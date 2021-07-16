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WEC / Monza Antrenman raporu

Monza WEC 1. antrenman: Toyota ilk seansta duble yaptı

Ekleyen:
Çeviren:
Can Çarpıcı

Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın Monza pistinde gerçekleştirilen İtalya ayağının ilk antrenman seansında Toyota hiper araçları ilk iki sırayı aldı.

Monza WEC 1. antrenman: Toyota ilk seansta duble yaptı

1 saat 45 dakikalık seansın ilk bölümlerinde #7 Toyota GR010 Hybrid aracının direksiyonunda bulunan Jose Maria Lopez, 1:38.401 saniyelik turuyla zirveye oturdu. 

Bu tur, diğer Toyota GR010 Hybrid'de yer alan Brendon Hartley'i 0.134 saniyeyle geçmeyi yetti. 

WEC'in 2017'deki Prologue testinin ardından ilk kez Monza'ya döndüğü ilk antrenman seansının 90 dakika olması planlanıyordu ancak seansın 33. dakikasında Roberto Lacorte'nin kazasının ardından çıkan kırımızı bayraklardan ötürü, seansa 15 dakika eklindi. 

Nicolas Lapierre, seansın yeniden başlamasının ardından, A480-Gibson aracıyla kaydettiği 1:38.553 saniyelik derecesiyle Toyotaların arkasında üçüncü sıraya yükseldi. 

İki Glickenhaus aracı da liderin 0.7sn kadar içinde yer alabildi. #709 aracını süren Romain Dumas, seansın bitimine 10 dakika kala kaydettiği 1:39.042 saniyelik derecesiyle Amerikalı markanın bu seansta attığı en hızlı turu kaydetti ve seansı 4. sırada tamamladı. 

#708 Glickenhaus aracı ise diğer aracın sadece 0.040 sn arkasında 5. oldu.

LMP2 sınıfında United Autosport liderdi. IMSA'daki kazasının ardından Portekiz'de aracının başında olamayan Filipe Albuquerque, aracına geri döndü ve 1:39.373 saniyelik derecesiyle; #22 Oreca 07-Gibson aracını ilk sıraya taşıdı. 

Bu hafta sonu gerçekleştirilen COVID-19 testlerinin ardından Job van Uitert ve Giedo van der Garde'yi kaybeden Racing Team Nederland, seansı United Autosport'un 0.5 sn arkasında tamamlayarak; LMP2 sınıfında 2. oldu. 

Ben Hanley, DragonSpeed'i LMP2 sınıfında üçüncü sıraya taşıdı ve seansı WRT ve JOTA araçlarının önünde tamamladı. 

GTE Pro sınıfında ise Ferrari zirvedeydi. İki AF-Corse fabrika aracı, Porsche araçlarını geçmeyi başardılar. 

#52 Ferrari 488 GTE Evo aracını süren Miguel Molina, 1:46.329'luk turuyla seansı kendi sınıfında ilk sırada tamamladı. #51 Ferrari aracını süren James Calado, Molina'nın 0.4 sn arkasında ikinci oldu.

#92 Porsche 911 RSR-19 pilotu Neel Jani ise GTE Pro sınıfında 3. oldu.

Porsche, GTE Pro'da lider olamasa da GTE Am sınıfında en hızlı takım olmayı başardı. #56 Project 1 aracının direksiyonun başında olan Riccardo Pera, seansın son bölümlerinde attığı 1:47.194 saniyelik turuyla, seansı eski F1 pilotu Giancarlo Fisichella'nın #54 AF Corse Ferrari aracı önünde ilk sırada tamamladı. 

Seans sonucu: 

Sıra # Pilotlar Araç Sınıf Zaman Fark
1 7 United Kingdom Mike Conway
Japan Kamui Kobayashi
Argentina Jose Maria Lopez 		Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 1'38.401  
2 8 Switzerland Sébastien Buemi
Japan Kazuki Nakajima
New Zealand Brendon Hartley 		Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 1'38.535 0.134
3 36 Brazil André Negrao
France Nicolas Lapierre
France Matthieu Vaxivière 		Alpine A480 HYPERCAR 1'38.553 0.152
4 709 France Romain Dumas
France Franck Mailleux
United Kingdom Richard Westbrook 		Glickenhaus 007 LMH HYPERCAR 1'39.042 0.641
5 708 Brazil Pipo Derani
United States Gustavo Menezes
France Olivier Pla 		Glickenhaus 007 LMH HYPERCAR 1'39.085 0.684
6 22 United Kingdom Philip Hanson
Switzerland Fabio Scherer
Portugal Filipe Albuquerque 		Oreca 07 LMP2 1'39.373 0.972
7 29 Netherlands Frits vanEerd
France Paul-Loup Chatin
Netherlands Nyck deVries 		Oreca 07 LMP2 1'39.837 1.436
8 21 Sweden Henrik Hedman
Colombia Juan Pablo Montoya
United Kingdom Ben Hanley 		Oreca 07 LMP2 1'40.075 1.674
9 31 Netherlands Robin Frijns
Austria Ferdinand Habsburg
France Charles Milesi 		Oreca 07 LMP2 1'40.101 1.700
10 28 Indonesia Sean Gelael
Belgium Stoffel Vandoorne
United Kingdom Tom Blomqvist 		Oreca 07 LMP2 1'40.148 1.747
11 70 Switzerland Esteban Garcia
France Loic Duval
France Norman Nato 		Oreca 07 LMP2 1'40.277 1.876
12 38 Mexico Roberto Gonzalez
Portugal Antonio Felix da Costa
United Kingdom Anthony Davidson 		Oreca 07 LMP2 1'40.400 1.999
13 34 Poland Jakub Smiechowski
Netherlands Renger vanderZande
United Kingdom Alex Brundle 		Oreca 07 LMP2 1'40.669 2.268
14 1 Colombia Tatiana Calderon
Germany Sophia Floersch 		Oreca 07 LMP2 1'40.911 2.510
15 82 Ireland Ryan Cullen
United Kingdom Oliver Jarvis
Brazil Felipe Nasr 		Oreca 07 LMP2 1'40.996 2.595
16 20 Denmark Jan Magnussen
Denmark Anders Fjordbach
Denmark Dennis Andersen 		Oreca 07 LMP2 1'41.093 2.692
17 44 Slovakia Miro Konopka
United Kingdom Oliver Webb
Matej Konopka		 Ligier JSP 217 LMP2 1'43.191 4.790
18 52 Brazil Daniel Serra
Spain Miguel Molina 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 1'46.329 7.928
19 51 Italy Alessandro PierGuidi
United Kingdom James Calado 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 1'46.700 8.299
20 92 France Kevin Estre
Switzerland Neel Jani 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE PRO 1'46.895 8.494
21 91 Italy Gianmaria Bruni
Austria Richard Lietz 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE PRO 1'46.983 8.582
22 56 Norway Egidio Perfetti
Italy Matteo Cairoli
Italy Riccardo Pera 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 1'47.194 8.793
23 54 Switzerland Thomas Flohr
Italy Francesco Castellacci
Italy Giancarlo Fisichella 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 1'47.388 8.987
24 60 Italy Claudio Schiavoni
Italy Andrea Piccini
Italy Matteo Cressoni 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 1'47.479 9.078
25 777 Japan Satoshi Hoshino
Japan Tomonobu Fujii
United Kingdom Andrew Watson 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 1'47.599 9.198
26 83 France François Perrodo
Denmark Nicklas Nielsen
Italy Alessio Rovera 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 1'47.640 9.239
27 71 Brendan Iribe
United Kingdom Ollie Millroy
United Kingdom Ben Barnicoat 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 1'47.700 9.299
28 33 United States Ben Keating
Dylan Pereira
Brazil Felipe Fraga 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 1'47.754 9.353
29 88 Indonesia Andrew Haryanto
Germany Marco Seefried
Belgium Alessio Picariello 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 1'47.962 9.561
30 77 Germany Christian Ried
Australia Jaxon Evans
Australia Matt Campbell 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 1'47.985 9.584
31 85 Switzerland Rahel Frey
Denmark Michelle Gatting
Belgium Sarah Bovy 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 1'48.048 9.647
32 98 Canada Paul DallaLana
Brazil Augusto Farfus
Brazil Marcos Gomes 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 1'48.238 9.837
33 47 Italy Roberto Lacorte
Italy Giorgio Sernagiotto
Italy Antonio Fuoco 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 1'48.310 9.909
34 388 Germany Pierre Ehret
Germany Christian Hook
Netherlands Jeroen Bleekemolen 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 1'48.665 10.264
35 86 United Kingdom Michael Wainwright
United Kingdom Ben Barker
United Kingdom Tom Gamble 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 1'48.700 10.299
36 61 Switzerland Chris Ulrich
France Simon Mann
Finland Toni Vilander 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 1'48.834 10.433
37 46 Norway Dennis Olsen
Norway Anders Buchardt
United States Maxwell Root 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 1'49.682 11.281
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