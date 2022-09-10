Peugeot, dayanıklılık sorunlarını çözdüklerinden emin

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Monza'da ilk yarışına çıkan Peugeot 9X8, özellikle dayanıklılık konusunda zor bir hafta sonunu geride bırakmış ve mücadeleden puansız ayrılmıştı.

Fuji 6 Saat'e kadar sekiz hafta gibi bir zamanı bulunan Peugeot bu zaman aralığında birçok test gerçekleştirdi. Testler hakkında konuşan teknik direktör Olivier Jansonnie, birçok sorunun çözüldüğü konusunda güvence veriyor.

Autosport'a konuşan Jansonnie, "Monza'dan bu yana araçta bazı büyük iyileştirmeler yaptığımız açık, ancak olmak istediğimiz seviyeye ulaşmamı için daha yapılacak çok şey var."

"Daha önce hiç görmediğimiz bazı yeni sorunlarla karşılaşabiliriz, dik bir öğrenme eğrisini takip etmekteyiz."

"Bu yeni bir yarış ve aracı burada hiç kullanmadık, bu yüzden farklı şeyler bekliyoruz. Ancak en azından Monza'da gördüğümüz sorunlara çözüm bulduğumuzdan oldukça eminiz."

"Hem aracın hem de ekibin önemli ölçüde iyileştirilmesi gerektiğinin farkındayız, yine de şimdilik çözemeyeceğimiz bir sorunla karşılaşmadık, bu yüzden bu çok olumlu." dedi.

Jansonnie, Paul di Resta, Jean-Eric Vergne ve Mikkel Jensen'in paylaştığı 93 numaralı aracın Monza'daki mücadelede damalı bayrağı görememesine ve Loic Duval, Gustavo Menezes ve James Rossiter'in paylaştığı 94 numaralı aracın yarış galibi Alpine-Gibson A480'in 25 tur gerisinde kalmasına neden olan sorunlar hakkında ayrıntılı bilgi vermedi.

#93 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8 of Paul Di Resta, Mikkel Jensen, Jean-Eric Vergne Photo by: JEP / Motorsport Images

9X8 geliştirme şasisinin Monza ve Fuji arasındaki iki yarış boyunca 3000 ila 4000 km arasında mesafe kaydettiğini açıklayan Jansonnie, yaptıkları testleri "performans ve güvenilirlik testleri" olarak tanımladı ancak testlerin gerçekleştirildiği pistleri açıklamayı reddetti.

Kendisinin verdiği tek ipucu testlerin İspanya'da gerçekleştirildiklerini söylemesiydi -ki bu da takımın sezonun ilk yarısında ziyaret ettiği Barselona ve Aragon pistlerine geri döndüğünü gösteriyor.

Peugeot'nun bu hafta sonu Fuji'deki altı saatlik yarış boyunca WEC'in Hypercar sınıfında Toyota GR010 HYBRID'lere ve Alpine'e meydan okuyup okuyamayacağı konusunda emin olmayan Jansonnie,"Henüz bilmiyoruz; bu gerçekten piste ve en önemlisi dayanıklılığımıza bağlı olacak" dedi.

"Yarış sırasında performans ararken rekabet edip edemeyeceğimizi ya da yine dayanıklılık sorunlarını çözmeye çalışıp çalışmadığımızı göreceğiz. İki durumda da yarışın gidişatı değişecek." dedi.