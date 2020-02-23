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WEC / Son dakika

Peugeot LMDh'ye geçiş kararını Mart sonunda açıklayacak

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Peugeot LMDh'ye geçiş kararını Mart sonunda açıklayacak
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Çeviren: Efe Kahya, Editör
23 Şub 2020 06:06

Peugeot, Mart sonunda FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'na dönüşü için bir LM hiper araç geliştirmeye devam edip etmeyeceğine veya yeni LMDh kategorisine geçip geçmeyeceğine karar verecek.

Fransız marka, IMSA WeatherTech SportsCar Şampiyonası'nın Ocak'ta yaptığı açıklamada araçlarının WEC'te 2021/22 sezonundan itibaren yarışacağını söylemesi üzerine seçeneklerini gözden geçireceğini söylemişti.

Peugeot'un ana şirketi olan PSA'nın motor sporları patronu Jean-Marc Finot şunları söyledi: "Programımız için referans aldığımız nokta hiper araç kurallarıydı, ancak an itibariyle LMDh kurallarını da inceliyoruz.

"İlgi çekici olabilir ancak durumun ilgi çekici olabilmesi için bazı durumların sağlanması gerekli."

Peugeot'nun kararı, 20/21 Mart tarihlerinde IMSA / WEC'in Sebring'deki çifte yarış hafta sonunda LMDh platformunun ekstra detaylarının açıklanışı sonrasında kamuoyuna duyurulacak.

"Kararımızı, kurallar ne olursa olsun programımıza uygun götürmek istiyorsak Mart sonunda açıklamak zorundayız."

Finot'ya göre Peugeot'nun kararı, WEC'de en iyi başarı şansını sunan kurallara dayanacak. İkinci bir kriter ise, iki seri için yazılan kural kitaplarının "pazarlama verimliliğinin" karşılaştırılmasına dayanacak.

Finot ise Peugeot'nun, LMP2 temelli LMDh araçlarının ve LM Hiper Araç sınıfı araçların "mükemmel eşitliğine" baktığını söyledi ve ekledi:

"Bu demek oluyor ki LMDh araçları ve LM hiper araçlar aynı ağırlığa, aynı aero özelliklerine ve aynı güce sahip olacaklar.

"Eğer buna sahip değilsek, Performans Dengesi'ni sağlamak zor olabilirdi."

Fransız patron, LM Hiper Araç kurallarının 1100 kg ağırlığındaki otomobiller üzerine yazılması nedeniyle bunun nasıl mümkün olabileceğini açıklamazken, LMP2 otomobillerinin ağırlığı 930kg olarak belirlendiğini ve LMDh kurallarının "devam eden bir çalışma" olduğunun altını çizdi.

Peugeot'nun 2011'de ayrıldığı spor araç yarışlarına dönmesinin en büyük sebebi, markanın tanıttığı hibrit yol araçları projesi. Ancak Finot, LMDh kurallarında ortaya konacak ortak enerji geri dönüşüm sisteminin Peugeot'nun bu rotayı seçmesinin önünde bir engel olmayacağını açıkladı.

"Bu şampiyonada ilginç olan şey, aerodinamik kurallarda olan tasarım özgürlüğü ve elektrikli güç aktarma organları yönetimi açısından becerilerimizi gösterebilecek olmamız." diyen Pinot ekledi: "Bileşenler aynıysa, bu büyük bir sorun olmayacak; bizim için bir karar kriteri olmayacak."

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Seri WEC
Editör Gary Watkins

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