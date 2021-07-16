Monza WEC 1. antrenman: Toyota ilk seansta duble yaptı
Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın Monza pistinde gerçekleştirilen İtalya ayağının ilk antrenman seansında Toyota hiper araçları ilk iki sırayı aldı.
1 saat 45 dakikalık seansın ilk bölümlerinde #7 Toyota GR010 Hybrid aracının direksiyonunda bulunan Jose Maria Lopez, 1:38.401 saniyelik turuyla zirveye oturdu.
Bu tur, diğer Toyota GR010 Hybrid'de yer alan Brendon Hartley'i 0.134 saniyeyle geçmeyi yetti.
WEC'in 2017'deki Prologue testinin ardından ilk kez Monza'ya döndüğü ilk antrenman seansının 90 dakika olması planlanıyordu ancak seansın 33. dakikasında Roberto Lacorte'nin kazasının ardından çıkan kırımızı bayraklardan ötürü, seansa 15 dakika eklindi.
Nicolas Lapierre, seansın yeniden başlamasının ardından, A480-Gibson aracıyla kaydettiği 1:38.553 saniyelik derecesiyle Toyotaların arkasında üçüncü sıraya yükseldi.
İki Glickenhaus aracı da liderin 0.7sn kadar içinde yer alabildi. #709 aracını süren Romain Dumas, seansın bitimine 10 dakika kala kaydettiği 1:39.042 saniyelik derecesiyle Amerikalı markanın bu seansta attığı en hızlı turu kaydetti ve seansı 4. sırada tamamladı.
#708 Glickenhaus aracı ise diğer aracın sadece 0.040 sn arkasında 5. oldu.
LMP2 sınıfında United Autosport liderdi. IMSA'daki kazasının ardından Portekiz'de aracının başında olamayan Filipe Albuquerque, aracına geri döndü ve 1:39.373 saniyelik derecesiyle; #22 Oreca 07-Gibson aracını ilk sıraya taşıdı.
Bu hafta sonu gerçekleştirilen COVID-19 testlerinin ardından Job van Uitert ve Giedo van der Garde'yi kaybeden Racing Team Nederland, seansı United Autosport'un 0.5 sn arkasında tamamlayarak; LMP2 sınıfında 2. oldu.
Ben Hanley, DragonSpeed'i LMP2 sınıfında üçüncü sıraya taşıdı ve seansı WRT ve JOTA araçlarının önünde tamamladı.
GTE Pro sınıfında ise Ferrari zirvedeydi. İki AF-Corse fabrika aracı, Porsche araçlarını geçmeyi başardılar.
#52 Ferrari 488 GTE Evo aracını süren Miguel Molina, 1:46.329'luk turuyla seansı kendi sınıfında ilk sırada tamamladı. #51 Ferrari aracını süren James Calado, Molina'nın 0.4 sn arkasında ikinci oldu.
#92 Porsche 911 RSR-19 pilotu Neel Jani ise GTE Pro sınıfında 3. oldu.
Porsche, GTE Pro'da lider olamasa da GTE Am sınıfında en hızlı takım olmayı başardı. #56 Project 1 aracının direksiyonun başında olan Riccardo Pera, seansın son bölümlerinde attığı 1:47.194 saniyelik turuyla, seansı eski F1 pilotu Giancarlo Fisichella'nın #54 AF Corse Ferrari aracı önünde ilk sırada tamamladı.
Seans sonucu:
|Sıra
|#
|Pilotlar
|Araç
|Sınıf
|Zaman
|Fark
|1
|7
| Mike Conway
Kamui Kobayashi
Jose Maria Lopez
|Toyota GR010 - Hybrid
|HYPERCAR
|1'38.401
|2
|8
| Sébastien Buemi
Kazuki Nakajima
Brendon Hartley
|Toyota GR010 - Hybrid
|HYPERCAR
|1'38.535
|0.134
|3
|36
| André Negrao
Nicolas Lapierre
Matthieu Vaxivière
|Alpine A480
|HYPERCAR
|1'38.553
|0.152
|4
|709
| Romain Dumas
Franck Mailleux
Richard Westbrook
|Glickenhaus 007 LMH
|HYPERCAR
|1'39.042
|0.641
|5
|708
| Pipo Derani
Gustavo Menezes
Olivier Pla
|Glickenhaus 007 LMH
|HYPERCAR
|1'39.085
|0.684
|6
|22
| Philip Hanson
Fabio Scherer
Filipe Albuquerque
|Oreca 07
|LMP2
|1'39.373
|0.972
|7
|29
| Frits vanEerd
Paul-Loup Chatin
Nyck deVries
|Oreca 07
|LMP2
|1'39.837
|1.436
|8
|21
| Henrik Hedman
Juan Pablo Montoya
Ben Hanley
|Oreca 07
|LMP2
|1'40.075
|1.674
|9
|31
| Robin Frijns
Ferdinand Habsburg
Charles Milesi
|Oreca 07
|LMP2
|1'40.101
|1.700
|10
|28
| Sean Gelael
Stoffel Vandoorne
Tom Blomqvist
|Oreca 07
|LMP2
|1'40.148
|1.747
|11
|70
| Esteban Garcia
Loic Duval
Norman Nato
|Oreca 07
|LMP2
|1'40.277
|1.876
|12
|38
| Roberto Gonzalez
Antonio Felix da Costa
Anthony Davidson
|Oreca 07
|LMP2
|1'40.400
|1.999
|13
|34
| Jakub Smiechowski
Renger vanderZande
Alex Brundle
|Oreca 07
|LMP2
|1'40.669
|2.268
|14
|1
| Tatiana Calderon
Sophia Floersch
|Oreca 07
|LMP2
|1'40.911
|2.510
|15
|82
| Ryan Cullen
Oliver Jarvis
Felipe Nasr
|Oreca 07
|LMP2
|1'40.996
|2.595
|16
|20
| Jan Magnussen
Anders Fjordbach
Dennis Andersen
|Oreca 07
|LMP2
|1'41.093
|2.692
|17
|44
| Miro Konopka
Oliver Webb
Matej Konopka
|Ligier JSP 217
|LMP2
|1'43.191
|4.790
|18
|52
| Daniel Serra
Miguel Molina
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|1'46.329
|7.928
|19
|51
| Alessandro PierGuidi
James Calado
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|1'46.700
|8.299
|20
|92
| Kevin Estre
Neel Jani
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE PRO
|1'46.895
|8.494
|21
|91
| Gianmaria Bruni
Richard Lietz
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE PRO
|1'46.983
|8.582
|22
|56
| Egidio Perfetti
Matteo Cairoli
Riccardo Pera
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|1'47.194
|8.793
|23
|54
| Thomas Flohr
Francesco Castellacci
Giancarlo Fisichella
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|1'47.388
|8.987
|24
|60
| Claudio Schiavoni
Andrea Piccini
Matteo Cressoni
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|1'47.479
|9.078
|25
|777
| Satoshi Hoshino
Tomonobu Fujii
Andrew Watson
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|1'47.599
|9.198
|26
|83
| François Perrodo
Nicklas Nielsen
Alessio Rovera
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|1'47.640
|9.239
|27
|71
|Brendan Iribe
Ollie Millroy
Ben Barnicoat
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|1'47.700
|9.299
|28
|33
| Ben Keating
Dylan Pereira
Felipe Fraga
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|1'47.754
|9.353
|29
|88
| Andrew Haryanto
Marco Seefried
Alessio Picariello
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|1'47.962
|9.561
|30
|77
| Christian Ried
Jaxon Evans
Matt Campbell
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|1'47.985
|9.584
|31
|85
| Rahel Frey
Michelle Gatting
Sarah Bovy
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|1'48.048
|9.647
|32
|98
| Paul DallaLana
Augusto Farfus
Marcos Gomes
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|1'48.238
|9.837
|33
|47
| Roberto Lacorte
Giorgio Sernagiotto
Antonio Fuoco
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|1'48.310
|9.909
|34
|388
| Pierre Ehret
Christian Hook
Jeroen Bleekemolen
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|1'48.665
|10.264
|35
|86
| Michael Wainwright
Ben Barker
Tom Gamble
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|1'48.700
|10.299
|36
|61
| Chris Ulrich
Simon Mann
Toni Vilander
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|1'48.834
|10.433
|37
|46
| Dennis Olsen
Anders Buchardt
Maxwell Root
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|1'49.682
|11.281
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