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Önceki / Le Mans test günü: Glickenhaus, Toyota'nın önünde lider
WEC Haberler

Ogier, Bahreyn’deki WEC çaylak testlerinde Toyota hiper aracını denemeye hazırlanıyor

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Tom Howard
, News editor
Çeviren:
Selin Elif Köse

7 kez WRC dünya şampiyonu Sebastien Ogier, kasımda Bahreyn’de düzenlenecek olan çaylak testlerinde Toyota Le Mans Hiper aracını denemeye hazırlanıyor.

Ogier, Bahreyn’deki WEC çaylak testlerinde Toyota hiper aracını denemeye hazırlanıyor

Toyota WRC sürücüsü, Le Mans 24 Saat’te yarışma hedefi doğrultusunda kasım ayında Bahreyn’de WEC aracını test edecek.

37 yaşındaki sürücü, bu testle ilgi başka bir detay vermedi ama yeni Toyota GR010 HYBRID aracı hakkında konuştuğu öğrenildi.

Toyota henüz sadece Fransız sürücünün, Sakhir’deki WEC finalinden sonraki gün olan 7 Kasım’da Bahreyn’de LMH araçlarından biri ile test sürüşü yapması için çalıştıklarını doğruladı.

Toyota Gazoo Racing Europe teknik direktörü Pascal Vasselon, bu fikir hakkındaki görüşmelerin ilerlediğini söyledi.

Vasselon, “Onun çaylak testlerine katılması, düşündüğümüz bir şey.”

“Bunu kesinleştirmeye yaklaşıyoruz ama şu anda tamamen kesin değil.” ifadelerini kullandı.

#7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid Hypercar, Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez

#7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid Hypercar, Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez

Photo by: Rainier Ehrhardt

 

Ogier, Toyota’nın üç kez Le Mans kazanan TS050 HYBRID LMP1 aracını simülatörde denedi. Bu aracın sanal versiyonunu geçtiğimiz yaz 2 gün boyunca kullandı.

Fakat Ogier, WEC’deki seçeneklerinin ne olacağını bilene kadar Toyota ile önümüzdeki sene için WRC planlarını ve seride kaç ralliye katılacağı konusunda nihai bir karar vermeyi reddediyor.

Ypres Rallisi öncesinde konuşan Ogier, “Bu, WEC’de bana ne olacağına bağlı ve bunu öğrenene kadar bir süre geçecek.”

“WEC aracıyla kasımda bir test yapacağım ve sanırım bundan sonra, bu konuda biraz daha fazla şey söyleyebileceğim.” dedi.

Vasselon, Ogier’ın GR010’da yarışması fikrinin “tartışılmadığının” da altını çizdi.

Ogier’in pist yarışları deneyimi oldukça sınırlı. Toyota sürücüsü geçmişte DTM, Porsche Supercup, Almanya ve Fransa’da GT serilerinde birkaç yarışa katılmıştı.

Bu nedenle, önümüzdeki sene Toyota ile tam zamanlı olarak yarışması mümkün olmayabilir.

Vasselon, önümüzdeki sene Le Mans’a ekstra bir araçla katılmak konusunda herhangi bir tartışma yapmadıklarını da söyledi.

Toyota’nın seriye dönmesinin ardından Le Mans’a 3 araçla katıldığı tek zaman, 2012 ve 2017 seneleriydi.

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