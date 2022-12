Neel Jani, on senenin ardından Porsche'den ayrılıyor

2016'da Porsche ile Le Mans/WEC şampiyonluğu yaşayan Jani'nin ayrılığı, üreticinin Formula E yedek ve test pilotlarından biri olduğu ancak marka için yarışmadığı bir sezonun ardından gerçekleşti.

Bu ayın başlarında eski Formula 2 pilotu David Beckmann'ın FE yedek pilotlar kadrosunda Simona de Silvestro ile birlikte Jani'nin yerini alacağı duyurulmuştu.

Bunu Porsche'nin geçtiğimiz hafta sonu yaptığı ve Jani'nin fabrika sürücüleri listesinde yer almadığı yıllık motor sporları duyurusu izledi.

Konu hakkında Motorsport.com'a konuşan Jani, "Bu yılın sonundan itibaren, 10 yıldır ilk kez Porsche fabrika sürücüsü olmayacağım."

"Porsche'de geçirdiğim harika zaman için minnettarım ve en başından beri efsanevi 919 Hybrid'e dahil olduğum için kendimi ayrıcalıklı hissediyorum."

"Takımla 919 ve ardından [GTE Pro'da] 911 RSR ile kazandığımız yarışları asla unutmayacağım."

Jani won March's Sebring 12 Hours in the Ganassi Racing Cadillac DPi alongside Earl Bamber and Alex Lynn, to remind Porsche of his prototype prowess.

Photo by: Chris duMond / Motorsport Images