinde bu hızda ilerlemeye devam edersek, bu son derece olumlu olacak." dedi

Peki Peugeot ne kadar hızlıydı?

İki Peugeot 9X8, Fuji'de Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez ve Mike Conway tarafından kullanılan ikinci sıradaki Toyota'nın hızından bile çok uzak değildi.

#93 Peugeot 7 numaralı Toyota'dan tur başına sadece 0.049s daha yavaştı ve Alpine'in 0.006s önündeydi.

#94 Peugeot ise sarı bayrak periyotlarının kesintisiz sürdüğü altı saatlik yarış boyunca 0.150s daha geride kaldı.

Bununla birlikte, #93 numaralı araç hiçbir zaman podyum için mücadele edecek bir konumda görünmedi. Bunun sebebi lastikler, nitekim sıkıntı yaşayan Vergne ilk bölümde zaman kaybetti ve direksiyonu Jensen'e devrettiğinde Alpine'in 40 saniye gerisindeydi.

Jansonnie sadece Vergne'nin sorunlarının lastiklerle ilgili olduğunu doğruladı ancak detay vermedi.