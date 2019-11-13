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WEC / Son dakika

Peugeot, 2022'de WEC'in hiper araç sınıfında mücadele edecek!

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Peugeot, 2022'de WEC'in hiper araç sınıfında mücadele edecek!
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
13 Kas 2019 14:17

Peugeot, 2022 FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası sezonunda, serinin yeni hiper araç sınıfında mücadele edeceğini açıkladı.

Fransız markanın ana şirketi olan PSA, çarşamba günü yaptığı açıklamada 2022 yılında başlayacak olan WEC'in yeni hiper araç sınıfında mücadele edeceğini açıkladı.

Şirketin açıklamasında yeni hibrit hiper araç projesi üzerinde çalışmalara başlandığı duyuruldu.

Daha önce Le Mans 24 Saat'i üç kez kazanan Peugeot, böylelikle bir kez daha bu efsanevi etkinlikte yer almış olacak.

Daha önce bazı spekülasyonlar ortaya çıkmış ve 2020'nin başında Rebellion ve Oreca'nın da dahil olabileceği bir projeyle dönebilecekleri öne sürülmüştü.

PSA'nın motor sporları direktörü  Jean-Marc Finot, "Takımın yeteneklerini ve tutkusunu bu projeye aktaracak olmaktan ötürü çok heyecanlıyım." dedi.

Peugeot böylelikle Toyota ve Aston Martin'den sonra hiper araç projesi üzerinde çalışacağını açıklayan üçüncü büyük üretici oldu.

Ayrıca Glickenhaus ve ByKolles'in de 2020/21 sezonunun başına hazır olması bekleniyor.

 

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Seri Le Mans , WEC
Takımlar Peugeot Sport
Editör Jamie Klein

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