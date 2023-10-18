Mick Schumacher, Alpine ile Jerez'de piste çıktı

Mick Schumacher, bugün Jerez de la Frontera'da Alpine A424 LMDh aracıyla ilk testini resmen gerçekleştirdi.

Fransız üretici, 2024 sezonunun ilk yarışına Mart ayında ev sahipliği yapacak Katar'a mümkün olan en hazır şekilde gitmek istiyor ve bu kapsamda çok sayıda test yapıyorlar.

Alpine motoru, üreticilerin araçlarını inşa edebilecekleri dört şasiden biri olan ORECA'ya takılmış durumda.

Schumacher'in Alpine ile test yapacağı uzun süredir konuşuluyordu ve bu sabah İspanya'nın güneyindeki pistte mavi araçla ilk sürüşünü yaptı.

Eski Haas pilotu, bugünkü testte yeni LMDh prototipiyle ilk sürüşünü yaptığı için yeni aracın çalışma prensibini anlamaya çalıştı.

Alpine A424 LMDh Photo by: Alpine

Bu, Mick'in bir dayanıklılık prototipinin direksiyonuna ilk geçişi olduğu için anlaması gereken pek çok şey vardı.

Aslında Mick için test çok uzun sürmese de, taraflar birbirleriyle ilk teması kurmuş oldular. Şu anda Schumacher ile başka bir test planlanmıyor fakat bugünkü test gelecek için anlaşma yapılabileceğini ortaya koyuyor.

Mercedes, somut teklifler gelmesi halinde Mick'in WEC'te yarışmasına izin verecek. Bu açıdan Mick ve Alpine arasındaki görüşmeler önümüzdeki haftalarda devam edecek.

Alpine A424 LMDh Photo by: Alpine

Bugünkü testte Alpine ayrıca Charles Milesi, Nicolas Lapierre ve Andre Negrao'ya A424'ü test ettirdi. Bu üç sürücünün bu sezon için Alpine ile sözleşmesi bulunuyor. Lapierre aynı zamanda özel LMDh gelişim sürücüsü olarak görev yapıyor.

Testin bir diğer çarpıcı noktası, Alpine A424'ün önceki testlerin aksine mavi rengi taşımasıydı.

İspanya testinden önceki test yine İber yarımadasında -Aragon'da- gerçekleştirildi ve araçla toplam 1500 kilometre mesafe tamamlandı.

Aragon'da gerçekleştirilen o testte Nicholas Lapierre ve Matthieu Vaxiviere dönüşümlü olarak sürüş yapmıştı.

Alpine A424 LMDh Photo by: Alpine