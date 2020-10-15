Peugeot, hiper araç projesi için pilotlara bakmaya başladı

Peugeot, geçen ayki Le Mans 24 Saat yarışı öncesinde 2022'de LM Hiper araç projesi ile seriye döneceğini duyurmuştu.

Peugeot en son 2018'de Dünya Rallikros Şampiyonası'nda fabrika takımı olarak yer almıştı. Bu, fabrika takımı olarak motor sporlarına dönüş olacak.

Peugeot, Le Mans'daki bir önceki döneminde Loic Duval ve Nicolas Lapierre gibi isimlerle mücadele etmişti. Onların dışında Amerika'da mücadele eden Simon Pagenaud ve Sebastien Bourdais de seçenekler arasında olabilir.

Genç isimler arasında Thomas Laurent seçenek olabilir ancak Peugeot illaki Fransız pilotlardan oluşan bir kadro olmasının gerekmediğini belirtmişti.

Programın başında yer alan Olivier Jansonnie, "Pilot seçimi sürecinde çok fazla görüşme oluyor. Bu konuda neyi başarmaya çalıştığımızı paylaşabilirim."

"Projenin bu aşamasında WEC ve Avrupa Le Mans serisinde yani dayanıklılık yarışlarında elde edilen tur zamanlarını analiz ediyoruz. Bu kapsamda bir pilot ve performans veri tabanı oluşturuyoruz."

"Sonunda, mümkün olan pilotları içeren bir liste ortaya çıkacak ve kimin daha iyi performans gösterdiğini göreceğiz. Bunu yaptığımızda, birkaç kriter daha ekleyeceğiz."

"Takımla çalışma, mühendislerle çalışma yetenekleri değerlendireceğiz. Ancak henüz bu sürecin erken bir aşamasındayız." dedi.

En son 2009'da Le Mans 24 Saat'i kazanan Peugeot'a Le Mans Hiper Araç sınıfında Renault da katılabilir. Renault, gelecek sene Alpine adıyla Rebellion'un LMP1 aracıyla mücadele edecek. Sonrasında hiper araç projesi ihtimali de bulunuyor.