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Peugeot 9X8 Hypercar ilk pist üstü testlerine başladı

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör

Peugeot, FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası için hazırladığı yeni 9x8 aracıyla ilk pist üstü testini tamamladı. En dikkat çekici yanı ise aracın arka kanadının olmaması.

Peugeot 9X8 Hypercar ilk pist üstü testlerine başladı

Fransız üretici, İspanya'nın Aragon pistinde Le Mans Hypercar aracıyla yaptığı teste dair ilk görüntülerini paylaştı. Aerodinamik konfigürasyon büyük ölçüde yaz aylarında sunulan modele karşılık geliyor.

Bu, Peugeot 9x8'in geleneksel bir arka kanada sahip olmadığı anlamına geliyor. Marka, gerekli yere basma gücünü başka yollarla üretmek için LMH kural kitabındaki serbestlikten en iyi şekilde yararlanmaya çalışmış durumda.

Peugeot Sport'un WEC programının teknik direktörü Olivier Jansonnie şunları söyledi: “LMH düzenlemeleri kapsamında bu konfigürasyona izin veriliyor."

"Hesaplamalarımız ve rüzgar tünelinde yaptığımız çalışmalar, arka kanatsız sürüşün iyi bir seçim olduğunu doğruluyor."

"Farklı özelliklere sahip farklı pistlerde yaptığımız testlerde, bunun yeniden doğrulanmasını  bekliyoruz.”

Peugeot ayrıca 2022 WEC sezonunun başlangıcı olan Sebring'de yer almayacağını da doğruladı.

Peugeot'nun ana şirketi Stellantis'in motor sporları patronu Jean-Marc Finot şunları söyledi: “9x8'in piste çıkacağı tarih, şampiyona organizatörleriyle mutabık kalındığı üzere hazırlık, dayanıklılık ve rekabet gücü ele alınarak belirlenecek. Onları bu konuda düzenli olarak bilgilendiriyoruz.”

Fransız üretici, yeni aracın Le Mans 24 Saat'e katılabilmesi için en az bir yarışa katılması gerektiği konusunda bilgilendirildi.

Sebring'deki yarışı kaçırdığı için Peugeot'nun Mayıs ayındaki Spa-Francorchamps 6 Saat'te yer alması gerekiyor.

Peugeot 9X8

Peugeot 9X8

Photo by: Peugeot Sport

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