Peugeot, B versiyon 9X8'i WEC'in açılış yarışında yarıştırmayacak

Peugeot Sport teknik direktörü Olivier Jansonnie, geniş çapta beklenen bir hamleyi doğruladı ve Fransız üreticinin mart ayında Katar'da yapılacak 2024 WEC sezon açılış yarışında, geçen yıl Bahreyn'deki sezon finalinde yarışan araçtan farklı olmayan bir araçla yarışacağını açıkladı.

Jansonnie, 9X8'in radikal bir revizyondan geçirilmesi ve her iki aksta da eşit ebatlı lastiklerden daha dar ön ve daha geniş arka lastiklere geçilmesi kararının zamanlamasının, 2 Mart'ta Katar'da yapılacak ilk yarış için hiçbir zaman bir seçenek olmadığı anlamına geldiğini açıkladı.

"En başından revize edilmiş aracın homologasyonunu şubat ayında yapamayacağımızı biliyorduk."

"Bunun nedeni, bu homologasyon sürecinde işin sadece yarısını yapamazsınız, tamamını yapmanız gerekir. Bu da elinizdeki fazladan gücün etkisini en üst düzeye çıkardığınızdan emin olmak için zaman alır."

"Rekabet seviyesinin geçen yıl çok yüksek olduğunu ve bu yıl daha da yüksek olacağını biliyoruz. Bu nedenle performans açısından net bir adım atan bir şey getirmek bizim için çok önemli." dedi.

Photo by: Peugeot Sport Olivier Jansonnie, Peugeot Sport technical director project 9X8

Peugeot, 31 inç önde 31 in arkada lastik seçeneğinden Toyota ve Ferrari prototip araçlarında kullanılan 29/34 inç lastik seçeneğine geçme kararını geçen yılın kasım ayındaki Bahreyn WEC finaline kadar açıklamadı Ancak yaz aylarında yeni lastik ebatı için modifiye edilmiş bir 9X8'i test ettiği biliniyordu.

Peugeot Sport fabrika ekibi, aracın yeni versiyonunu 11 nisan'da Imola'da yarıştırabilmek için mart ayı sonuna kadar yeni homologasyonu tamamlamaya çalışıyor.

Jansonnie, "Aracı Imola'daki yarışa hazırlamaya çalışıyoruz." dedi.

Jansonnie, revize edilen aracın ilk piste çıkışının mayıs ayında Spa'da yapılacak üçüncü yarışa kadar ertelenmesinin söz konusu olmadığı konusunda ısrar etti.

Jansonnie ilk testlerin ardından sonuçların beklentilerimizle örtüştüğünü de sözlerine ekledi.

Jansonnie, 9X8'in 2024 versiyonunda yapılan revizyonların önemli olduğunu açıkladı.

Jansonnie, "Öncelikle aracın ağırlık dağılımını değiştirmemiz gerekiyordu."

"Aracımız 31/31 lastiklerle uyumlu olması için çok ileri bir ağırlık dağılımına sahip olacak şekilde tasarlanmıştı. Bu nedenle ağırlık dağılımını önemli miktarda geriye çekmek zorunda kaldık."

"Araçta daha hafif parçalara ve araç dengesii değiştirmeye ardından da aero dengesini yeniden ayarlamaya ihtiyacımız vardı."

"Her şey şu anda yaptığımız lastik seçimine bağlı." dedi.

Jansonnie, Noel'den önce Paul Ricard'da test edilen otomobilin gizli çekilmiş fotoğraflarından da anlaşılacağı üzere, bunun geleneksel bir arka kanadın araca eklenmesini içereceğini doğrulamadı.

Ayrıca, otomobilin tüm yıl boyunca performans adına yalnızca beş değişiklik yapılmasına izin veren 'evo joker' kuralları kapsamında otomobilde başka geliştirmeler olup olmadığını da açıklamadı.

Peugeot'nun 2.6 litrelik çift turbolu V6 motorunda da önemli bir geliştirme yapıldığı anlaşılıyor.

Jansonnie, "Joker haklar üzerinde tam olarak ne yaptığımız konusunda çok fazla ayrıntı açıklamak istemiyoruz."