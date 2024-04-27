Peugeot, Formula E ile çakışan Spa WEC yarışında Vergne ve Vandoorne'un yerine birilerini yarıştırmayacak

Fransız üretici, 11/12 Mayıs hafta sonunda Formula E Dünya Şampiyonası'nın çakışan Berlin turunda Peugeot kardeş markaları DS ve Penske ile yarışacak olan Jean-Eric Vergne veya Stoffel Vandoorne'un yerine bir isim belirlemedi.

Bu, Nico Muller ve Mikkel Jensen'in #93 Peugeot ile ikili olarak yarışacağı ve Paul di Resta ve Loic Duval'in de aynı şekilde #94 numaralı araçla yarışacağı anlamına geliyor.

Peugeot böylece, geçtiğimiz Mayıs ayında WEC takımının genç pilotu olarak anlaştığı Malthe Jakobsen'e 9X8'de ilk yarış deneyimini yaşatma fırsatını geri çevirmiş oldu.

Peugeot, Spa için 20 yaşındaki Danimarkalı dışında kimseyi düşünmüyordu, bu da Vergne ve Vandoorne'un yokluğunda 9X8'lerin iki tam zamanlı sürücüye sahip olacağı manasına geliyor.

Peugeot ve tüm Stellantis grup markalarının motor sporları patronu olan Jean-Marc Finot, Mart ayındaki Katar WEC sezon açılışında boş koltukları doldurmak için "Peugeot ailesinin dışına bakmadığını" söylemişti.

Peugeot'nun iki pilotlu planının teyidi, 11 Mayıs Çarşamba günü Spa 6 Saat için giriş listesinin açıklanmasıyla geldi.

Jota Porsche sürücüsü Norman Nato ve Iron Lynx Lamborghini'den Edoardo Mortara da sırasıyla Andretti ve Mahindra ile olan FE taahhütlerini yerine getirmek için planlandığı gibi Spa'yı kaçıracaklar.

Nato'nun yerine 12 numaralı Porsche 963 LMDh'de Will Stevens ve Callum Ilott'un yanında kimse olmayacak.

#93 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8: Mikkel Jensen, Nico Muller, Jean-Eric Vergne Fotoğraf tarafından: Peugeot Sport

Uzun süredir Lambo fabrika sürücüsü olan Andrea Caldarelli, Iron Lynx IMSA SportsCar Championship programından geçiş yaparak Mirko Bortolotti ve Daniil Kvyat'a katılacak.

Alpine, geçen ay test sırasında geçirdiği kazada sırtından yaralanan Ferdinand Habsburg'u iyileşmiş olması beklentisiyle 35 numaralı A424 için aday gösterdi.

Fabrika Alpine'lerini işleten Signatech takımının patronu Philippe Sinault, geçtiğimiz hafta sonu Imola WEC turunda Habsburg'dan bu hafta "iyi haberler beklediğini" belirtmişti.

Ancak Avusturyalı pilotun yarış arabasına geri dönmek için doktorlardan henüz onay almadığı anlaşılıyor.

Harry Tincknell, Proton Competition Porsche 963 LMDh ile listede yer alıyor, ancak Ford'un GT Daytona Pro programının bir parçası olarak Mustang GT3 ile IMSA serisindeki yükümlülüklerini yerine getirmek için Laguna Seca'da olması daha muhtemel.

Multimatic organizasyonuyla Ford'un GT3 faaliyetlerini yöneten Larry Holt, Imola'da yaptığı açıklamada bu sürüşün Tincknell için öncelikli olacağını söyledi.

Toyota Hypercar sınıfı yedek sürücüsü Ritomo Miyata, Kelvin van der Linde'nin yerine #78 Auto Sport Promotion Lexus RC F GT3'ü kullanacak.

Güney Afrikalı pilot (Linde) Berlin'de Abt Cupra FE takımının yedek pilotu olarak Nico Muller'in yerine yarışacak.