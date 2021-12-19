Nasr, 2023'te Porsche'nin LMDh ekibiyle yarışacak

Nasr ve Cameron, Porsche'nin 2022 için motor sporlarını programını açıkladığı cumartesi akşamı, Porsche fabrika sürücüleri olarak duyuruldular.

Alman üreticiden yapılan açıklamaya göre ikili, Porsche'nin LMDh prototipinin daha da geliştirilmesinde yoğun bir şekilde yer alacaklar.

Hem Nasr hem de Cameron'ın adı, yaz aylarından bu yana Porsche'nin yanı sıra fabrika takımını hem Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda hem de Kuzey Amerika'daki IMSA SportsCar Şampiyonası'nda yönetecek olan Penske Motorsport ile yakından bağlantılıydı.

Action Express Racing Cadillac ekibiyle bu yıl ikinci IMSA şampiyonluğunu kazanan eski Sauber F1 sürücüsü Nasr'ın Porsche'ye geçişi, Ekim ayında 2022 kadrosundaki yerini Tristan Nunez'in alacağı duyurulduğunda neredeyse kesinleşmişti.

Cameron, 2018'den 2020'ye kadarki üç yıllık süreçte, Penske Acura ekibinin bir parçasıydı ve bu yıl Meyer Shank Racing'le yarışırken, 2019'da Juan Pablo Montoya ile IMSA şampiyonluğunu kazanmıştı.

Yeni Porsche Motorsport patronu Thomas Laudenbach, Multimatic Motorsport ile ortaklaşa geliştirilen LMDh aracıyla, 2023 yılına mümkün en iyi şekilde hazırlanabilmek için yakında bazı testlere başlayacaklarını belirtti.

İlk sürüşün Porsche'nin Weissach test pistinde mi yoksa benzer bir yerde mi gerçekleştiği belli değil.

Porsche Motorsport LMDh Photo by: Porsche Motorsport