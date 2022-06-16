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WEC Haberler

Ogier, Le Mans'ın ardından WEC sezonunun devamında yer almayabilir

Sebastİen Ogier, Le Mans 24 Saat'teki ilk yarışının ardından FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın kalan etkinliklerinde yer almayı planlamadığını açıkladı.

Jamie Klein
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Basile Davoine
Çeviren:
Aybike Simay Erden
Ogier, Le Mans'ın ardından WEC sezonunun devamında yer almayabilir
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Sekiz kez dünya ralli şampiyonu Ogier, Richard Mille Racing takımıyla ünlü Circuit de la Sarthe'deki ilk yarışında LMP2 sınıfını dokuzuncu tamamladı ve #1 Oreca 07-Gibson'ı Charles Milesi ve Lilou Wadoux ile paylaştı.

Ogier'in, WEC'de Milesi ve Wadoux ile birlikte tam bir sezon yarışacağı açıklanmıştı.

Fakat ilk Le Mans yarışının ardından konuşan Ogier, niyetinin hiçbir zaman WEC programını tamamlamak olmadığını açıkladı.

Ogier, "Farklı bir açıklama yapılmış olsa da sadece Le Mans'ta olacağım ve buna hazırlanmak için önceki iki yarışa katılacağım konusunda takımla nettik."

"Tüm şampiyonada yarışmak istemedim."

"Rallide yer almakla daha fazla ilgileniyorum ama beş ya da altı WEC yarışı benim yavaşlama hedeflerime uymuyor. Bu yüzden sezonun burada bitme ihtimali yüksek."

"Yine de takımla konuşmamız gerekiyor ama tüm sezon yarışacağımı planlamamıştık." dedi.

Richard Mille aracı yarışın ilk kısmında mücadelede yer alıyordu ancak cumartesi akşamı Ogier'in dur-kalk cezası almasıyla birlikte zaman kaybetti.

Fakat takımın yaşadığı tek sorun bu oldu ve Ogier dokuzunculuğu almaktan memnun olduğunu söyledi.

"Bu ilk yarışta çok şey öğrendim ve birçok şey keşfettim."

"Ayrıca bu 24 saatte birçok zorluğu aştığım için mutluyum."

"Pite gelirken talihsiz bir hata yaptık ve bu olmasaydı tam anlamıyla görevi tamamlamış olurduk. Bize 1 dk 30 saniyeye mal olsa da büyük bir hata değildi."

"Startta 27 aracın olduğu ve muhtemelen en zor olan kategoride ilk 10'da yer almak onur verici bir sonuç ve çabalarımızı ödüllendiriyor." dedi.

Birkaç kez Toyota GR010 Hybrid'i test etmiş olan Ogier, Le Mans'ta Hypercar sınıfında yarışma hedeflerinden de bahsetti.

Fransız, Japon üreticinin gelecek yıl üçüncü bir araçla katılmayı planlayıp planlamadığını yakın zamanda öğrenmeyi bekliyor.

Ogier, "Tempomu geliştirdiğime eminim ama ayrıca konu trafik yönetimine ve pisti tanımaya gelince de geliştiğimi düşünüyorum."

"Eğer geri gelirsem daha fazla adım atarak daha hızlı gelişeceğime eminim."

"Artık bunun meraklısı haline geldim. Sadece tek bir şey istiyorum, geri dönmek!" dedi.

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