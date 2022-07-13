Peugeot, Monza'daki ilk WEC yarışında yeni hiper aracının hızını kanıtlayabildiği için mutlu

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Peugeot'nun iki hiper aracından biri yarışın ilk bölümlerinde yarış dışı kaldı, diğeri ise yarış galibi Alpine'in 25 tur arkasında finiş görebildi. Buna rağmen Fransız üretici, #94 Peugeot'yu süren Loic Duval'ın hayatta kalmaya çalıştığı son bölümlerde kaydettiği tur zamanlarını beğendi.

Peugeot Sport'un LMH programının başında bulunan Oliver Jansonnie, konu hakkında şunları söyledi: "Son stintimize bakarsanız, rekabetçi olduğumuz gözüküyor. En önemli şey burada performans gösteriyor olmamız. Araç sorunsuz bir şekilde çalıştığında, bence mücadele edebiliyoruz."

Jansonnie, LMH'de yer alan homologasyon kurallarından dolayı performans güncellemesi getiremeyeceklerini vurguladı ve sadece 5 adet joker hakları olduğuna dikkat çekti.

"Bu homologasyon kuralları sayesinde, rekabetçi başlamanız durumunda geri düşmeniz çok zor. Yani Monza'da hızlı olmamız bizim için büyük bir rahatlama oldu."

#93 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8 of Paul Di Resta, Mikkel Jensen, Jean-Eric Vergne Photo by: JEP / Motorsport Images

#94 Peugeot'yu Gustavo Menezes ve James Rossiter ile paylaşan Duval, yarışın son stintlerinden birinde 9X8 ile yarışın en hızlı turunu kaydetti.

Fransız pilotun yarışın o noktasındaki ortalama tur zamanı, diğer hiper araçların 0.5 saniye kadar içerisinde yer alıyordu.

#94 Peugeot, yarış temposu bakımından 33. sıradaydı çünkü ısınma sorunlarıyla baş etmek için 20 dakikalık 2 adet pit stop yaptı.

Jansonnie, soğutma kanallarına karbon parçalar kaçtığından dolayı güç ünitesinde ısınma problemleri yaşadıklarını dile getirdi.

Jansonnie,"Trafikte uçan parçalarla yarışmayı öğreniyoruz, bu bizim için yeni bir tecrübe ve tam olarak da bu yüzden buradayız. Öğrenmek için geliyoruz." dedi.

Jansonnie, "her şeyi soğutmak ve temizlemek için" aracın pite gelmesi gerektiğini söyledi ve diğer Peugeot aracının yarışın ilk bölümünde yarış dışı kalmasına neden olan sorun hakkında detay vermekten kaçındı.

Jansonnie, "genel araç sistemleri" sorunu yaşadıklarını ve bu sorunun sıralama turlarında tur atmalarını engelleyen sorunla bağlantılı olduğunu söyledi.

"Sıralama turlarında zaten sorunlarımız vardı ve bu sorunları çözdüğümüzü düşündük ama günün sonunda bu sorunu sadece bir parça çözebilmişiz. Muhtemelen birkaç sorun aynı anda yaşandı ancak tam olarak ne yaşandığıyla alakalı net bir fikre sahip değiliz."

Jansonnie, muhtemel bir turbo boost sorunu yaşadıklarını doğruladı ve "Yarış dışı kalmamıza neden olan sorun o muydu yoksa başka bir sorunun sonucu muydu bilmiyoruz." diye ekledi.

Jensen'in sürdüğü araç, gridin en arkasından başladı ve 30 dakika geçmeden 1 saatlik bir pit stop için garaja geldi. Di Resta, bu uzun pit stopun ardından 30 tur attı ve ardından ikinci kez uzun bir stop yapıldı. Ardından Vergne, arabayla 1 tur attı ve sonrasında araç garaja çekildi.

Jansonnie, Monza'da en önemli şeyin takımın tecrübe kazanması olduğunu söyledi ve "Bizim için zor bir yarıştı, buraya öğrenmeye geldik ve bence çok şey öğrendik." dedi.