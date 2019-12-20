McLaren mali açıdan sorumsuz hissederse üçüncü bir seriye girmeyecek

An itibariyle McLaren FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nın yeni klasmanına girişi düşünüyor, ancak aynı zamanda Zak Brown’un IMSA WeatherTech Sportscar Şampiyonası’nın DPi 2.0 konseptinin, mali sebeplerin McLaren’in bir supercar üretmesini zorlaştıracağı sebebiyle sıcak bakıyor.

McLaren'in WEC’de yapılacak olan LM Hypercar sınıfına giriş yapması halinde, takım uzun süredir devam eden Formula 1 ekibine ve 2020'dAn itibaren Arrow Schmidt Peterson Motorsport ile yapılacak olan tam teşekküllü IndyCar programıyla beraber üç seriye aynı anda katılmış olacak.

Üç seriyi paralel olarak götürmek için ellerinde olan sürdürülebilirliğe sahip olup olmadıkları konusunda yorum yapan Brown, “Evet ancak an itibariyle elimizde ikisini sağlayabileceğimiz kaynak bulunmakta. Üçüncüyü de sürdürülebilirliği mümkün olsa yapardık ancak bu yüzden günümüz kurallarını göz önüne alarak bir geçiş yapmadık.”

“Mali olarak yapabileceğimiz konusunda rahat değiliz. IndyCar iyi bir iş kolu, bunu başarabiliriz. Bunu başardık da. İster inanın ister inanmayın, yarışa giremememiz fiyaskosuna rağmen bunu bu sene başardık.”

“Formula 1 çok fazla para kaybediyor, ancak yeni bütçe sınırlaması geliyor, sponsorluklar da iyi gidiyor. Formula 1’in düzenli olduğu yörüngeyi görüyoruz, bu yüzden sportscar serilerine bakıyoruz.”

Brown, 2020/21 sezonu için WEC yönetimini markaların para harcama konusunda kontrol altında tutmasını ısrarla belirtti.

“Bence Toyota 40 milyon doların üstünde para harcayacak ve bence onun üstünde bir para harcamak gereksiz, belki yarısı harcanabilir.”

“Ancak bana göre, geçmişte de gördüğümüz gibi, en büyük çek defterine sahip takım kazanan takımdır. Bence para harcamanın gittikçe zorlaştığı bir formül bulmalılar.”

“Bu yüzden 20-40 milyon dolar arası harcamaların oturduğu bölge ve biz bu bölgenin en altında olmak istiyoruz. Bu harcamaların sonunda ise kendine güvenli ve rekabetçi olmalıyız.”

Toyota ve Aston Martin LM Hypercar sınıfının ilk sezonu için katılımlarını doğruladı, Peugeot ise dayanıklılık şampiyonasının en üst noktasına geri dönüşünü doğrulasa da 2022 civarlarında klasmana giriş yapmayı planlıyor.

Çeviri: Efe Kahya