Peugeot, Fuji öncesi en az bir test daha yapacak

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Bu ayın başlarında Monza'da ilk yarışına çıkan 9x8'in devam etmekte olan gelişim programı, Peugeot LMH teknik şefi Oliver Jansonnie'nin söylediğine göre "Fuji öncesi en az bir, mümkünse" iki test daha içerecek.

Bu testlerle Peugeot, 11 Eylül'de gerçekleştirilecek Japonya yarışına hazırlanmak istiyor.

Jansonnie, "Test programımıza devam ediyoruz, tempomuzu korumak ve her dört haftada bir test yapmaya devam etmek istiyoruz, dolayısıyla sadece haftaları saymamız gerek."

"Aracın gelişimi de aynı şekilde devam etmekte." dedi.

Peugeot seriye yeni katıldı, dolayısıyla bu sezon istedikleri kadar test yapmakta serbestler. İkinci sezondan itibaren ise test süresi 20 güne indiriliyor.

İlk sezonunu geçirmekte olan takımlar için tek kısıtlama, serinin ziyaret edeceği bir pistte yarıştan önceki son 30 gün boyunca test yapılmasının yasak olması.

#93 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8 of Paul Di Resta, Mikkel Jensen, Jean-Eric Vergne Photo by: JEP / Motorsport Images

Jansonnie ayrıca testlerin Monza'da piste çıkan iki araçla değil, takımın gelişim için kullandığı diğer prototiple yapılacağını açıkladı.

İlk yarışından sonra Avrupa'da kalan iki araç, Fuji 6 Saat mücadelesine kadar Japonya'ya getirilmeyecek. Jansonnie bunun sebebini "araçları Fuji'ye tamamen hazır etmek istemeleri" şeklinde açıklıyor.

Peugeot'un hangi pistte test yapacağı ise "şirket politikaları gereği" açıklanmadı.

Son olarak yarışı 25 tur önlerinde tamamlayan galip Alpine ile aralarındaki farkı kapatmak istediklerini söyleyen Jansonnie, "Umarım Monza'daki tüm sorunlarımızı çözebiliriz, muhtemelen yeni sorunlarla da karşılaşacağız."

"Bu, içinde bulunduğumuz durumun bir parçası, hiç olmazsa yıl sonuna kadar." dedi.