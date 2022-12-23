Neel Jani, on senenin ardından Porsche'den ayrılıyor
Eski Le Mans 24 Saat galibi ve WEC şampiyonu Neel Jani, 10 sezonluk Porsche macerasına nokta koyduğunu açıkladı.
2016'da Porsche ile Le Mans/WEC şampiyonluğu yaşayan Jani'nin ayrılığı, üreticinin Formula E yedek ve test pilotlarından biri olduğu ancak marka için yarışmadığı bir sezonun ardından gerçekleşti.
Bu ayın başlarında eski Formula 2 pilotu David Beckmann'ın FE yedek pilotlar kadrosunda Simona de Silvestro ile birlikte Jani'nin yerini alacağı duyurulmuştu.
Bunu Porsche'nin geçtiğimiz hafta sonu yaptığı ve Jani'nin fabrika sürücüleri listesinde yer almadığı yıllık motor sporları duyurusu izledi.
Konu hakkında Motorsport.com'a konuşan Jani, "Bu yılın sonundan itibaren, 10 yıldır ilk kez Porsche fabrika sürücüsü olmayacağım."
"Porsche'de geçirdiğim harika zaman için minnettarım ve en başından beri efsanevi 919 Hybrid'e dahil olduğum için kendimi ayrıcalıklı hissediyorum."
"Takımla 919 ve ardından [GTE Pro'da] 911 RSR ile kazandığımız yarışları asla unutmayacağım."
Jani won March's Sebring 12 Hours in the Ganassi Racing Cadillac DPi alongside Earl Bamber and Alex Lynn, to remind Porsche of his prototype prowess.
Photo by: Chris duMond / Motorsport Images
"Açıkçası, geçtiğimiz 12 ay içinde Porsche Motorsport'ta pek çok şeyin değişmesinden ve geleceğime yönelik planların da etkilenmesinden ötürü üzgünüm."
"2021 sezonunun ikinci yarısında simülatör üzerinde çalışıyordum ve diğer geliştirme işlerini yapıyordum, yarışmaya devam edeceğim de duyurulmuştu."
"Daha sonra Penske'in bir parçası olmayacağım söylendi ve gelecek için bir GT3 programı teklif edildi, ancak ben prototip serilerini çok seven ve bu alanda deneyim sahibi birisiyim." dedi.
Hypercar ve GTP sınıflarında olduğu takdirde WEC ya da IMSA'da yarışmak konusunda hala istekli olduğunu vurgulayan Jani, Ekim ayında Meyer Shank Racing Acura ile teste de çıkmıştı.
Jani, "Genel klasman galibiyeti için savaşabileceğim bir anlaşma bulmak istiyorum, bu açık, belki de bir Porsche müşteri takımı ile! Kendimi bir prototip sürücüsü olarak görüyorum; deneyimim bu yönde."
"2023 için biraz geç kaldık, o yüzden çok fazla seçenek yok." dedi.
Jani dovetailed WEC GTE Pro and Formula E duties in 2021 before moving to a reserve and development role.
Photo by: JEP / Motorsport Images
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