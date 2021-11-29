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WEC Haberler

Muller, yeni Vector Sport ekibiyle WEC'in LMP2 sınıfında yarışacak

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Audi sürücüsü Nico Muller, tamamen yeni bir LMP2 takımı olan Vector Sport ile 2022 FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda yarışmaya hazırlanıyor.

Muller, yeni Vector Sport ekibiyle WEC'in LMP2 sınıfında yarışacak

DTM'de iki kez şampiyona ikincisi olan Muller, 2022 sezonu için Silverstone merkezli bu yeni takımda, henüz adı açıklanmayan iki ismin takım arkadaşı olacak ve Oreca 07-Gibson'ı sürecek.

Vector Sport, LMP2 takımları JOTA ve Risi Competizione'in yanı sıra, Dragon/Penske Autosport Formula E takımında görev alan deneyimli Gary Holland tarafından yönetiliyor.

Holland şunları söyledi: "Dayanıklılık yarışları, ACO ve FIA'nın vizyonu ve yenilikçi ruhu sayesinde, inanılmaz derecede heyecan verici olan yeni bir çağın eşiğinde."

"LMH, LMDh ve yeni GT3 kuralları, bu kategoriyi ve gelecek için doğru olduğunu düşündüğümüz yönü öne çıkarıyor. Biz de bu nedenle yeni ekibimizi şimdi kurma kararı aldık."

"Nico'nun varlığı, planlarımızın ayrılmaz bir parçası ve  2022 sezonunda bizimle birlikte olmasına izin verdiği için Audi Sport'a teşekkür etmeliyiz."

"LMP2'ye giriş planlarımız arasında gerçekten güçlü bir sürücü kadrosu, deneyimli ve son derece yetenekli bir mühendislik ekibi ve kanıtlanmış bir teknik paket yer alıyor."

"Gelecekte farklı sınıflara genişleme hedeflerimiz de var ancak şimdilik, yoğun bir rekabetin olduğu LMP2 kategorisine bağlıyız ve 2022'de gerçek anlamda bunun bir parçası olmak istiyoruz."

Muller, 2017'de G-Drive Racing'in WEC LMP2 aracıyla yarıştı. Genel olarak DTM'e odaklanan ve aynı zamanda Formula E'de yarışan Muller, DTM'de Rene Rast ile keyifli şampiyonluk savaşları vererek dikkatleri üzerine çekmişti.

 

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