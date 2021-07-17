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Monza WEC 2. antrenman: Alpine ve Glickenhaus, Toyotaların arasına girmeyi başardı

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın Monza pistinde gerçekleştirilen İtalya ayağının 2. antrenman seansında Alpine ve Glickenhaus araçları iki Toyota aracını ayırmayı başardı.

Monza WEC 2. antrenman: Alpine ve Glickenhaus, Toyotaların arasına girmeyi başardı

#7 Toyota GR010 Hybrid'in direksiyonun başında bulunan Jose Maria Lopez, ikinci antrenman seansında da Toyota'yı ilk sıraya taşıdı. Alpine A480-Gibson'ı süren Nicolas Lapierre ve #708 Glickenhaus 007 aracındaki Olivier Pla ise #8 Toyota aracını geçmeyi başardı ve iki Toyota'yı ayırmış oldu. 

Lopez, seansın hemen başında ilk antrenman seansındaki turunu 1.5sn kadar geliştirdi ve 1:36.864 saniyelik derecesiyle ilk sıraya oturdu. Bu tur zamanı Arjantinli pilotu, #8 Toyota aracındaki Brendon Hartley'nin neredeyse 0.9sn kadar önüne koydu. 

Pla, Toyotaları 1:37.601 saniyelik derecesiyle ayırmıştı ki Alpine pilotu Lapierre, 1:37.591 saniyelik turuyla Pla'yı geçerek 2. sıraya yükseldi.

Seans bu derecelerle tamamlandı. Lopez, böylelikle en yakın rakibinin 0.7sn önünde seansı ilk sırada tamamladı. Alpine ve Glickenhaus araçları onu takip ederken; ikinci Toyota aracı 4. olabildi.

Alpine ve Glickenhaus, ikinci seansta düne göre liderden daha da arkada kaldı. Lapierre, ilk seansta Lopez'in sadece 0.1 saniye arkasındaydı. Fransız pilot, bu seansta ise 0.7sn daha yavaş kaldı.

Glickenhaus, ilk seansta Lopez'in 0.5sn arkasındaydı, Amerikalı takım bu seansta ise Lopez'in 0.7sn arkasında kaldı. 

Hartley'nin 2. antrenman seansının başında attığı tur, #8 Toyota aracının seans boyunca attığı en hızlı turdu. #8 Toyota aracı, diğer Toyota'nın 0.8sn arkasında kaldı. 

#36 Alpine Elf Matmut Alpine 480 Gibson: Andre Negrao, Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxiviere

#36 Alpine Elf Matmut Alpine 480 Gibson: Andre Negrao, Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxiviere

Fotoğraf: JEP / Motorsport Images

LMP2'de ise Racing Team Nederland'e dönen Nyck de Vries liderdi. Hollandalı pilot, 1:38.545 saniyelik derecesiyle seansı ilk sırada tamamlandı. 

The United Autosports Oreca pilotu Filipe Albuquerque, 1:38.620'lik turuyla de Vries'in hemen arkasında yer aldı. Albuquerque; #38 Oreca, DragonSpeed ve WRT araçlarının önünde yer almayı başardı. 

GTE Pro'da Kevin Estre Porsche'u ilk sıraya taşıdı. BoP kurallarından ötürü Alman üreticinin 911 RSR-19 aracının minimum ağırlığına 5kg eklense de bu, Estre'yi durdurmaya yeterli olmadı. 

Fransız pilotun seansın başında attığı 1:45.590'lık turu, AF Ferrari pilotu Alessandro Pier Guidi'nin Ferrari 488 GTE Evo aracıyla kaydettiği en hızlı tur zamanından 0.6sn daha hızlıydı. 

İkinci AF Ferrari aracını paylaşan Daniel Serra ve Miguel Molina, 0.1sn daha arkadaydı. 

GTE Am'de ise AF Corse Ferrarilerinden en hızlısı Francesco Castellacci seansı ilk sırada tamamladı. 

2. antrenman sonucu:

Sıra # Pilotlar Araç Sınıf Zaman Fark
1 7 United Kingdom Mike Conway
Japan Kamui Kobayashi
Argentina Jose Maria Lopez 		Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 1'36.864  
2 36 Brazil André Negrao
France Nicolas Lapierre
France Matthieu Vaxivière 		Alpine A480 HYPERCAR 1'37.591 0.727
3 708 Brazil Pipo Derani
United States Gustavo Menezes
France Olivier Pla 		Glickenhaus 007 LMH HYPERCAR 1'37.601 0.737
4 8 Switzerland Sébastien Buemi
Japan Kazuki Nakajima
New Zealand Brendon Hartley 		Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 1'37.738 0.874
5 709 France Romain Dumas
France Franck Mailleux
United Kingdom Richard Westbrook 		Glickenhaus 007 LMH HYPERCAR 1'38.051 1.187
6 29 Netherlands Frits vanEerd
France Paul-Loup Chatin
Netherlands Nyck deVries 		Oreca 07 LMP2 1'38.545 1.681
7 22 United Kingdom Philip Hanson
Switzerland Fabio Scherer
Portugal Filipe Albuquerque 		Oreca 07 LMP2 1'38.620 1.756
8 38 Mexico Roberto Gonzalez
Portugal Antonio Felix da Costa
United Kingdom Anthony Davidson 		Oreca 07 LMP2 1'38.899 2.035
9 21 Sweden Henrik Hedman
Colombia Juan Pablo Montoya
United Kingdom Ben Hanley 		Oreca 07 LMP2 1'39.009 2.145
10 31 Netherlands Robin Frijns
Austria Ferdinand Habsburg
France Charles Milesi 		Oreca 07 LMP2 1'39.080 2.216
11 28 Indonesia Sean Gelael
Belgium Stoffel Vandoorne
United Kingdom Tom Blomqvist 		Oreca 07 LMP2 1'39.149 2.285
12 82 Ireland Ryan Cullen
United Kingdom Oliver Jarvis
Brazil Felipe Nasr 		Oreca 07 LMP2 1'39.460 2.596
13 34 Poland Jakub Smiechowski
Netherlands Renger vanderZande
United Kingdom Alex Brundle 		Oreca 07 LMP2 1'39.718 2.854
14 1 Colombia Tatiana Calderon
Germany Sophia Floersch 		Oreca 07 LMP2 1'39.852 2.988
15 70 Switzerland Esteban Garcia
France Loic Duval
France Norman Nato 		Oreca 07 LMP2 1'40.009 3.145
16 20 Denmark Jan Magnussen
Denmark Anders Fjordbach
Denmark Dennis Andersen 		Oreca 07 LMP2 1'40.357 3.493
17 44 Slovakia Miro Konopka
United Kingdom Oliver Webb
Matej Konopka		 Ligier JSP 217 LMP2 1'41.452 4.588
18 92 France Kevin Estre
Switzerland Neel Jani 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE PRO 1'45.590 8.726
19 51 Italy Alessandro PierGuidi
United Kingdom James Calado 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 1'46.255 9.391
20 52 Brazil Daniel Serra
Spain Miguel Molina 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 1'46.361 9.497
21 91 Italy Gianmaria Bruni
Austria Richard Lietz 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE PRO 1'46.557 9.693
22 54 Switzerland Thomas Flohr
Italy Francesco Castellacci
Italy Giancarlo Fisichella 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 1'46.737 9.873
23 83 France François Perrodo
Denmark Nicklas Nielsen
Italy Alessio Rovera 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 1'46.829 9.965
24 85 Switzerland Rahel Frey
Denmark Michelle Gatting
Belgium Sarah Bovy 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 1'46.940 10.076
25 33 United States Ben Keating
Dylan Pereira
Brazil Felipe Fraga 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 1'46.952 10.088
26 60 Italy Claudio Schiavoni
Italy Andrea Piccini
Italy Matteo Cressoni 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 1'46.991 10.127
27 77 Germany Christian Ried
Australia Jaxon Evans
Australia Matt Campbell 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 1'47.011 10.147
28 777 Japan Satoshi Hoshino
Japan Tomonobu Fujii
United Kingdom Andrew Watson 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 1'47.099 10.235
29 88 Indonesia Andrew Haryanto
Germany Marco Seefried
Belgium Alessio Picariello 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 1'47.104 10.240
30 98 Canada Paul DallaLana
Brazil Augusto Farfus
Brazil Marcos Gomes 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 1'47.148 10.284
31 56 Norway Egidio Perfetti
Italy Matteo Cairoli
Italy Riccardo Pera 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 1'47.176 10.312
32 388 Germany Pierre Ehret
Germany Christian Hook
Netherlands Jeroen Bleekemolen 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 1'47.280 10.416
33 86 United Kingdom Michael Wainwright
United Kingdom Ben Barker
United Kingdom Tom Gamble 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 1'47.565 10.701
34 47 Italy Roberto Lacorte
Italy Giorgio Sernagiotto
Italy Antonio Fuoco 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 1'47.639 10.775
35 46 Norway Dennis Olsen
Norway Anders Buchardt
United States Maxwell Root 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 1'47.652 10.788
36 61 Switzerland Chris Ulrich
France Simon Mann
Finland Toni Vilander 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 1'48.172 11.308
37 71 Brendan Iribe
United Kingdom Ollie Millroy
United Kingdom Ben Barnicoat 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 1'49.535 12.671
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Monza WEC 1. antrenman: Toyota ilk seansta duble yaptı

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