Öne çıkan etkinlikler
Formula 1
R
Formula 1
Türkiye GP
13 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
27 Kas
FP1:
9 gün
Tüm programı gör
MotoGP
R
MotoGP
Valensiya GP
13 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Portekiz GP
Biletler
20 Kas
Sıradaki Etkinlik
2 gün
Tüm programı gör
WRC
R
WRC
Büyük Britanya Rallisi
29 Eki
Canceled
R
WRC
Ypres Rallisi
19 Kas
Canceled
World Superbike
R
World Superbike
Magny-Cours
02 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
World Superbike
Estoril
16 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
WEC / Son dakika

Montoya, DragonSpeed ile WEC'in LMP2 sınıfında yer alacak

paylaşım
yorumlar
Montoya, DragonSpeed ile WEC'in LMP2 sınıfında yer alacak
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Eski Formula 1 ve Indy car yıldızı Juan Pablo Montoya, 2021 FIA Dünya dayanıklılık Şampiyonası sezonunda DragonSpeed LMP2 ekibiyle yarışacak.

45 yaşındaki Montoya, Acura Penske takımı ile IMSA Weathertech SportsCar Şampiyonasında tam zamanlı olarak yarıştıktan üç sezon sonra WEC'e geçti.

Kolombiyalı sürücü, tam zamanlı olarak WEC'e dönen Dragon Speed'in Oreca 07'sini Henrik Hedman ve Ben Hanley ile paylaşacak.

Takım patronu Elton Julian şöyle konuştu: "Bu duyuruyu gelecek sezondan önce yapıyor olmaktan çok memnunum. Harika ekibimiz, inanılmaz derecede zorlu bir yılda kenetli kaldı ve Henrik başta olmak üzere herkes çok aç."

Montoya, bu yılki Le Mans 24 saat yarışında DragonSpeed takımında Timothe Buret ve Memo Rojas ile takım arkadaşı olmuştu.

Montoya, "Tam WEC sezonu için Dragonspeed'e katılacağım için heyecanlıyım. Bu yıl Le Mans 24 Saat yarışında, onlarla inanılmaz bir deneyim yaşadım ve bu kadar büyük bir insan grubuyla pek çok klasik pistte yarışmayı sabırsızlıkla bekliyorum.” dedi.

DragonSpeed ilk olarak 2018/19 sezonu için WEC'E katıldı ve hem LMP1 hem de LMP2 sınıflarında yer aldı.

#81 DragonSpeed USA ORECA LMP2 07, LMP2: Ben Hanley, Henrik Hedman, Colin Braun, Harrison Newey

#81 DragonSpeed USA ORECA LMP2 07, LMP2: Ben Hanley, Henrik Hedman, Colin Braun, Harrison Newey

Photo by: Richard Dole / Motorsport Images

Bahreyn WEC: #7 Toyota şampiyon oldu, Salih GTE Am'i 2. sırada tamamladı

Önceki haber

Bahreyn WEC: #7 Toyota şampiyon oldu, Salih GTE Am'i 2. sırada tamamladı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri WEC
Editör Jamie Klein

Çok Okunanlar Bugün

Vettel: "Türkiye'deki gibi vinç olaylarında hataya yer yok"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Türkiye'deki gibi vinç olaylarında hataya yer yok"

Hamilton: "Türkiye'deki gibi şartlara daha çok ihtiyacımız var, böylece yeteneklerimi gösterebilirim"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Türkiye'deki gibi şartlara daha çok ihtiyacımız var, böylece yeteneklerimi gösterebilirim"

Raikkonen: "Ferrari'nin toparlanamaması için bir sebep yok"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Raikkonen: "Ferrari'nin toparlanamaması için bir sebep yok"

Hulkenberg: "Söyleyebileceğim yeni bir şey yok"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hulkenberg: "Söyleyebileceğim yeni bir şey yok"

Alonso, Abu Dhabi'de Renault ile 190 tur tamamladı
Formula 1 Formula 1 / Test raporu

Alonso, Abu Dhabi'de Renault ile 190 tur tamamladı

Rosberg: "Hamilton'a şapka çıkartıyorum"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Rosberg: "Hamilton'a şapka çıkartıyorum"

Russell: "Türkiye GP'si, F1'in asıl amacı olamaz"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Russell: "Türkiye GP'si, F1'in asıl amacı olamaz"

Perez: "Türkiye'de takım emri verilmedi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Perez: "Türkiye'de takım emri verilmedi"

Son Haberler

Montoya, DragonSpeed ile WEC'in LMP2 sınıfında yer alacak
WEC WEC / Son dakika

Montoya, DragonSpeed ile WEC'in LMP2 sınıfında yer alacak

Bahreyn WEC: #7 Toyota şampiyon oldu, Salih GTE Am'i 2. sırada tamamladı
Haber video
WEC WEC / Yarış raporu

Bahreyn WEC: #7 Toyota şampiyon oldu, Salih GTE Am'i 2. sırada tamamladı

Bahreyn WEC: #7 numaralı Toyota'yı pole pozisyonunda, Salih sınıfında ikinci!
Haber video
WEC WEC / Sıralama turları raporu

Bahreyn WEC: #7 numaralı Toyota'yı pole pozisyonunda, Salih sınıfında ikinci!

Bahreyn WEC: Son antrenmanın lideri #8 Toyota
WEC WEC / Antrenman raporu

Bahreyn WEC: Son antrenmanın lideri #8 Toyota

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Vettel: "Türkiye'deki gibi vinç olaylarında hataya yer yok"

21s
2
Formula 1

Hamilton: "Türkiye'deki gibi şartlara daha çok ihtiyacımız var, böylece yeteneklerimi gösterebilirim"

4s
3
Formula 1

Raikkonen: "Ferrari'nin toparlanamaması için bir sebep yok"

3s
4
Formula 1

Hulkenberg: "Söyleyebileceğim yeni bir şey yok"

2s
5
Formula 1

Alonso, Abu Dhabi'de Renault ile 190 tur tamamladı

5s

Son Haberler

Montoya, DragonSpeed ile WEC'in LMP2 sınıfında yer alacak
WEC

Montoya, DragonSpeed ile WEC'in LMP2 sınıfında yer alacak

Bahreyn WEC: #7 Toyota şampiyon oldu, Salih GTE Am'i 2. sırada tamamladı
WEC

Bahreyn WEC: #7 Toyota şampiyon oldu, Salih GTE Am'i 2. sırada tamamladı

Bahreyn WEC: #7 numaralı Toyota'yı pole pozisyonunda, Salih sınıfında ikinci!
WEC

Bahreyn WEC: #7 numaralı Toyota'yı pole pozisyonunda, Salih sınıfında ikinci!

Bahreyn WEC: Son antrenmanın lideri #8 Toyota
WEC

Bahreyn WEC: Son antrenmanın lideri #8 Toyota

Bahreyn WEC: İkinci antrenmanda Lopez 1 sn farkla lider
WEC

Bahreyn WEC: İkinci antrenmanda Lopez 1 sn farkla lider

Son Videolar

Bahreyn 8 Saat WEC Yarışı Özeti 03:12
WEC
14 Kas 2020

Bahreyn 8 Saat WEC Yarışı Özeti

FIA WEC: 8 Hours of Bahrain Trailer 01:00
WEC
13 Kas 2020

FIA WEC: 8 Hours of Bahrain Trailer

Michael Schumacher'in ilk Dünya Süper Araç galibiyeti - 1990 WSC Meksika 01:16
WEC
7 Eki 2020

Michael Schumacher'in ilk Dünya Süper Araç galibiyeti - 1990 WSC Meksika

FIA WEC: Spa 6 Saat - Thomas Laurent'in büyük kazası 00:59
WEC
16 Ağu 2020

FIA WEC: Spa 6 Saat - Thomas Laurent'in büyük kazası

FIA WEC: Spa 6 Saat - Yarış özeti 03:43
WEC
16 Ağu 2020

FIA WEC: Spa 6 Saat - Yarış özeti

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

  • İlan
  • İletişim
  • Yakuplu Mahallesi Kavaklı Caddesi
    Güney Konakları A Blok Kat:3 Daire:5
    Beylikdüzü İstanbul
© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.