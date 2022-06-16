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Peugeot, 9x8 ile ilk kez tam bir yarış mesafesi tamamlayacak

Monza'da WEC'e dönmeye hazırlanan Peugeot, yeni araçları 9x8 ile altı saatlik testler gerçekleştirecek. Her iki ekip de testlerde yer alacak.

Gary Watkins
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
Peugeot, 9x8 ile ilk kez tam bir yarış mesafesi tamamlayacak
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Nerede yapılacağı açıklanmayan testlerde Peugeot, yeni Le Mans Hypercar aracı ile ilk kez altı saatlik normal bir WEC yarış mesafesini tamamlamış olacak.

Autosport'a konuşan Peugeot Sport LMH teknik direktörü Olivier Jansonnie, her iki ekibin de -Aralık ayından bu yana şimdiye kadarki tüm çalışmaları üstlenen- gelişim aracı ile en az altı saatlik bir test deneyeceğini açıkladı. 

Autosport'a konuşan Jansonnie, "Geliştirme aşamasında tüm ekibi tek bir araca odakladık."

"Her takım en az bir yarış simülasyonu yapıyor ancak elbette sınırlarımızı ve yapıp yapamayacaklarımızı görmemiz gerekecek."

"Testler, yarışlarda birlikte çalışacak doğru sürücüler, doğru mühendisler ve doğru mekaniklerle yapılacak, bu yüzden gerçekten uygun koşullara sahip olduğumuzu söyleyebilirim." dedi.

Peugeot 9x8

Peugeot 9x8

Photo by: Peugeot Sport

Altı saatlik testler, Aralık ayında Peugeot tesislerinde başlayan ve Ocak ayında Aragon'da ilk kez gerçek bir yarış pistine taşınan altı aylık test sürecinin sonraki aşaması olarak karşımıza çıkmakta.

9x8, geçen ay Algarve pistinde gerçekleştirilen lansmana kadar 10.000 kilometrelik bir mesafe tamamlamıştı. Lansmanın ardından 9x8, sonraki iki gün boyunca Portimao yakınlarındaki bir alanda testlere devam etti.

Testler sırasında #93 ve #94 otomobil ekipleri gelişim aracını paylaşacak.10 Temmuz'da Monza'da ilk kez sahneye çıkacak olan iki yarış otomobili ise halen yapım aşamasında.

Jansonnie, “yapım sürecinde Monza'ya gitmelerini engelleyen herhangi bir engelle karşı karşıya olmadıklarını, bunun yanı sıra otomotiv endüstrisinin karşılaştığı tedarik zinciri sorunları karşısında sıkı bir program izlediklerini" belirtti.

Peugeot teknik direktörü, Monza öncesi normal bir yarış pistinde "shakedown" düzenlemek istediklerini de ekledi.

Sürücü kadrosundan da bahseden Jansonnie, kadronun "ayar tercihleri ve insan faktörü" baz alınarak kurulduğunu açıkladı ve test, simülatör ve yedek pilot James Rossiter'in Eylül ayındaki Fuji yarışında da Loic Duval ve Gustavo Menezes ile #93 direksiyonunda bulunacağını tekrarladı.

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