Öne çıkan etkinlikler
Formula 1
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
28 Kas
-
01 Ara
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
MotoGP
R
MotoGP
Malezya GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Valencia GP
15 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
WRC
R
WRC
Katalonya Rallisi
24 Eki
-
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
WRC
Avustralya Rallisi
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
World SUPERBIKE
R
World SUPERBIKE
Villicum
11 Eki
-
13 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
World SUPERBIKE
Losail
24 Eki
-
26 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
Formula E
R
Formula E
Diriyah E-prix II
23 Kas
-
23 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula E
Santiago E-prix
17 Oca
-
18 Oca
Sıradaki Etkinlik
41 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
WEC / Son dakika

Monza, DTM’in sezon öncesi testlerine ev sahipliği yapacak

paylaşım
yorumlar
Monza, DTM’in sezon öncesi testlerine ev sahipliği yapacak
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
6 Ara 2019 09:50

DTM’in 2020 sezon öncesi testleri 16-18 Mart tarihleri arasında Monza pistinde gerçekleştirilecek.

Seri, geçtiğimiz sene sezon öncesi testlerini Lausitzring’de gerçekleştirmişti. Ancak şimdi bu testler, takvime bu sezon katılan Monza’da gerçekleştirilecek.

Bu üç günlük test Audi, BMW ve R-Motorsport Aston Martin ekiplerinin aynı pistte test yapmak için tek fırsatı olacak.

DTM kuralları, üreticilerin kış boyunca test yapmalarına izin veriyor. Geçtiğimiz sene Audi ve BMW toplam dokuz gün test yaparken, ilk sezonunu geçiren R-Motorsport Aston Martin’e sezon ortası test imkanı tanındı.

Bu test, 2020 programı üzerinde çalışmaya devam ettiği için yıl sonundaki çaylak testine katılmayan R-Motorsport için çok önemli olacak.

Ayrıca BMW de zorlu geçen 2019 sezonu sonrasında kendi içinde yaptığı incelemeden dersler çıkartmak istiyor.

DTM’in Monza ayağı ise 26-28 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

DTM ayrıca, 6-8 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Monza Rally Show’a bir Audi RS5 DTM aracını göndereceğini açıkladı.

Sonraki haber
WEC'in yeni üst sınıfı "Le Mans Hypercar" olacak

Önceki haber

WEC'in yeni üst sınıfı "Le Mans Hypercar" olacak
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri WEC
Editör Tom Errington

WEC Sıradaki seans

Bahreyn

Bahreyn

12 Ara - 14 Ara
FP1 Başlangıç:
6 gün

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Red Bull, 2020'de Ferrari'yi protesto edebilir

2
Formula 1

Webber: "Vettel iyi bir dinleyici değil"

3s
3
Formula 1

Kubica, Racing Point'le anlaşmaya yakın

2s
4
Formula 1

Mercedes, 2020'de tüm zamanların en yüksek F1'e giriş ücretini ödeyecek

5
Formula 1

"Lawrence Stroll, Aston Martin'i satın alacak"

Son Videolar

Aston Martin Valkyrie prototip testi 00:38
WEC

Aston Martin Valkyrie prototip testi

FIA WEC: Şanghay 4 Saat - Yarış özeti 02:59
WEC

FIA WEC: Şanghay 4 Saat - Yarış özeti

FIA WEC: Şanghay 4 Saat - Rebellion Racing galibiyeti kutluyor 01:46
WEC

FIA WEC: Şanghay 4 Saat - Rebellion Racing galibiyeti kutluyor

FIA WEC: Şanghay 4 Saat - İlk 2 saat özeti 03:19
WEC

FIA WEC: Şanghay 4 Saat - İlk 2 saat özeti

FIA WEC: Şanghay 4 Saat - Rebellion ve Toyota liderlik için savaşıyor 00:37
WEC

FIA WEC: Şanghay 4 Saat - Rebellion ve Toyota liderlik için savaşıyor

Son Haberler

Monza, DTM’in sezon öncesi testlerine ev sahipliği yapacak
WEC

Monza, DTM’in sezon öncesi testlerine ev sahipliği yapacak

WEC'in yeni üst sınıfı "Le Mans Hypercar" olacak
WEC

WEC'in yeni üst sınıfı "Le Mans Hypercar" olacak

Peugeot, hiper araç projesi için Rebellion ile anlaştı!
WEC

Peugeot, hiper araç projesi için Rebellion ile anlaştı!

Interlagos WEC ayağı iptal edildi, yerine Austin geldi
WEC

Interlagos WEC ayağı iptal edildi, yerine Austin geldi

BMW ile yollarını ayıran MTEK, WEC için yeni bir partner arıyor
WEC

BMW ile yollarını ayıran MTEK, WEC için yeni bir partner arıyor

Program

WEC
  • WEC
  • Formula 1
  • MotoGP
  • WRC
  • World SUPERBIKE
  • Formula E
Biletler
Sağlayan
12 Ara
Biletler
30 Oca
Biletler
18 Mar
Biletler
23 Nis
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.