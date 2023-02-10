Peugeot, 2023 WEC sezonundan önce üç dayanıklılık testi tamamlayacak

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2022'nin son üç yarışı için WEC'e katılan Fransız üretici, şimdiden 30 saatin üzerinde iki Le Mans 24 Saat simülasyonu gerçekleştirdi ve Mart ortasında Sebring'de yapılacak 1000 millik WEC açılışından önce üçüncü bir test yapılacağını doğruladı.

Peugeot, 9X8 ile ilk dayanıklılık testini Noel öncesinde Paul Ricard'da, ikincisini ise yeni yılda Algarve pistinde gerçekleştirdi.

Üçüncüsü ise henüz açıklanmayan bir zaman ve mekanda yapılacak, ancak bunun Aragon olduğu düşünülüyor.

Peugeot Sport'ta 9X8 projesinin teknik direktörü olan Olivier Jansonnie, Motorsport.com'a yaptığı açıklamada şu ana kadar yapılan iki testin 'bazı olumlu ve olumsuz sonuçlar' ortaya çıkardığını söyledi.

Jansonnie "Programın bu aşamasında siyah beyaz değil, karışık bir duyguya sahibiz."

"Bazı arızaları teyit ettik ve başlangıçtan itibaren oldukça iyi olan bazı yeni sistemler getirdik." dedi.

Jansonnie, Peugeot'nun Haziran ayında 9X8 ile Le Mans'a hazırlanırken hiçbir endişe duymadığını vurguladı.

Jansonnie, "Aralık veya Ocak ayında Le Mans için %100 hazır olmak mantıklı olmazdı"

"Bu, geliştirmeyi yeterince zorlamadığımız anlamına gelirdi; bu yüzden henüz tam olarak o noktada değiliz." dedi.

İlk adımın 17 Mart'taki Sebring 1000 Mil yarışına hazır olmak olduğunu da belirtti: "Sebring çok yakında, bu nedenle oradaki paketimizi doğru bir şekilde tanımlamak için doğrulamaların son adımını atmamız gerekiyor."

#94 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8 Photo by: JEP / Motorsport Images

Kış test programı, Peugeot'nun iki LMH'den birinin sorunsuz bir şekilde yarışı bitirmeyi başaramadığı üç yarışın ardından geldi.

Karşılaşılan sorunlar arasında Eylül ayında Fuji'de her iki aracı da etkileyen yağ sistemi ile ilgili bir sorun ve Kasım ayında Bahreyn finalinde vites kutusu ve yakıt pompası sorunları yer alıyordu.

Jansonnie, Peugeot'nun yarış haftasından önceki hafta sonu yapılacak resmi sezon öncesi gösterimden önce Sebring'de test yapmamayı tercih ettiğini doğruladı.

Avrupa'da dayanıklılık testine odaklanmanın 'Sebring'e bir araç götürmenin lojistiği düşünüldüğünde akıllıca olduğunu' açıkladı.

Peugeot, geçen yıl herhangi bir kısıtlama olmaksızın yarışabilmişken, şimdi test sınırlamasına tabi tutuluyor.

Gece boyunca koşmayı da içeren dayanıklılık testleri tek bir geliştirme aracı ile gerçekleştirildi.

Geleneksel bir arka kanada sahip olmayan 9X8'in konsepti yeni sezon için değişmedi, ancak Jansonnie 2022 ve 2023 versiyonları arasında farklılıkların görülebileceğini açıkladı.

Üreticilerin bir LMH'nin yaşam döngüsü boyunca beş adet 'evo joker' veya performans geliştirmesine izin veriliyor, ancak Jansonnie geliştirilmiş 9X8 için kaç tanesinin kullanıldığını açıklamadı.

Dayanıklılık adına yapılan güncellemeler ücretsiz.