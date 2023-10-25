Mercedes: "2024 için WEC'de LMGT3 sınıfına katılma şansımız düşük"

Mercedes-AMG'nin müşteri yarışları başkanı Stefan Wendl, Alman üreticinin aşırı talep görmesi beklenen sınıf için katılım sağlama girişimlerinin 'şu ana kadar pek umut verici görünmediğini' kabul etti.

Ancak, müşteri ekiplerinden biri tarafından yönetilen Mercedes-AMG GT3'lerden oluşan iki araçlı bir giriş için zemin hazırlama çalışmalarının halen devam ettiğini vurguladı.

Takımların adını vermeyen Wendl, "Açıkçası deniyoruz. Böyle bir projeyi finanse edebilecek altyapıya sahip birden fazla takımla hazırlık yapıyoruz."

"Halen umutluyuz, katılmayacağımıza dair bir teyidimiz yok." dedi.

Gelecek yıl WEC gridinde Mercedes'e yer olmayabileceği söylendiğinde ise şunları söyledi: "Bu benim varsayımım ama asla bilemezsiniz."

"Bu [Hypercar sınıfındaki] Le Mans Hypercar ve LMDh girişlerinin sayısına bağlı olacak, şu anda nihai cevabı beklemekten başka bir şey yapamayız."

Mercedes, LMGT3'e katılmak isteyen üreticiler listesinde uzun bir yol kat etmiş gibi görünüyor.

WEC organizatörleri FIA ve Automobile Club de l'Ouest, Hypercar'da yarışan üreticilere öncelik verileceğini belirttiler.

Photo by: Alessio Morgese Brands that are represented in the Hypercar class are expected to be given priority for the class that replaces GTE Am

Bu da Ferrari, Porsche, BMW ve Lamborghini'nin yanı sıra Cadillac ve Toyota'nın ilgili kardeş markaları Chevrolet ve Lexus'un da girişlerinin garanti olduğu anlamına geliyor.

WEC'in 2012'de yeniden başlamasından bu yana GTE bölümlerini destekleyen bir üretici olarak Aston Martin'in, bu ayın başlarında Valkyrie LMH ile Hypercar girişinin duyurulmasından önce bile yeni kategoride devam edeceği kesin görünüyordu.

Ford ve McLaren'in sırasıyla Proton Competition ve United Autosports takımlarıyla LMGT3'te yarışmak istediklerini açıklamış olmaları, ACO ve FIA tarafından girişlerinin kabul edileceğine dair kendilerine güvence verildiğini gösteriyor.

Bu üreticiler bir araya gelerek LMGT3'lerden oluşan 18 araçlık bir grid oluşturacak. Bu da organizatörlerin gelecek yıl için istediği sayı gibi görünüyor.

2024 WEC için kayıtlar 20 Kasım'da sona eriyor.

Wendl'in Salı günü yaptığı son açıklamalar, Mayıs ayında Mercedes'in gelecek yıl GTE Am'in yerini alacak yeni sınıfa katılma şansı konusunda 'çok iyimser' olduğunu söylediği açıklamaların ardından geldi.

Bu açıklamalar, GT World Challenge Europe ve Spa 24 Saat yarışlarında birçok şampiyonluk kazanan Mercedes GT3 takımı Auto Sport Promotion'ın gelecek yıl Lexus RC F GT3 ile WEC'de yarışmayı planladığını açıklamasından birkaç saat sonra yapıldı.

Wendl, eski spor otomobil sürücüsü Jerome Policand tarafından yönetilen ASP ile takımın WEC sezonu için Mercedes ile kalması konusunda görüşmeler yapıldığını açıkladı.

Photo by: AG Photo ASP team that won GTWCE Endurance title will switch to Lexus for WEC assault

Wendl, finansal olarak bu işin yürümesinin mümkün olmadığını ve Lexus'un daha fazla destek sunabileceğini öne sürdü.

Wendl'e göre Mercedes ve ASP, Fransız ekibin 2016'da Ferrari'den ayrılmasının ardından birlikte 'bazı değerli anılar' yarattı.

"Le Mans'a katılma hayalini gerçekleştirmeye çalıştığını anlıyoruz. Bu, onun için buna yaklaşmanın tek yoluydu."

Ancak Wendl, Mercedes ve ASP arasındaki ilişkinin 'kapalı bir kitap olmadığı' konusunda ısrar etti.

Bu ilişkinin hem GT3'teki pro-am sıralamalarında hem de takımın Mercedes'leri de çalıştırdığı GT2 Avrupa Şampiyonası'nda devam edeceğini öne sürdü.