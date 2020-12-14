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WEC / Son dakika

Peugeot 2022'deki Hiper Araçlarının güç ünitesi detaylarını paylaştı

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Ekleyen:
Çeviren: Memet Kağan Bilgili

Peugeot'nun Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'na katılmak için kullanacağı aracının 2.6 litre V6 çift turbo motora sahip olacağı açıklandı.

Güç ünitesinin duyurusu 2011’den sonra Le Mans’a geri dönecek Fransız üreticinin LMH prototipine ait diğer önemli teknik detaylarla birlikte yapıldı. 

Peugeot’nun WEC güç ünitesi direktörü François Coudrain: “Peugeot Hybrid4 500kW güç ünitesinin mimarisi FIA WEC’in çok detaylı yeni regülasyonlarının tasarladığı şemanın bir sonucu.” 

Başlangıçta tek bir turbo düşündük ama bu motorumuzda planladığımız ağırlık noktası hedefini yakalamamızı engellerdiÇift turbolu bir V6 teknolojiağırlık, motor parçalarının dağılımıdayanıklılık ve performans arasında en iyi dengeyi sunuyor.” 

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Peugeot’nun motoru 680 bhp’den (500 kW) daha çok güç üreterek, markanın Paris’in hemen dışındaki motor sporları merkezinde tasarlanan ön aks motor-jeneratör ünitesinin verdiği ek 272 bhp (200kW) ile birlikte 4 tekerlekten çekişli LMH aracını besleyecek.

165 kg’lık içten yanmalı motor, arka tekerlekleri 7 ileri sıralı şanzımanla hareket ettirirken ön tekerleklere gücü elektrik motor verecek.

Hibrit güç ünitesinin araca verdiği toplam gücün herhangi bir anda 680 bhp’yi geçmesine izin verilmeyecek, tek istisna ise motor-jeneratör ünitesinin uzun düzlüklerin sonunda enerji depoladığı sırada %3’lük bir artışla sınırın 700 bhp’ye çıkarılması.

Coudrain: “Motor-jeneratör ünitesi, hafif ve yüksek verimliliğe sahip tek ileri vitesli bir şanzıman ve son jenerasyon bir invertör’le birlikte batarya gücünü motora aktarmak için çalışacak.”

“Güç ünitesinin enerji yönetme sistem stratejileri sayesinde bataryada mevcut olan tüm enerjiyi kullanma kapasitesine sahip olacak.”

Coudrain, Peugeot’nun sahipleri PSA Grubu’nun Dünya Ralli Şampiyonası’nda ve DS markasıyla Formula E’deki tecrübelerinin aracın yazılım stratejilerinin geliştirilmesinde kullanılacağını belirtti.

Peugeot’nun 900 Voltluk yüksek yoğunluğa sahip bataryası Peugeot’nun yağ ve yakıt ortağı Total’in alt markalarından Saft’la birlikte üretilecek.

Saft’ın teknik mühendislik şefi Kamen Nechey: “Temel ölçütümüz bataryada depolanan enerjinin nasıl kullanıldığını optimize etmek olacak.”

“Bunu başarmak için çok kısa bir şarj süresiyle birlikte yüksek kapasite depo hücrelerine ihtiyacınız var, böylece en kısa sürede en yüksek gücü verebilen bir pakete sahip olursunuz.”

LMH regülasyonlarının belirttiği üzere batarya Peugeot’nun yeni monocoque’unun içinde karbon bir kılıfa sarılı olacak.

Peugeot şimdiden LMH projesi için aerodinamik ortaklarının Ligier Automotive olacağını açıkladı.

Güç ünitesinin tezgah testleri 2021’in ilk yarısında, sene sonunda aracın testleri başlamadan önce gerçekleştirilecek.

Peugeot 2022 sezonu için WEC’e katılıp katılmayacağını henüz resmi olarak açıklamadı.

Peugeot powertrain detail

Peugeot powertrain detail

Photo by: Peugeot Sport

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Seri WEC
Takımlar Peugeot Sport
Editör Gary Watkins

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