Pescarolo 2024 sezonunda WEC'e dönüyor!

Bir zamanlar Le Mans 24 Saat'te en önlerde mücadele eden ve efsanevi yarışı iki kez ikinci sırada tamamlayan Pescarolo Sport, yaklaşık 10 sene önce batmasının ardından bir süredir pistlerden uzaktı.

2000 yılında dört kez Le Mans galibi Henri Pescarolo tarafından kurulan takımın hakları 2016 yılında Jocelyn Pedrono tarafından satın alınsa da yeni yönetim genel olarak yarışlara ilgisiz görünüyordu -ta ki dönüş için gerekli fırsat ortaya çıkana kadar.

En iyi dönemini Peugeot ile ortaklık kurarak geçiren Pescarolo Sport, Fransız üreticinin seriye dönmesinin ardından seriye dönmek için çalışmaları başlatmıştı.

Perşembe günü Twitter üzerinden kısa bir açıklama yayınlayan taraflar, çalışmaların tamamlandığını ve Pescarolo'nun bir veya iki 9x8 ile pistlere döneceğini doğruladılar.

Peugeot sözcüsü, "Pescarolo Sport birkaç ay önce bizimle temasa geçti ve yönetim birtakım görüşmelerin ardından yeni 9x8 ile bir WEC programı başlatmaya karar verdi."

"Pescarolo Sport'un bizi seçmesinden büyük gurur duyuyoruz. Proje, özenle seçilmiş ortaklar ve deneyimli bir ekiple oldukça hızlı bir şekilde gelişiyor.

"Programlarının 2024 için şekillenmesi umuduyla onlara bir 9X8 ve gerekli teknik desteği sağlamaya hazır olacağız." dedi.

Peugeot entered the WEC mid-way through last year ahead of its first full season campaign in 2023 with the 9X8 Le Mans Hypercar

Photo by: JEP / Motorsport Images