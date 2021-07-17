Monza WEC 2. antrenman: Alpine ve Glickenhaus, Toyotaların arasına girmeyi başardı
Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın Monza pistinde gerçekleştirilen İtalya ayağının 2. antrenman seansında Alpine ve Glickenhaus araçları iki Toyota aracını ayırmayı başardı.
#7 Toyota GR010 Hybrid'in direksiyonun başında bulunan Jose Maria Lopez, ikinci antrenman seansında da Toyota'yı ilk sıraya taşıdı. Alpine A480-Gibson'ı süren Nicolas Lapierre ve #708 Glickenhaus 007 aracındaki Olivier Pla ise #8 Toyota aracını geçmeyi başardı ve iki Toyota'yı ayırmış oldu.
Lopez, seansın hemen başında ilk antrenman seansındaki turunu 1.5sn kadar geliştirdi ve 1:36.864 saniyelik derecesiyle ilk sıraya oturdu. Bu tur zamanı Arjantinli pilotu, #8 Toyota aracındaki Brendon Hartley'nin neredeyse 0.9sn kadar önüne koydu.
Pla, Toyotaları 1:37.601 saniyelik derecesiyle ayırmıştı ki Alpine pilotu Lapierre, 1:37.591 saniyelik turuyla Pla'yı geçerek 2. sıraya yükseldi.
Seans bu derecelerle tamamlandı. Lopez, böylelikle en yakın rakibinin 0.7sn önünde seansı ilk sırada tamamladı. Alpine ve Glickenhaus araçları onu takip ederken; ikinci Toyota aracı 4. olabildi.
Alpine ve Glickenhaus, ikinci seansta düne göre liderden daha da arkada kaldı. Lapierre, ilk seansta Lopez'in sadece 0.1 saniye arkasındaydı. Fransız pilot, bu seansta ise 0.7sn daha yavaş kaldı.
Glickenhaus, ilk seansta Lopez'in 0.5sn arkasındaydı, Amerikalı takım bu seansta ise Lopez'in 0.7sn arkasında kaldı.
Hartley'nin 2. antrenman seansının başında attığı tur, #8 Toyota aracının seans boyunca attığı en hızlı turdu. #8 Toyota aracı, diğer Toyota'nın 0.8sn arkasında kaldı.
#36 Alpine Elf Matmut Alpine 480 Gibson: Andre Negrao, Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxiviere
Fotoğraf: JEP / Motorsport Images
LMP2'de ise Racing Team Nederland'e dönen Nyck de Vries liderdi. Hollandalı pilot, 1:38.545 saniyelik derecesiyle seansı ilk sırada tamamlandı.
The United Autosports Oreca pilotu Filipe Albuquerque, 1:38.620'lik turuyla de Vries'in hemen arkasında yer aldı. Albuquerque; #38 Oreca, DragonSpeed ve WRT araçlarının önünde yer almayı başardı.
GTE Pro'da Kevin Estre Porsche'u ilk sıraya taşıdı. BoP kurallarından ötürü Alman üreticinin 911 RSR-19 aracının minimum ağırlığına 5kg eklense de bu, Estre'yi durdurmaya yeterli olmadı.
Fransız pilotun seansın başında attığı 1:45.590'lık turu, AF Ferrari pilotu Alessandro Pier Guidi'nin Ferrari 488 GTE Evo aracıyla kaydettiği en hızlı tur zamanından 0.6sn daha hızlıydı.
İkinci AF Ferrari aracını paylaşan Daniel Serra ve Miguel Molina, 0.1sn daha arkadaydı.
GTE Am'de ise AF Corse Ferrarilerinden en hızlısı Francesco Castellacci seansı ilk sırada tamamladı.
2. antrenman sonucu:
|Sıra
|#
|Pilotlar
|Araç
|Sınıf
|Zaman
|Fark
|1
|7
| Mike Conway
Kamui Kobayashi
Jose Maria Lopez
|Toyota GR010 - Hybrid
|HYPERCAR
|1'36.864
|2
|36
| André Negrao
Nicolas Lapierre
Matthieu Vaxivière
|Alpine A480
|HYPERCAR
|1'37.591
|0.727
|3
|708
| Pipo Derani
Gustavo Menezes
Olivier Pla
|Glickenhaus 007 LMH
|HYPERCAR
|1'37.601
|0.737
|4
|8
| Sébastien Buemi
Kazuki Nakajima
Brendon Hartley
|Toyota GR010 - Hybrid
|HYPERCAR
|1'37.738
|0.874
|5
|709
| Romain Dumas
Franck Mailleux
Richard Westbrook
|Glickenhaus 007 LMH
|HYPERCAR
|1'38.051
|1.187
|6
|29
| Frits vanEerd
Paul-Loup Chatin
Nyck deVries
|Oreca 07
|LMP2
|1'38.545
|1.681
|7
|22
| Philip Hanson
Fabio Scherer
Filipe Albuquerque
|Oreca 07
|LMP2
|1'38.620
|1.756
|8
|38
| Roberto Gonzalez
Antonio Felix da Costa
Anthony Davidson
|Oreca 07
|LMP2
|1'38.899
|2.035
|9
|21
| Henrik Hedman
Juan Pablo Montoya
Ben Hanley
|Oreca 07
|LMP2
|1'39.009
|2.145
|10
|31
| Robin Frijns
Ferdinand Habsburg
Charles Milesi
|Oreca 07
|LMP2
|1'39.080
|2.216
|11
|28
| Sean Gelael
Stoffel Vandoorne
Tom Blomqvist
|Oreca 07
|LMP2
|1'39.149
|2.285
|12
|82
| Ryan Cullen
Oliver Jarvis
Felipe Nasr
|Oreca 07
|LMP2
|1'39.460
|2.596
|13
|34
| Jakub Smiechowski
Renger vanderZande
Alex Brundle
|Oreca 07
|LMP2
|1'39.718
|2.854
|14
|1
| Tatiana Calderon
Sophia Floersch
|Oreca 07
|LMP2
|1'39.852
|2.988
|15
|70
| Esteban Garcia
Loic Duval
Norman Nato
|Oreca 07
|LMP2
|1'40.009
|3.145
|16
|20
| Jan Magnussen
Anders Fjordbach
Dennis Andersen
|Oreca 07
|LMP2
|1'40.357
|3.493
|17
|44
| Miro Konopka
Oliver Webb
Matej Konopka
|Ligier JSP 217
|LMP2
|1'41.452
|4.588
|18
|92
| Kevin Estre
Neel Jani
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE PRO
|1'45.590
|8.726
|19
|51
| Alessandro PierGuidi
James Calado
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|1'46.255
|9.391
|20
|52
| Daniel Serra
Miguel Molina
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|1'46.361
|9.497
|21
|91
| Gianmaria Bruni
Richard Lietz
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE PRO
|1'46.557
|9.693
|22
|54
| Thomas Flohr
Francesco Castellacci
Giancarlo Fisichella
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|1'46.737
|9.873
|23
|83
| François Perrodo
Nicklas Nielsen
Alessio Rovera
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|1'46.829
|9.965
|24
|85
| Rahel Frey
Michelle Gatting
Sarah Bovy
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|1'46.940
|10.076
|25
|33
| Ben Keating
Dylan Pereira
Felipe Fraga
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|1'46.952
|10.088
|26
|60
| Claudio Schiavoni
Andrea Piccini
Matteo Cressoni
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|1'46.991
|10.127
|27
|77
| Christian Ried
Jaxon Evans
Matt Campbell
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|1'47.011
|10.147
|28
|777
| Satoshi Hoshino
Tomonobu Fujii
Andrew Watson
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|1'47.099
|10.235
|29
|88
| Andrew Haryanto
Marco Seefried
Alessio Picariello
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|1'47.104
|10.240
|30
|98
| Paul DallaLana
Augusto Farfus
Marcos Gomes
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|1'47.148
|10.284
|31
|56
| Egidio Perfetti
Matteo Cairoli
Riccardo Pera
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|1'47.176
|10.312
|32
|388
| Pierre Ehret
Christian Hook
Jeroen Bleekemolen
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|1'47.280
|10.416
|33
|86
| Michael Wainwright
Ben Barker
Tom Gamble
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|1'47.565
|10.701
|34
|47
| Roberto Lacorte
Giorgio Sernagiotto
Antonio Fuoco
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|1'47.639
|10.775
|35
|46
| Dennis Olsen
Anders Buchardt
Maxwell Root
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|1'47.652
|10.788
|36
|61
| Chris Ulrich
Simon Mann
Toni Vilander
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|1'48.172
|11.308
|37
|71
|Brendan Iribe
Ollie Millroy
Ben Barnicoat
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|1'49.535
|12.671
|Tüm sonuçları görüntüle