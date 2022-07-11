Monza WEC: Alpine, Sebring'in ardından ilk kez kazandı

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Yarışın bitimine yalnızca bir saat kala yarışı lider götüren iki aracı da geçmeyi başaran Matthieu Vaxiviere, Nicolas Lapierre ve Andre Negrao üçlüsü böylece şampiyona liderliğindeki konumlarını sağlamlaştırdılar.

Altıncı pit stopların ardından #36 Alpine A480-Gibson direksiyonuna geçen Vaxiviere hiç vakit kaybetmeden #8 Toyota GR010 sürücüsü Ryo Hirakawa'yı geçti ve ardından Kamui Kobayashi'nin #7 Toyota'sını kovalamaya başladı.

Rakibini yakaladığı tur Parabolica'dan çıkış esnasında çok iyi bir çekiş yakalayan Fransız sürücü Kobayashi'nin yanına geldi, ancak Toyota sürücüsü, ilk şikana yaklaşırken sağa doğru hareket etmesinin ardından rakibiyle temas etti ve aracına ağır hasar vererek sağ arka lastiğini patlattı.

Kobayashi tamirat için pite dönerken, pistteki parçaların temizlenmesi için tüm pistte sarı bayrak uygulandı. Toyota sürücüsünün oyundan çekilmesinin ardından Vaxiviere liderliğe yükseldi.

Hirakawa sarı bayrak uygulamasının ardından Vaxiviere'i yakın takibi sürdürdü, ancak Alpine sürücüsü damalı bayrağa ilk sırada ulaştı ve Alpine'e Sebring'in ardından sezonun ikinci galibiyetini getirdi.

Brendon Hartley, Sebastien Buemi ve Hirakawa üçlüsü 2.7 saniye geride ikinciydi. #8 Toyota sürücüleri, otomobilin frenlemesini etkileyen erken bir elektrik sorunundan başarıyla kurtuldular.

Kobayashi, Mike Conway ve Jose Maria Lopez üçlüsü ise Kobayashi'nin aldığı 90 saniye dur/kalk cezasına rağmen Alpine'in iki tur gerisinde üçüncü oldu ve hasarı minimuma indirdi. Ancak #7 Toyota'nın üçüncü olmasında diğer üç Hypercar aracının sorun yaşamasının -pole pozisyonunun sahibi Glickenhaus dahil- da büyük payı vardı.

Yarışın ilk iki saatinde Romain Dumas-Pipo Derani ikilisiyle iyi bir performans ortaya koyan ve ilk WEC galibiyetleri için iyi bir konumda bulunan Glickenhaus, pitten geçme cezası almalarının ve sonrasında gerçekleşen güvenlik aracı periyodunun ardından 50 saniyelik avantajını kaybetti ve bir hayli gerilere düştü.

Bu sırada direksiyona geçen Olivier Pia ise turbo arızası nedeniyle araçtan dumanların yükselmesinin ardından pite dönerek yarışı bırakmak zorunda kaldı.

İlk yarışına çıkan Peugeot ise rakiplerini zorlayabilecek durumda değildi. Hem hız, hem dayanıklılık anlamında eksik görünen Peugeot'ta #93 sürücüleri Jean-Eric Vergne, Paul di Resta ve Mikkel Jensen üçlüsü sorunlu bir günün ardından 4. saatte yarışı bıraktılar.

#94 Peugeot ise yarışın ilk yarısında bir sorun yaşamadı ancak yarışı ancak Alpine'in 25 tur gerisinde genel klasman 33. sü olarak tamamlayabildi.

#93 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8 of Paul Di Resta, Mikkel Jensen, Jean-Eric Vergne Fotoğraf: JEP / Motorsport Images

LMP2: WRT zirvede, JOTA ikinci.

WRT RealTeam, üçüncü saatteki bir güvenlik aracı periyodunun ardından alevlenen LMP2 mücadelesinde JOTA'yı yenerek zafere ulaştı.

Ferdinand Habsburg, Filipe Albuquerque'nin direksiyonda olduğu #22 United Autosports'u 1. virajda geçtikten sonra, günün başında #41 Oreca 07-Gibson'ı liderliğe taşımıştı.

Her ne kadar RealTeam güvenlik aracından sonra gerilemeye başlasa da son bir saatte ön tarafa yaklaşarak #38 JOTA Oreca'nın arkasına kadar geri gelmeyi başardı.

İki aracın mücadelesinden galip gelen taraf ise, ekibinin daha hızlı pit stop yapmasının ve böylece Habsburg'un Will Stevens'ı geçmesinin ardından #31 araç oldu.

Stevens, Antonio Felix da Costa ve Roberto Gonzalez'ın direksiyonda olduğu #38 JOTA 12 saniye geride ikinciydi.

#64 Corvette Racing Chevrolet Corvette C8.R of Tommy Milner, Nick Tandy Photo by: Paolo Belletti

GTE Pro: Zafere ulaşan taraf Corvette

Corvette, Antonio Fuoco'nun #52 Ferrari'yi bitime sadece 2.30 dakika kala pite getirmek zorunda kalmasından sonra GTE Pro'da sürpriz bir zafer kazandı.

Bu, Corvette'in 2015 Le Mans 24 Saat'ten bu yana WEC'deki ilk zaferi ve altı saatlik normal bir yarıştaki ilk zaferi oldu.

Fuoco ve Miguel Molina, liderliği Alessandro Pier Guidi ve James Calado'nun #51 Ferrari'sinden devralmıştı ve gayet rahat bir şekilde kazanmaya doğru ilerliyordu, ancak Tommy Milner ve Nick Tandy'nin direksiyonda olduğu #64 Corvette'in galibiyete ulaşmasına izin verdiler.

Calado ve Pier Guidi ikilisi ise, Pier Guidi'nin Kevin Estre'nin #92 Porsche'si ile temas da dahil olmak üzere, uzun ve zorlu mücadeleyi üçüncü sırada noktaladı.

#92 numaralı araca verilen bir pitten geçme cezası Estre ve Michael Christensen'ın dördüncü sıraya düşmelerine sebep olurken, Gianmaria Bruni ve Frederic Makowiecki'nin direksiyonda olduğu #91 Porsche ise beşinci sıradaydı.

GTE Am'da ise Harry Tincknell, Sebastian Priaulx ve Christian Ried, #77 Dempsey-Proton Porsche ile zafere ulaştı.

Üçlü, Michael Gattting, Rahel Frey ve Sarah Bovy'nin tamamı kadınlardan oluşan #85 Iron Dames Ferrari ekibini sarı bayrak periyodunda pit yaparak savunmayı başardı.

Üüncülük Matteo Cairoli, Mikkel Pedersen ve Nicolas Leutwiler'ın direksiyonda olduğu #45 Porsche'ye gitti.

Yarışın tek güvenlik aracına Henrique Chaves, TF Sport Aston Martin Vantage'ın ikinci şikanda spin atarak yanlamasına bir şekilde sosis kerblere temas etmesinin ardından havadan fırlamasının ardından neden oldu.

Portekizli sürücü araçtan yardım almadan çıkmayı başardı ve herhangi bir yarası yoktu.