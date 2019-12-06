Monza, DTM’in sezon öncesi testlerine ev sahipliği yapacak

Seri, geçtiğimiz sene sezon öncesi testlerini Lausitzring’de gerçekleştirmişti. Ancak şimdi bu testler, takvime bu sezon katılan Monza’da gerçekleştirilecek.

Bu üç günlük test Audi, BMW ve R-Motorsport Aston Martin ekiplerinin aynı pistte test yapmak için tek fırsatı olacak.

DTM kuralları, üreticilerin kış boyunca test yapmalarına izin veriyor. Geçtiğimiz sene Audi ve BMW toplam dokuz gün test yaparken, ilk sezonunu geçiren R-Motorsport Aston Martin’e sezon ortası test imkanı tanındı.

Bu test, 2020 programı üzerinde çalışmaya devam ettiği için yıl sonundaki çaylak testine katılmayan R-Motorsport için çok önemli olacak.

Ayrıca BMW de zorlu geçen 2019 sezonu sonrasında kendi içinde yaptığı incelemeden dersler çıkartmak istiyor.

DTM’in Monza ayağı ise 26-28 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

DTM ayrıca, 6-8 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Monza Rally Show’a bir Audi RS5 DTM aracını göndereceğini açıkladı.