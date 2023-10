Mercedes: "2024 için WEC'de LMGT3 sınıfına katılma şansımız düşük"

Mercedes-AMG'nin müşteri yarışları başkanı Stefan Wendl, Alman üreticinin aşırı talep görmesi beklenen sınıf için katılım sağlama girişimlerinin 'şu ana kadar pek umut verici görünmediğini' kabul etti.

Ancak, müşteri ekiplerinden biri tarafından yönetilen Mercedes-AMG GT3'lerden oluşan iki araçlı bir giriş için zemin hazırlama çalışmalarının halen devam ettiğini vurguladı.

Takımların adını vermeyen Wendl, "Açıkçası deniyoruz. Böyle bir projeyi finanse edebilecek altyapıya sahip birden fazla takımla hazırlık yapıyoruz."

"Halen umutluyuz, katılmayacağımıza dair bir teyidimiz yok." dedi.

Gelecek yıl WEC gridinde Mercedes'e yer olmayabileceği söylendiğinde ise şunları söyledi: "Bu benim varsayımım ama asla bilemezsiniz."

"Bu [Hypercar sınıfındaki] Le Mans Hypercar ve LMDh girişlerinin sayısına bağlı olacak, şu anda nihai cevabı beklemekten başka bir şey yapamayız."

Mercedes, LMGT3'e katılmak isteyen üreticiler listesinde uzun bir yol kat etmiş gibi görünüyor.

WEC organizatörleri FIA ve Automobile Club de l'Ouest, Hypercar'da yarışan üreticilere öncelik verileceğini belirttiler.

Photo by: Alessio Morgese

Brands that are represented in the Hypercar class are expected to be given priority for the class that replaces GTE Am