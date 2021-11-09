Ogier: "2022'de WEC'e geçiş için en iyi seçim LMP2"

Fransız sürücü, bu ay gerçekleştirilecek Monza Rallisi'nin ardından Dünya Ralli Şampiyonası'nda tam zamanlı olarak yarışmayı bırakacak ve gelecek yıl spor otomobil yarışlarına geçmeyi düşünüyor.

Şu anda Elfyn Evans'la kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesine giren Toyota sürücüsü, geçtiğimiz pazar günü gerçekleştirilen çaylak testinde Japon üreticinin Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda mücadele ettiği GR010 Hybrid'in tadına ilk kez baktı.

Toyota, önümüzdeki yıl Kazuki Nakajima'dan boşalan bir boş koltuğa sahip Fakat bu koltuğu Super GT ve Super Formula sürücüsü Ryo Hirakawa'ya gitmesi bekleniyor.

2020 sezonunda, WEC'in en üst sınıfında yarışma şansının sınırlı olması ve Ogier'in spor otomobillerle rekabet edebilmek için, daha fazla zamana ihtiyacı olması nedeniyle, 37 yaşındaki sürücü için ana rotanın LMP2 olacağı düşünülüyor.

Ogier de bunu şu sözlerle doğruladı: "En iyi takımlardan birinde olma arzusuna sahip olmak istiyorsam, muhtemelen en iyi yer LMP2 olacak."

"Açıkçası GT, bu tür bir yarış deneyime sahip olmak için kötü bir yer değil. Fakat GT'deki yarışları gördüğüm kadarıyla, seviye çok yüksek ve kesinlikle öğrenilecek şeyler var ama muhtemelen LMP2 daha da iyi bir yer."

#8 Toyota Gazoo Racing: Toyota GR010 - Hybrid: Sebastien Ogier Photo by: Toyota Racing

Ogier, Le Mans'ta yarışmaya olan arzusunu hiçbir zaman gizlemedi ve uzun vadeli hedefinin, Toyota ile en üst sınıfı kazanmak olduğunu söylüyor.

"Buna evet diyebilirim, bu konuda tutkum var ama muhtemelen gidilmesi gereken hâlâ çok uzun bir yol da var."

"Bu, onlarla tartışmam gereken bir şey, aynı zamanda ilk test günüyle ilgili geri bildirimlerini almaya çalışmam lazım."

“Buna hazır olmak için yapmam gereken bazı işler olduğunu biliyorum. Doğruyu söylemek gerekirse şu anda olmak istediğim seviyede değilken, bana doğrudan hiper araçla yarışma şansı verilmesinden pek hoşlanmam."

Ogier, beş saatlik test boyunca 84 tur attı ve en iyi derece 1:49.636 olurken, Toyota'nın iki kez WEC şampiyonu Mike Conway'in temposundan iki saniye geride kaldı.

Tek tur temposuna odaklanmadığını söyleyen Fransız sürücü, "Dürüst olmak gerekirse günüm çok ilginç ve eğlenceliydi, hayatta her zaman yeni deneyimler arıyorsunuz."

"Şimdiye kadar zaten çok şey öğrendim. Açıkçası, şu an bile öğrenecek çok şey var ama bunun bir başlangıç noktası olduğunu biliyorum."

"Bugün kendime hızlı olma konusunda çok fazla baskı yapmadım. Sonuçta ilk defa bir hiper araca bindim."

Sebastien Ogier, Toyota Racing Photo by: Toyota Racing

"Aracın, tam gaz gitme konusunda daha fazla potansiyeli olmasını bekliyordum. Fakat çok fazla zorlamıyorsunuz, aracı sürmek için ince bir çizgi bulmalısınız ve daha önce sadece simülatörde sürdüyseniz, o zaman kolay olmuyor."

"Fakat günümden oldukça memnunum ve çok keyif aldım." dedi.

Ogier, aracın fren ve çekiş kontrol sistemine alışmasının, testin ilk gününde karşılaştığı en büyük zorluklar olduğunu da ekledi.

"Frenlemede daha fazla yere basma gücü olmasını ve frenlerin daha atik olmasını bekliyordum. Bu tür bir araçta çok fazla tecrübem yok ama DTM'de yarışmıştım. F1 aracını da test ettim ve fren atikliği anlamında buna daha yakın bir şey bekliyordum."

"Oysa çok hassaslar ve bu araçlarla tekerlekleri kilitlemek çok kolay. Bugün keşfettiğim şeylerden biri de bu oldu. Ayrıca çekiş kontrolünü çalıştırmak da zor. Beklenenden biraz daha güçlü bir şey. Aracı sürmeyi kolaylaştırıyor ancak hızlı olmak kolay değildi. Muhtemelen zorlandığım iki alan bunlar."