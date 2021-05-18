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WEC Haberler

Multimatic, Porsche'nin LMDh projesinin şasi partneri oldu

Ekleyen:
Çeviren:
Can Çarpıcı

Porsche, birinci sınıf spor aracı yarışlarına geri döneceği LMDh aracını, Multimatic LMP2 şasisinin üzerine kuracak.

Multimatic, Porsche'nin LMDh projesinin şasi partneri oldu

IMSA WeatherTech ve Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda yer alan mevcut DPi kurallarının yerine getirilecek yeni LMDh kuralları kapsamında üreticilere 4 onaylanmış şasi üreticisi ile birlikte çalışma izni verilmişti. Bu 4 marka; Oreca, Multimatic, Dalalra ve Ligier olarak belirlendi.

Bu ayın başlarında WEC ve IMSA programlarının, yakın zamanda sahip değiştirmiş Penske takımı ile birlikte yürütüleceğini açıklayan Porsche, şasi partneri olarak Multimatic'i seçti. Yeni jenerasyon LMP2 şasisinin etrafında dizayn edilecek bu aracın, geçmişte Le Mans'da büyük başarılar elde eden 919 Hybrid aracını geçmesi hedefleniyor.

Porsche'nin kardeş markaları Volkswagen Grup ve Audi'nin de Multimatic ile iş birliği yapacağı duyuruldu. Bu iki büyük markanın LMDh programlarında da birlikte çalışmaları bekleniyor fakat bu iki marka WEC'in LMP1 döneminde tamamen farklı felsefeler seçmişlerdi.

Porsche ve Multimatic'in iş birliği hakkında konuşan, Porsche Motor sporları başkan yardımcısı Fritz Enzinger, ''Multimatic bizim için en bariz ve mantıklı çözümdü. Herkes tarafından saygı duyulan bu şirketi ve tecrübeli ekibini biliyorduk. Yaptıkları işin kalitesiyle, bizi ikna ettiler.''

''Bu paha biçilmez birlikteliğin büyük bir getirisi daha var: Multimatic'in bir bölümü, takım partnerimiz Penske gibi, Kuzey Kaliforniya'da bulunuyor.''

''Kısa mesafeler ve direkt iletişim hatları, LMDh gelişim sürecinde bize fazlasıyla yardımcı olacak.'' ifadelerini kullandı.

Multimatic'in mevcut LMP2 şasisi, limitli sayıda yarışa çıksa da bu şasi, Mazda'nın RT24-P DPi aracı ile IMSA'da 2017'den beri yarışıyor.

Mazda'nın sezon sonunda seriden ayrılacağını açıklaması ile birlikte Multimatic'in Porsche ile yeni bir iş birliğine başlayabilecek kapasitesi bulunuyor.

Multimatic Özel Araç Operasyonları başkan yardımcısı Larry Holt, bu yeni iş birliği hakkında şunları söyledi: ''Porsche Motorsport ile yaptığımız bu yeni ortaklık, yarış aracı üretimindeki 30 yıllık çabalarımızın doruk noktası.''

''Porsche tarafından onların global Hybrid LMDh konseptindeki yeni maceralarında ortak olarak seçilmek büyük bir onur. WEC ve IMSA'nın yeni kuralları arasındaki benzerlik eşi görülmemiş kadar büyük ve Multimatic, yeni modellere tamamıyla odaklanmış durumda.''

Porsche yönetim kurulu, geçtiğimiz sene LMDH projesine yeşil ışık yakmıştı. Böylelikle Alman marka, 2023'den itibaren WEC ve IMSA'da oldukça benzer programlarlar yürütecek.

Porsche, iki serideki araçlarını da Porsche Penske Motorsport adı altında yarıştıracak. Alman ekip ayrıca programlarının başlangıcından itibaren, müşteri takımları da kendine çekmeyi bekliyor.

Porsche ve Audi'nin yanı sıra, Ferrari'de 2023'de Le Mans'a geri dönüyor fakat Ferrari'nin aracı WEC'in hiper araç kurallarına göre dizayn edilecek.

Peugeot ise kendi hiper aracını tasarlayarak, Glickenhaus ve Toyota ile birlikte gelecek sene Le Mans'a katılacak.

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Glickenhaus, Portimao'daki yarışa katılacağı sürücüleri açıkladı

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Glickenhaus, Portimao'daki yarışa katılacağı sürücüleri açıkladı
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Bu Haber Hakkında

Seri WEC , IMSA
Editör Rachit Thukral

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