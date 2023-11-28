McLaren, WEC'in LMGT3 sınıfına katılacak

McLaren uzun zamandır dayanıklılık yarışlarına geri dönmeyi düşünüyordu, ancak son bir yıllık süre zarfında bu konuda ciddi bir gelişme yaşanmamıştı.

Serinin giderek artan popülaritesinin ardından üreticiler bu zorlu seride yer almak için birbirleriyle yarıştılar ve 2024 yılında 14 farklı üreticinin WEC'te yer alacağı duyuruldu.

Bu üreticilerden birisi de McLaren oldu.

Duyuruya göre McLaren, Hypercar sınıfına değil LMGT3 sınıfına girecek ve burada iki McLaren 720S GT3 EVO'ya sahip olacak.

Bu araçlar İngiliz United Autosports takımı tarafından McLaren Automotive ile ortaklaşa kullanılacak.

United Autosports'un ortak sahibi ve McLaren CEO'su Zak Brown, "Resmi olarak onaylandı."

"2024'te WEC gridinde iki McLaren olacak. United Autosports ortaklığıyla, Le Mans 24 Saat de dahil olmak üzere 8 yarışın düzenleneceği bu şampiyonada ilginç yarışlara katılacaklar."

"Bunu görmek için sabırsızlanıyorum, sıkı çalışmaya devam edin çocuklar!" dedi.

McLaren'ın daha önce Le Mans'ta kazandığını hatırlatmakta fayda var. 1995 yılında, efsanevi McLaren F1 GTR aracı Japon takımı Kokusai Kaihatsu Racing ile zafere ulaşmıştı.

United Autosports da özellikle LMP2 tarafında ustalaşmış takımlardan birisi.

2024'te McLaren araçlarının birinde 1995'teki zaferin şerefine 59 numara olurken, diğerinde 95 numara olacak.