Montoya, DragonSpeed ile WEC'in LMP2 sınıfında yer alacak

45 yaşındaki Montoya, Acura Penske takımı ile IMSA Weathertech SportsCar Şampiyonasında tam zamanlı olarak yarıştıktan üç sezon sonra WEC'e geçti.

Kolombiyalı sürücü, tam zamanlı olarak WEC'e dönen Dragon Speed'in Oreca 07'sini Henrik Hedman ve Ben Hanley ile paylaşacak.

Takım patronu Elton Julian şöyle konuştu: "Bu duyuruyu gelecek sezondan önce yapıyor olmaktan çok memnunum. Harika ekibimiz, inanılmaz derecede zorlu bir yılda kenetli kaldı ve Henrik başta olmak üzere herkes çok aç."

Montoya, bu yılki Le Mans 24 saat yarışında DragonSpeed takımında Timothe Buret ve Memo Rojas ile takım arkadaşı olmuştu.

Montoya, "Tam WEC sezonu için Dragonspeed'e katılacağım için heyecanlıyım. Bu yıl Le Mans 24 Saat yarışında, onlarla inanılmaz bir deneyim yaşadım ve bu kadar büyük bir insan grubuyla pek çok klasik pistte yarışmayı sabırsızlıkla bekliyorum.” dedi.

DragonSpeed ilk olarak 2018/19 sezonu için WEC'E katıldı ve hem LMP1 hem de LMP2 sınıflarında yer aldı.