Prime'a abone ol
WEC
Haberler

Mercedes: "2024 için WEC'de LMGT3 sınıfına katılma şansımız düşük"

Mercedes, önümüzdeki yıl Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'ndaki yeni LMGT3 sınıfına katılma umutlarının azaldığını itiraf etti.

Gary Watkins
Editör Gary Watkins
Güncelleme
#88 Akkodis ASP Team Mercedes-AMG GT3: Raffaele Marciello, Timur Boguslavskiy, Jules Gounon

Mercedes-AMG'nin müşteri yarışları başkanı Stefan Wendl, Alman üreticinin aşırı talep görmesi beklenen sınıf için katılım sağlama girişimlerinin 'şu ana kadar pek umut verici görünmediğini' kabul etti.

Ancak, müşteri ekiplerinden biri tarafından yönetilen Mercedes-AMG GT3'lerden oluşan iki araçlı bir giriş için zemin hazırlama çalışmalarının halen devam ettiğini vurguladı.

Takımların adını vermeyen Wendl, "Açıkçası deniyoruz. Böyle bir projeyi finanse edebilecek altyapıya sahip birden fazla takımla hazırlık yapıyoruz."

"Halen umutluyuz, katılmayacağımıza dair bir teyidimiz yok." dedi.

Gelecek yıl WEC gridinde Mercedes'e yer olmayabileceği söylendiğinde ise şunları söyledi: "Bu benim varsayımım ama asla bilemezsiniz."

"Bu [Hypercar sınıfındaki] Le Mans Hypercar ve LMDh girişlerinin sayısına bağlı olacak, şu anda nihai cevabı beklemekten başka bir şey yapamayız."

Mercedes, LMGT3'e katılmak isteyen üreticiler listesinde uzun bir yol kat etmiş gibi görünüyor.

WEC organizatörleri FIA ve Automobile Club de l'Ouest, Hypercar'da yarışan üreticilere öncelik verileceğini belirttiler.

Brands that are represented in the Hypercar class are expected to be given priority for the class that replaces GTE Am

Photo by: Alessio Morgese

Brands that are represented in the Hypercar class are expected to be given priority for the class that replaces GTE Am

Bu da Ferrari, Porsche, BMW ve Lamborghini'nin yanı sıra Cadillac ve Toyota'nın ilgili kardeş markaları Chevrolet ve Lexus'un da girişlerinin garanti olduğu anlamına geliyor.

WEC'in 2012'de yeniden başlamasından bu yana GTE bölümlerini destekleyen bir üretici olarak Aston Martin'in, bu ayın başlarında Valkyrie LMH ile Hypercar girişinin duyurulmasından önce bile yeni kategoride devam edeceği kesin görünüyordu.

Ford ve McLaren'in sırasıyla Proton Competition ve United Autosports takımlarıyla LMGT3'te yarışmak istediklerini açıklamış olmaları, ACO ve FIA tarafından girişlerinin kabul edileceğine dair kendilerine güvence verildiğini gösteriyor.

Bu üreticiler bir araya gelerek LMGT3'lerden oluşan 18 araçlık bir grid oluşturacak. Bu da organizatörlerin gelecek yıl için istediği sayı gibi görünüyor.

2024 WEC için kayıtlar 20 Kasım'da sona eriyor.

Wendl'in Salı günü yaptığı son açıklamalar, Mayıs ayında Mercedes'in gelecek yıl GTE Am'in yerini alacak yeni sınıfa katılma şansı konusunda 'çok iyimser' olduğunu söylediği açıklamaların ardından geldi.

Bu açıklamalar, GT World Challenge Europe ve Spa 24 Saat yarışlarında birçok şampiyonluk kazanan Mercedes GT3 takımı Auto Sport Promotion'ın gelecek yıl Lexus RC F GT3 ile WEC'de yarışmayı planladığını açıklamasından birkaç saat sonra yapıldı.

Wendl, eski spor otomobil sürücüsü Jerome Policand tarafından yönetilen ASP ile takımın WEC sezonu için Mercedes ile kalması konusunda görüşmeler yapıldığını açıkladı.

ASP team that won GTWCE Endurance title will switch to Lexus for WEC assault

Photo by: AG Photo

ASP team that won GTWCE Endurance title will switch to Lexus for WEC assault

Wendl, finansal olarak bu işin yürümesinin mümkün olmadığını ve Lexus'un daha fazla destek sunabileceğini öne sürdü.

Wendl'e göre Mercedes ve ASP, Fransız ekibin 2016'da Ferrari'den ayrılmasının ardından birlikte 'bazı değerli anılar' yarattı.

"Le Mans'a katılma hayalini gerçekleştirmeye çalıştığını anlıyoruz. Bu, onun için buna yaklaşmanın tek yoluydu."

Ancak Wendl, Mercedes ve ASP arasındaki ilişkinin 'kapalı bir kitap olmadığı' konusunda ısrar etti.

Bu ilişkinin hem GT3'teki pro-am sıralamalarında hem de takımın Mercedes'leri de çalıştırdığı GT2 Avrupa Şampiyonası'nda devam edeceğini öne sürdü.

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Mick Schumacher, Alpine ile Jerez'de piste çıktı

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Gary Watkins
Daha fazlası
Gary Watkins
Glickenhaus, WEC'ten ayrılıyor

Glickenhaus, WEC'ten ayrılıyor

WEC

Glickenhaus, WEC'ten ayrılıyor Glickenhaus, WEC'ten ayrılıyor

Grosjean, Lamborghini SC63 LMDh ile ilk sürüşünü gerçekleştirdi

Grosjean, Lamborghini SC63 LMDh ile ilk sürüşünü gerçekleştirdi

WEC
Aston Martin Valkyrie renk düzeni

Grosjean, Lamborghini SC63 LMDh ile ilk sürüşünü gerçekleştirdi Grosjean, Lamborghini SC63 LMDh ile ilk sürüşünü gerçekleştirdi

Aston Martin'in yeni GT3 aracı ortaya çıktı

Aston Martin'in yeni GT3 aracı ortaya çıktı

WEC

Aston Martin'in yeni GT3 aracı ortaya çıktı Aston Martin'in yeni GT3 aracı ortaya çıktı

Son Haberler

Alonso: "Tur zamanına odaklanmadık, araç iyi hissettirdi"

Alonso: "Tur zamanına odaklanmadık, araç iyi hissettirdi"

F1 Formula 1
Mexico City GP

Alonso: "Tur zamanına odaklanmadık, araç iyi hissettirdi" Alonso: "Tur zamanına odaklanmadık, araç iyi hissettirdi"

Verstappen: "Tek turda mücadele çok yakın olacak"

Verstappen: "Tek turda mücadele çok yakın olacak"

F1 Formula 1
Mexico City GP

Verstappen: "Tek turda mücadele çok yakın olacak" Verstappen: "Tek turda mücadele çok yakın olacak"

2023 Meksika GP 2. antrenman: Verstappen günü lider kapattı, Norris yakın takipte

2023 Meksika GP 2. antrenman: Verstappen günü lider kapattı, Norris yakın takipte

F1 Formula 1
Mexico City GP

2023 Meksika GP 2. antrenman: Verstappen günü lider kapattı, Norris yakın takipte 2023 Meksika GP 2. antrenman: Verstappen günü lider kapattı, Norris yakın takipte

Pourchaire, fren sorunları nedeniyle sürüş yapamamış

Pourchaire, fren sorunları nedeniyle sürüş yapamamış

F1 Formula 1
Mexico City GP

Pourchaire, fren sorunları nedeniyle sürüş yapamamış Pourchaire, fren sorunları nedeniyle sürüş yapamamış

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol