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Peugeot, Le Mans'a dönüşünde performanstan ziyade dayanıklılığa odaklanacak

Peugeot, önümüzdeki ay Le Mans 24 Saat yarışına dönüşü için hazırlanırken, 9X8 Le Mans Hypercar'ının performansından çok dayanıklılığına odaklanmaya devam ediyor.

Gary Watkins
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#94 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8: Loic Duval, Gustavo Menezes, Nico Muller

Peugeot Sport'taki 9X8 projesinin teknik direktörü Olivier Jansonnie, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın Portimao ve Spa'da gerçekleştirilen son iki yarışının her birinde Hypercar sınıfında temiz yarışlar çıkarmalarına rağmen, yaklaşımlarında bir değişiklik olmayacağını söyledi.

Jansonnie, "Hâlâ dayanıklılık üzerinde çalışıyoruz; şu anda bizim için en önemli şey bu."

"Bu sene çok açık bir yol haritası belirlendi: dayanıklılık üzerinde çalışmak." 

"Hâlâ bu zihniyetteyiz: Le Mans için mümkün olanı başarmaya çalışıyoruz." dedi.

Jansonnie, araçlarını daha dayanıklı hale getirmeleri halinde aracın mevcut halinden bile daha fazla performans çıkarabileceklerinden emin olduklarını dile getirdi.

Jansonnie, "Sadece aracı daha fazla çalıştırarak bile daha fazla performans bulma potansiyelimiz var."

"Aracı iyileştirmenin yolları bizim için hâlâ oldukça açık, ancak bunun yüzde biri mi, onda biri mi yoksa birkaç onda biri mi olduğunu söylemek zor." dedi.

Jansonnie, Peugeot'nun 10/11 Haziran'da gerçekleştirilecek çift puanlı WEC ayağı öncesinde 9X8'in dayanıklılığından emin olamayacağını vurguladı.

"Yüzde 100 kendimize güvendiğimizi söylemek için henüz erken."

"Le Mans kesinlikle zor bir yarış olacak. Ancak üç veya dört ay önce bulunduğumuz yere dönüp bakarsanız, çok gelişme kaydettik."

#94 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8: Loic Duval, Gustavo Menezes, Nico Muller

#94 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8: Loic Duval, Gustavo Menezes, Nico Muller

Photo by: Eric Le Galliot

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