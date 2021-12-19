Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV Biletler Mağaza Watch Shop İlanlar
Uygulamalarımızı indirin
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Watch Shop İlanlar
Önceki / Ogier, 2023'te Toyota'nın üçüncü aracıyla Le Mans'a katılabilir
WEC Haberler

Nasr, 2023'te Porsche'nin LMDh ekibiyle yarışacak

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Eski Formula 1 sürücüsü Felipe Nasr ve Amerikalı Dane Cameron, Porsche'nin 2023 için planladığı yeni LMDh aracıyla yarışacak ilk sürücüler olarak açıklandılar.

Nasr, 2023'te Porsche'nin LMDh ekibiyle yarışacak

Nasr ve Cameron, Porsche'nin 2022 için motor sporlarını  programını açıkladığı cumartesi akşamı, Porsche fabrika sürücüleri olarak duyuruldular.

Alman üreticiden yapılan açıklamaya göre ikili, Porsche'nin LMDh prototipinin daha da geliştirilmesinde yoğun bir şekilde yer alacaklar.

Hem Nasr hem de Cameron'ın adı, yaz aylarından bu yana Porsche'nin yanı sıra fabrika takımını hem Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda hem de Kuzey Amerika'daki IMSA SportsCar Şampiyonası'nda yönetecek olan Penske Motorsport ile yakından bağlantılıydı.

Action Express Racing Cadillac ekibiyle bu yıl ikinci IMSA şampiyonluğunu kazanan eski Sauber F1 sürücüsü Nasr'ın Porsche'ye geçişi, Ekim ayında 2022 kadrosundaki yerini Tristan Nunez'in alacağı duyurulduğunda neredeyse kesinleşmişti.

Cameron, 2018'den 2020'ye kadarki üç yıllık süreçte, Penske Acura ekibinin bir parçasıydı ve bu yıl Meyer Shank Racing'le yarışırken, 2019'da Juan Pablo Montoya ile IMSA şampiyonluğunu kazanmıştı.

Yeni Porsche Motorsport patronu Thomas Laudenbach, Multimatic Motorsport ile ortaklaşa geliştirilen LMDh aracıyla, 2023 yılına mümkün en iyi şekilde hazırlanabilmek için yakında bazı testlere başlayacaklarını belirtti.

İlk sürüşün Porsche'nin Weissach test pistinde mi yoksa benzer bir yerde mi gerçekleştiği belli değil.

Porsche Motorsport LMDh

Porsche Motorsport LMDh

Photo by: Porsche Motorsport

paylaşım
yorumlar
Ogier, 2023'te Toyota'nın üçüncü aracıyla Le Mans'a katılabilir
Önceki haber

Ogier, 2023'te Toyota'nın üçüncü aracıyla Le Mans'a katılabilir
Yorumları görüntüle
Gary Watkins Daha fazlası
Gary Watkins
Toyota WEC takım patronu Kamui Kobayashi oldu
WEC

Toyota WEC takım patronu Kamui Kobayashi oldu

Rosenqvist ve O'Ward, Gulf 12 Saat'te Zak Brown'ın takım arkadaşı olacak Bahreyn çaylak testi
WEC

Rosenqvist ve O'Ward, Gulf 12 Saat'te Zak Brown'ın takım arkadaşı olacak

Porsche, WEC davasını Uluslararası Temyiz Mahkemesi'ne taşıyacak Bahreyn II
WEC

Porsche, WEC davasını Uluslararası Temyiz Mahkemesi'ne taşıyacak

Son Haberler

Nasr, 2023'te Porsche'nin LMDh ekibiyle yarışacak
WEC WEC

Nasr, 2023'te Porsche'nin LMDh ekibiyle yarışacak

Ogier, 2023'te Toyota'nın üçüncü aracıyla Le Mans'a katılabilir
Le Mans Le Mans

Ogier, 2023'te Toyota'nın üçüncü aracıyla Le Mans'a katılabilir

McLaren: "Formula E veya WEC programları hakkındaki kararımızı 2022'nin başına kadar vermeyeceğiz"
Formula E Formula E

McLaren: "Formula E veya WEC programları hakkındaki kararımızı 2022'nin başına kadar vermeyeceğiz"

Toyota WEC takım patronu Kamui Kobayashi oldu
WEC WEC

Toyota WEC takım patronu Kamui Kobayashi oldu

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.