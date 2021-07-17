Monza WEC 2. antrenman: Alpine ve Glickenhaus, Toyotaların arasına girmeyi başardı

#7 Toyota GR010 Hybrid'in direksiyonun başında bulunan Jose Maria Lopez, ikinci antrenman seansında da Toyota'yı ilk sıraya taşıdı. Alpine A480-Gibson'ı süren Nicolas Lapierre ve #708 Glickenhaus 007 aracındaki Olivier Pla ise #8 Toyota aracını geçmeyi başardı ve iki Toyota'yı ayırmış oldu.

Lopez, seansın hemen başında ilk antrenman seansındaki turunu 1.5sn kadar geliştirdi ve 1:36.864 saniyelik derecesiyle ilk sıraya oturdu. Bu tur zamanı Arjantinli pilotu, #8 Toyota aracındaki Brendon Hartley'nin neredeyse 0.9sn kadar önüne koydu.

Pla, Toyotaları 1:37.601 saniyelik derecesiyle ayırmıştı ki Alpine pilotu Lapierre, 1:37.591 saniyelik turuyla Pla'yı geçerek 2. sıraya yükseldi.

Seans bu derecelerle tamamlandı. Lopez, böylelikle en yakın rakibinin 0.7sn önünde seansı ilk sırada tamamladı. Alpine ve Glickenhaus araçları onu takip ederken; ikinci Toyota aracı 4. olabildi.

Alpine ve Glickenhaus, ikinci seansta düne göre liderden daha da arkada kaldı. Lapierre, ilk seansta Lopez'in sadece 0.1 saniye arkasındaydı. Fransız pilot, bu seansta ise 0.7sn daha yavaş kaldı.

Glickenhaus, ilk seansta Lopez'in 0.5sn arkasındaydı, Amerikalı takım bu seansta ise Lopez'in 0.7sn arkasında kaldı.

Hartley'nin 2. antrenman seansının başında attığı tur, #8 Toyota aracının seans boyunca attığı en hızlı turdu. #8 Toyota aracı, diğer Toyota'nın 0.8sn arkasında kaldı.

#36 Alpine Elf Matmut Alpine 480 Gibson: Andre Negrao, Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxiviere Fotoğraf: JEP / Motorsport Images

LMP2'de ise Racing Team Nederland'e dönen Nyck de Vries liderdi. Hollandalı pilot, 1:38.545 saniyelik derecesiyle seansı ilk sırada tamamlandı.

The United Autosports Oreca pilotu Filipe Albuquerque, 1:38.620'lik turuyla de Vries'in hemen arkasında yer aldı. Albuquerque; #38 Oreca, DragonSpeed ve WRT araçlarının önünde yer almayı başardı.

GTE Pro'da Kevin Estre Porsche'u ilk sıraya taşıdı. BoP kurallarından ötürü Alman üreticinin 911 RSR-19 aracının minimum ağırlığına 5kg eklense de bu, Estre'yi durdurmaya yeterli olmadı.

Fransız pilotun seansın başında attığı 1:45.590'lık turu, AF Ferrari pilotu Alessandro Pier Guidi'nin Ferrari 488 GTE Evo aracıyla kaydettiği en hızlı tur zamanından 0.6sn daha hızlıydı.

İkinci AF Ferrari aracını paylaşan Daniel Serra ve Miguel Molina, 0.1sn daha arkadaydı.

GTE Am'de ise AF Corse Ferrarilerinden en hızlısı Francesco Castellacci seansı ilk sırada tamamladı.

2. antrenman sonucu: