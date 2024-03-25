Peugeot arka kanatlı yeni 9X8 Hypercar'ı tanıttı

Yeni görünümüyle 9X8 2024 olarak bilinen aracın ilk görüntüleri, 2022 sezonunun son üç yarışında gride dahil olan orijinal versiyonun tanıdık görünümünü koruyan bir araç üzerinde geleneksel, ancak alçak hatlı bir arka kanadı ortaya koyuyor.

Peugeot tarafından daha önce teyit edilmemiş olan kanadın eklenmesi, Fransız üreticinin mk1 otomobilinin eşit genişlikteki ön ve arka lastikleri kullanmaktan vazgeçiyor.

Peugeot'nun 9X8'i artık WEC'in Hypercar sınıfındaki tüm rakipleri gibi 31/31 yerine önde 29 cm ve arkada 34 cm lastikler kullanacak.

Revize edilen lastik boyutlarının benimsenmesi Peugeot'yu LMH'nin avangart konseptinde büyük bir revizyon yapmaya zorladı.

31/31 lastikler Peugeot'nun 50/50 ön/arka ağırlık dağılımına gitmesini sağlarken, LMH kural kitabındaki özgürlükler aracın yere basma kuvvetinin çoğunu alt tabandan üretebileceği anlamına geliyordu.

Bunların birleşimi, geleneksel bir arka kanat ihtiyacını ortadan kaldırmasına izin veriyordu.

Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8 Photo by: Peugeot Sport

Otomobilin ağırlık dengesi artık arkaya kaydırıldı ve arka kanat da dahil olmak üzere karoser üzerinde daha fazla yere basma kuvveti oluşturuluyor.

Peugeot Sport teknik direktörü Olivier Jansonnie tasarım ekibinin "aracın yüzeylerinin %90-95'ine dokunduğunu" açıkladı.

Jansonnie, "Halkın bakış açısından önceki araca çok benziyor, araç aynı görünüyor, sadece bir arka kanat eklenmiş."

"Karşılaştığımız zorluklardan, kısıtlamalardan biri de otomobilin genel görünümünü korumak istememizdi."

"Değişen yüzeylerle oldukça farklı bir aero konsepti elde edebilmeniz ilginç ama hepsi aynı görünüyor." dedi.

9X8 2024, orijinalinin monokok ve çarpışma yapılarını koruyor.

Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8 Photo by: Peugeot Sport

Jansonnie, Peugeot'nun homologasyonun bir parçası olarak başka bir çarpışma testi yapmak zorunda kalmaması için bunun önemli olduğunu söyledi.

Jansonnie, "Arka çarpışma yapısını korumak aslında yeni arka kanatla bir zorluktu. Açıkçası arka taraf oldukça farklı. Bu bizim için program açısından önemliydi." dedi.

Ağırlık dağılımının arkaya doğru kayması, Peugeot'nun dayanıklılık açısından aracın 2.6 litrelik çift turbolu V6'sında ve yedi vitesli şanzımanında revizyonlar yapmasına olanak sağladı.

Jansonnie, LMH ve LMDh araçlarına izin verilen bazı evo joker performans güncellemelerini de içeren 9X8'in büyük bir revizyondan geçirilmesi kararının 2023 Sebring 1000 Mil yarışından sonra geçen mart ayında alındığını açıkladı.

Geçen yaz yeni lastiklerle bir prototip aracı test etmeye başladı. Ancak kasım ayında Bahreyn'deki serinin son yarışına kadar planlarını kamuoyuna açıklamadı.

Jansonnie, Peugeot'nun üst düzey spor otomobil yarışlarına dönüşünden bu yana üçüncülükten daha iyi bir derece elde edemeyen bir otomobili elden geçirme motivasyonunun, markanın Performans Dengesine daha az bağımlı olmasını sağlamak olduğunu açıkladı.

Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8 Photo by: Peugeot Sport

Jansonnie, "Otomobili değiştirme kararının ana faktörü, kontrol edemediğimiz BoP'a daha az güvenmekti."

"Peugeot araç konsepti açısından bizi rakiplerimize çok daha yaklaştıran bir şey yapmak istedi, böylece BoP'un ne yaptığından bağımsız olarak performans alanında olabiliriz." dedi.

Peugeot, 9X8'in izin verilen beş evo joker performans yükseltmesinden kaçının 2024 revizyonlarında kullanıldığını açıklamadı.