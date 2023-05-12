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Mercedes, 2024'te WEC'in GT3 sınıfına katılma konusunda iyimser

Mercedes, 2024'te Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda LMGT3 sınıfı hayata geçtiğinde orada mücadele edeceği konusunda iyimser.

Rachit Thukral
Ekleyen:
#57 Winward Racing Mercedes-AMG GT3: Jens Liebhauser, Lorenzo Ferrari, Lucas Auer

WEC'in 2024'te GTE formülünden kurtulup ekonomik açıdan daha sürdürülebilir olan GT3 araçlarını getirme kararı almasının ardından Mercedes-AMG GT3 araçları WEC'de mücadele edebilecekler.

Buna rağmen WEC, seride Hypercar sınıfında mücadele eden üreticilerin bu sınıfta mücadeleye dahil olmasına öncelik verecek. Bu, Porsche, Ferrari, BMW, Lamborghini ve Chevrolet'in GT3 sınıfı için öncelikli olacağı manasına geliyor. Ancak bu üreticilerden yeterli seviyede katılım olmazsa, bu durumda Mercedes gibi harici üreticilerin katılımına izin verilecek.

Mercedes'in bu durumda müşteri takımlarına güvenmesi gerekebilir çünkü, üretici başına maksimum 2 aracın katılmasına izin verilecek.

LMGT3 sınıfı ile ilgili detaylar henüz resmiyet kazanmadı. Mercedes, şimdiden birçok müşteri takımının kendileriyle ilgilenmeleri karşısında cesaretlendiklerini, gelecek sene WEC'de olacaklarından emin olduğunu açıkladı.

Mercedes-AMG'nün müşteri takımları bölümünün başında yer alan Stefan Wendl, "Tabii ki ilgilenen ekiplerimiz var çünkü bize katılmak ve gelecekte Le Mans'a katılmak isteyen birçok müşteri var."

"Ancak şu an için organizatörlerle yakın irtibat içerisindeyiz ve geleceğin ne getireceğine bakacağız."

"Şu anda bir sonuç almak için erken ancak gridde bir ya da daha fazla AMG göreceğimiz konusunda çok iyimseriz." dedi.

Bernd Schneider/Mark Webber/Klaus Ludwig AMG Mercedes CLK LM

Bernd Schneider/Mark Webber/Klaus Ludwig AMG Mercedes CLK LM

Photo by: Rainer W. Schlegelmilch / Motorsport Images

Mercedes, bütçelerine göre müşteri takımlarına farklı serilerde destek sunuyor. Bütçesi büyük olanlar genelde DTM ve Nurburgring 24 Saat yarışlarında mücadele ediyorlar.

Olası WEC programı için Wendl, "Öncelikle müşterilerin gitmek istediği yöne gidiyoruz ve ardından ne kadar destek olabileceğimize bakıyoruz."

"Yani, birçok programda yaptığımız gibi öncelikle sürücü desteği ve mühendislik desteği, belki de dünya çapında çok iyi destek sistemleriyle tanındığımız için yedek parça desteği de olabilir. Yaklaşımımız böyle."

"Şu anda tüm seçenekleri değerlendiriyoruz ve ardından net bir tablomuz olur. Sonra nereye gitmek istediğimize karar veririz ama plan kesinlikle bu şampiyonalarda araçlara sahip olmak." dedi.

Mercedes, Le Mans 24 Saat'e en son CLR prototip aracıyla 1999'da katılmıştı ancak antrenmanlar ve sıralamalardaki kazalarının ardından güvenlik gerekçesiyle yarıştan çekilmişti.

Son olarak Aralık ayında, GT World Challenge serisinin öncü takımlarından ASP, Mercedes AMG-GT3 aracıyla 2024 Le Mans 2024 Saat yarışına katılmak istediğini duyurdu.

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