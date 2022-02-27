Peugeot Le Mans 24 Saat'i kaçıracak

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Fransız üretici, radikal bir tasarıma sahip 9X8 aracının homologasyon sürecini atlatması adına teknik özelliklerini düzeltmek için daha fazla zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyor.

Peugeot'nun Haziran ayındaki mavi riband yarışına katılabilmek için Le Mans'tan önce Sebring veya Spa'da en az bir WEC yarışında mücadele etmesi gerekeceği belirtilmişti.

9X8 ilk yarışına ancak sezonun dördüncü yarışı olan, 10 Temmuz'daki Monza'da çıkabilecek.

Peugeot teknik direktörü Olivier Jansonnie, bu erteleme sayesinde "araçların 2025 yılına kadar dondurulması öncesi gerekli güvenilirlik seviyesine ulaşmak için ihtiyaçları olan zamanı kazanacaklarını" söylüyor.

Jansonnia, "Bu şekilde, planlamamız, Spa-Francorchamps ve Le Mans'daki yarışların dikkatimizi dağıtmasına izin vermeden, ekiplerimizin ve kaynaklarımızın tüm ağırlığını kendi test seanslarımıza vermemizi sağlayacak."

"Hem operasyon hem de dayanıklılık açısından, Le Mans takvimdeki en zor yarış. Daha kısa yarışlardan başlayacağız ve böylece şampiyonada zaman geçtikçe vites arttırabileceğiz."

"Tıpkı yol arabalarımızda olduğu gibi, son teslim tarihini tutturmak veya kaliteye odaklanmak arasında seçim yapmamız gerektiğinde, her zaman kaliteye öncelik veriyoruz."

Peugeot yapığı duyuruda 9X8'in ilk yarışına ne zaman çıkacağını tamamen belirtmese de, duyurudaki "araç yaz aylarında yarışacak" ifadesi Monza yarışına odaklanıldığını gösteriyor, nitekim Monza'dan sonraki ilk yarış Eylül'de yapılacak Fuji yarışı.

Bu, Fransız markanın, Hypercar ve LMDh kurallarıyla birlikte üst klasmana dönmeye hazırlanan Porsche, Ferrari ve Audi gibi diğer birçok üreticiyle aynı zamanda -2011'den bu yana ilk defa- Le Mans 24 Saat'e katılacağı anlamına geliyor.

Bu sene, en üst klasman olan Hypercar klasmanında sadece beş araç göreceğiz: iki Toyota G2010 Hibrit, iki Glickenhaus 007 LMH (Amerikan menşeili markanın ikinci araç talebi henüz kabul edilmedi) ve LMP1 temelli tek bir Alpine A480.

Le Mans 24 Saat'in tam katılımcı listesi ise Pazartesi günü açıklanacak.