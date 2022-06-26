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WEC Haberler

Peugeot, Monza yaklaşırken WEC'e "sıfırdan başlıyor"

Peugeot, önümüzdeki ay Monza'da heyecanla beklenen ilk yarışına hazırlanırken FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'na "sıfırdan başlıyor" gibi hissediyor.

Rachit Thukral
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Basile Davoine
Çeviren:
Aybike Simay Erden
Peugeot, Monza yaklaşırken WEC'e "sıfırdan başlıyor"
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Peugeot, 8-10 Temmuz'da Monza 6 Saat ile başlayarak 2022 WEC sezonunun kalan üç yarışında yer alacak ve spor araba yarışlarına 10 yılı aşkın bir sürenin ardından geri dönecek.

Fransız üretici, LMH kurallarına uygun tasarlanan ve 9X8 olarak adlandırılan iki yeni hibrit araç üretmesinin yanı sıra, tüm projeyi şirket içinde gerçekleştirerek takımın operasyonel tarafını da yönetti.

Peugeot, başlangıçta daha önceden var olan bir takımın imkanlarından yararlanmak istedi ve 2019'da, birden fazla LMP1 kazananı Rebellion ile anlaşma yaptığını açıkladı. Fakat İsviçreli şirketin motor sporlarından ayrılma kararının ardından ortaklık sona erdi.

Peugeot’nun teknik direktörü Olivier Jansonnie, WEC'te mücadele etmek için tamamen yeni bir takım inşa etmeleri gerektiğini ve bunun, ilk yarışta karşılaşacakları zorlukları büyük ölçüde artırdığını söyledi.

Motorsport.com'un Fransa edisyonuna konuşan Jansonnie, "Aracı ve aynı zamanda takımı da geliştirdiğimiz bir dönemdeyiz."

"Yani Monza'ya kadarki hazırlıklarımızın bir parçası da yarışa hazır olmak."

"İki yıldır bununla uğraşıyoruz. Daha önceki projelerimizde yer alan Stellantis Motorsport takımlarının temeline zaten sahiptik ve şu anda, Formula E dahil olmak üzere başka projelerde yer alan birçok çalışanımız var."

"Bu, bizim daha önce grup düzeyinde dahil olduğumuz diğer programlardan transfer edilen ekipler ve gelen diğer çalışanlar ile tamamlandı."

"Bu insanların çoğu dayanıklılık yarışı ve bu tür yarışlarda tecrübeye sahip. Yani bu disiplini yeni keşfetmiyorlar."

"Bireyler açısından böyle değil ama bir bütün olarak sıfırdan başlıyoruz. Bunu nasıl yapacağını bilen insanlara sahibiz ama hiç birlikte yapmadık." dedi.

Peugeot 9x8

Peugeot 9x8

Photo by: Peugeot Sport

Peugeot, Monza'da Hypercar sınıfının başlangıcından bu yana bir yarış hariç hepsini kazanan Toyota, hibrit olmayan Glickenhaus 007 LMH ve Alpine A480 LMP1 aracına karşı yarışacak.

WEC'e yeni gelmesine rağmen Peugeot'dan beklentiler yüksek ve Jansonnie, Monza için Balance of Performans'ın ne olacağı belirlenene kadar 9x8'in nasıl performans göstereceğini bilmenin zor olacağını söyledi.

"Açıkçası nasıl performans göstereceğimizi tahmin etmek çok zor çünkü Monza için BoP ayarımızı bilmiyoruz."

"Rakiplerimize göre tahmin yürütebiliriz çünkü son derece şeffaf bir sistem var. Onlara kıyasla nerede olacağımızı biliyoruz ama BoP ayarlarımızı bilmiyoruz."

"Ayrıca geniş bir aralık var, 1030 kg'dan 1080 kg'a 50 kilogramlık bir fark var ve 40 kW çok fazla."

"Farklı koşullarda bizim ve diğerlerinin nerede sürdüğüne göre referans belirlemek imkansız."

"BoP aralığında beş saniye içerisinde olmadığımızı biliyoruz. Monza'da göreceğiz!"

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