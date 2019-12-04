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WEC / Son dakika

Peugeot, hiper araç projesi için Rebellion ile anlaştı!

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Peugeot, hiper araç projesi için Rebellion ile anlaştı!
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
4 Ara 2019 12:01

Peugeot, FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın yeni hiper araç sınıfı için LMP1 takımı Rebellion Racing'le güçlerini birleştireceğini duyurdu.

Bu açıklama, geçen ay Peugeot'nun 2022'de Le Mans 24 Saat'teki dördüncü zaferi için hibrit motorlu bir hiper araç hazırlayacağına yönelik yaptığı açıklamanın hemen ardından gelmiş oldu.

Bu karar kapsamında Rebellion'ın şu anki LMP1 programı, Paris yakınlarındaki Peugeot Sport fabrikasına taşınacak.

Daha önce potansiyel bir Peugeot hiper araç programı için adı geçen ve Rebellion'ın mevcut şasi partneri olan Oreca'yla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

PSA motor sporları direktörü Jean-Marc Finot, "Program 20222'de başlayacak ve dayanıklılık yarışlarının en büyük isimlerinden biriyle çalışacak olmaktan çok mutluyuz. Rebellion Racing'in FIA WEC serisindeki deneyimi, sahip olduğumuz program için mümkün olan en güçlü takımı bir araya getirdiğimiz için oldukça önemli olacak. Bu durum, Şanghay'daki zaferle birlikte zaten doğrulandı. Görevler, uzmanlıklara göre bölünecek fakat Versay-Satory'de tek bir çatı altında olacağız." dedi.

Rebellion, gerçek anlamda ilk zaferini geçen ay WEC'in Şanghay ayağında almıştı.

Peugeot'nun hiper araçların tanıtılacağı 2022 yılına kadar seriye girmesi beklenmezken, Rebellion'ın Rebellion Oreca R-13 ile devam etmesi bekleniyor. 

#1 Rebellion Racing Rebellion R-13 - Gibson: Bruno Senna, Gustavo Menezes, Norman Nato

#1 Rebellion Racing Rebellion R-13 - Gibson: Bruno Senna, Gustavo Menezes, Norman Nato

Photo by: JEP / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri WEC
Takımlar Peugeot Sport , Rebellion Racing
Editör Jamie Klein

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