Monza WEC 1. antrenman: Toyota ilk seansta duble yaptı

1 saat 45 dakikalık seansın ilk bölümlerinde #7 Toyota GR010 Hybrid aracının direksiyonunda bulunan Jose Maria Lopez, 1:38.401 saniyelik turuyla zirveye oturdu.

Bu tur, diğer Toyota GR010 Hybrid'de yer alan Brendon Hartley'i 0.134 saniyeyle geçmeyi yetti.

WEC'in 2017'deki Prologue testinin ardından ilk kez Monza'ya döndüğü ilk antrenman seansının 90 dakika olması planlanıyordu ancak seansın 33. dakikasında Roberto Lacorte'nin kazasının ardından çıkan kırımızı bayraklardan ötürü, seansa 15 dakika eklindi.

Nicolas Lapierre, seansın yeniden başlamasının ardından, A480-Gibson aracıyla kaydettiği 1:38.553 saniyelik derecesiyle Toyotaların arkasında üçüncü sıraya yükseldi.

İki Glickenhaus aracı da liderin 0.7sn kadar içinde yer alabildi. #709 aracını süren Romain Dumas, seansın bitimine 10 dakika kala kaydettiği 1:39.042 saniyelik derecesiyle Amerikalı markanın bu seansta attığı en hızlı turu kaydetti ve seansı 4. sırada tamamladı.

#708 Glickenhaus aracı ise diğer aracın sadece 0.040 sn arkasında 5. oldu.

LMP2 sınıfında United Autosport liderdi. IMSA'daki kazasının ardından Portekiz'de aracının başında olamayan Filipe Albuquerque, aracına geri döndü ve 1:39.373 saniyelik derecesiyle; #22 Oreca 07-Gibson aracını ilk sıraya taşıdı.

Bu hafta sonu gerçekleştirilen COVID-19 testlerinin ardından Job van Uitert ve Giedo van der Garde'yi kaybeden Racing Team Nederland, seansı United Autosport'un 0.5 sn arkasında tamamlayarak; LMP2 sınıfında 2. oldu.

Ben Hanley, DragonSpeed'i LMP2 sınıfında üçüncü sıraya taşıdı ve seansı WRT ve JOTA araçlarının önünde tamamladı.

GTE Pro sınıfında ise Ferrari zirvedeydi. İki AF-Corse fabrika aracı, Porsche araçlarını geçmeyi başardılar.

#52 Ferrari 488 GTE Evo aracını süren Miguel Molina, 1:46.329'luk turuyla seansı kendi sınıfında ilk sırada tamamladı. #51 Ferrari aracını süren James Calado, Molina'nın 0.4 sn arkasında ikinci oldu.

#92 Porsche 911 RSR-19 pilotu Neel Jani ise GTE Pro sınıfında 3. oldu.

Porsche, GTE Pro'da lider olamasa da GTE Am sınıfında en hızlı takım olmayı başardı. #56 Project 1 aracının direksiyonun başında olan Riccardo Pera, seansın son bölümlerinde attığı 1:47.194 saniyelik turuyla, seansı eski F1 pilotu Giancarlo Fisichella'nın #54 AF Corse Ferrari aracı önünde ilk sırada tamamladı.

Seans sonucu: