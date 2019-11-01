Michelin, WEC hiper araç sınıfının lastik tedarikçisi oldu

Mevcut WEC sınıflarında zaten yer alan Michelin, 2022/23 sezonunun sonuna kadar ACO ile üç yıllık bir anlaşma yaptı.

WEC'in yeni sınıfın tedarikçisi olması için kaç lastik üreticisiyle görüştüğü belli değil, ancak Goodyear bu yılı temmuz ayında buraya katılmaya olan niyetini belli edilmişti.

WEC'te 2020/21 sezonuyla birlikte yeni bir dönem başlıyor ve hem Toyota hem de Aston Martin zaten serinin yeni kategorisine gireceklerini açıkladılar.

McLaren da WEC'e katılmaya ilgi gösteriyor.

Automobile Club de I'Ouest'in yöneticisi Pierre Fillon, "FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası ve özellikle Le Mans 24 Saat, Michlein'in teknik uzmanlığından ve liderlik bakış açısından uzun yıllardır faydalanıyor. Yeni hiper araç sınıfının tedarikçisi olarak yeni dayanıklılık yarışları çağına hayati bir katkıda bulunacaklar." dedi.