Peugeot, 2024 WEC kadrosunu açıkladı

Bu değişiklik, Stoffel Vandoorne'un Gustavo Menezes'in yerine yeni sezon için yedek pilotluktan tam sezonluk koltuğa terfi etmesinin ardından gerçekleşti.

Belçikalı pilot #94 numaralı 9X8'i Loic Duval ve geçen yıl Peugeot'nun 2022'deki ilk WEC sezonunda son yarısında kullandığı #93 numaralı araçtan ayrılan Paul di Resta ile paylaşacak.

Nico Muller diğer araca geçen isim oldu. Jean-Eric Vergne ve Mikkel Jensen ile aynı aracı paylaşacak.

Peugeot Sport teknik direktörü Olivier Jansonnie, "FIA WEC'teki standartlar öyle ki, herhangi bir yönü ihmal etmeyi göze alamazsınız ve bu nedenle sezon boyunca elimizden gelen her şeyi geliştirmeye çalıştık."

"Ekiplerin yapısı yapbozun önemli bir parçası. Yarış ve test verilerini inceledikten sonra kadrolara ince ayar yapabileceğimize ikna olduk."

"Son derece yetenekli altı sürücüye sahip olduğumuz için şanslıyız. Bu nedenle sürücüleri ayar tercihleri açısından gruplandırarak her bir aracı optimize etmeye karar verdik. Amacımız daha iyi performans sunmaktı." dedi.

Photo by: JEP / Motorsport Images #93 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8: Mikkel Jensen, Stoffel Vandoorne

Di Resta, bu yılın WEC katılım listesi kasım sonunda yayınlandığında yine 93 numarada araçta yer alırken, Duval'ın adı 94 numaraya yazılmıştı. Takımların o aşamada yalnızca bir sürücüyü aday göstermesi gerekiyordu.

Vandoorne geçen yılki tek yarışında, eylül ayındaki Fuji yarışında sakatlanarak yarış dışı kalan Muller'in yerine doğrudan yarışa katılmıştı.

Malthe Jakobsen, geçtiğimiz mayıs ayında Peugeot tarafından 'resmi genç sürücü' olarak seçildikten sonra WEC takımının yedek pilotu olarak adlandırıldı.

Mayıs ayında Berlin Formula E yarışı ile çakışan Spa'daki üçüncü turda yarışa katılabilir.

Peugeot'nun altı pilotu üçü bu sezon Formula E Dünya Şampiyonası'nda yarışıyor. Vergne ve Vandoorne DS Penske ile Muller ise Abt Cupra için yarışıyor.

Vergne ve Vandoorne'un Formula E'ye öncelik vermesi bekleniyor.

Peugeot, 2024'te yarışacak 9X8'in güncellenmiş versiyonunu henüz tanıtmadı.