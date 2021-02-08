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WEC / Son dakika

Magnussen ve di Resta, Peugeot ile WEC'te yarışacak!

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Magnussen ve di Resta, Peugeot ile WEC'te yarışacak!
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Çeviren: Memet Kağan Bilgili, Editör

Eski F1 pilotları Kevin Magnussen, Paul di Resta ve Jean-Eric Vergne; 2022 Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nda Peugeot’nun yeni Le Mans hiper aracını kullanacak.

Fransız üretici, 2022’de WEC ve Le Mans 24 Saat’e geri dönecek ve sürücü dizilimi için bu 3 eski F1 pilotuyla halihazırda anlaşmış durumda.

Bu üçlünün yanına gelecek diğer isimler ise Le Mans galibi Loic Duval, WEC’in düzenli yarışçılarından Gustavo Menezes ve 2019 Avrupa Le Mans serisi LMP3 şampiyonu Mikkel Jensen olacak.

WEC’te 2012’den beri birkaç sezon ByKolles takımıyla yarışan ve 2000’lerde Honda F1 takımının test pilotu olan James Rossiter ise rezerv ve simülatör pilotu görevinde olacak.

Henüz bu sürücülerin 2 Peugeot LMH hibrit prototip aracına nasıl dağılacağı ve 2022 WEC sezonunun hangi tarihte başlayacağı belli değil.

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#01 Cadillac Chip Ganassi Racing Cadillac DPi, DPi: Kevin Magnussen

#01 Cadillac Chip Ganassi Racing Cadillac DPi, DPi: Kevin Magnussen

Photo by: Michael L. Levitt / Motorsport Images

Eski McLaren, Renault ve Haas F1 pilotu Kevin Magnussen, bu sene ilk defa Chip Ganassi Racing’le IMSA WeatherTech Spor Araç Şampiyonası’nda yarışarak bir spor araç sürdü. Danimarkalı pilot ilk yarışına geçtiğimiz ay Rolex Daytona 24 Saat’te çıktı.

Eski Williams ve Force India pilotu di Resta ise, son 3 yıldır United Autosports’la LMP2 sınıfında yarışarak ve 2020’de Le Mans sınıf galibiyeti kazanarak bu koltuğa hak kazandı.

2012-14 yıllarında F1’de Toro Rosso için yarışan 2 kez Formula E şampiyonu Vergne ise LMP2 sınıfında G-Drive Racing ekibiyle ELMS’te birçok yarış galibiyeti aldıktan sonra Peugeot’yla anlaşmaya vardı.

Le Mans galibi ve Audi’yle 2013 WEC şampiyonu olan Duval ise DTM’de Audi’yle 4 sezon geçirdikten sonra spor araçlara yoğunlaşmıştı.

#10 Team Oreca Matmut Peugeot 908 HDI-FAP: Nicolas Lapierre, Loic Duval, Olivier Panis

#10 Team Oreca Matmut Peugeot 908 HDI-FAP: Nicolas Lapierre, Loic Duval, Olivier Panis

Photo by: Rainier Ehrhardt

Fransız pilot, fabrika destekli Oreca takımı için 2010 ve 11’de Peugeot 908 HDi aracıyla yarışarak Sebring 12 Saat’i kazanmış, sonrasındaysa Audi tarafından kontrat teklifi alarak Alman markaya katılmıştı.

Menezes de 2016’dan beri düzenli bir şekilde WEC’te yarışıyor ve ilk sezonunda Signatech Alpine takımıyla LMP2 şampiyonluğunu kazandıktan sonra Rebellion Racing’le LMP1 sınıfına yükselmişti.

26 yaşındaki Jensen ise LMP2’de tek bir sezon geçirdikten sonra Peugeot’yla anlaştı. Danimarkalı pilot geçtiğimiz sene ELMS’te G-Drive için yarıştı ve önceki sezon P3 sınıfında Eurointernational’la şampiyon olduğu Le Mans şampiyonasında bir turluğuna Vergne’e takım arkadaşlığı yaptı.

Peugeot’nun LMH aracı bu senenin sonunda testlerine başlayacak ve Fransız marka, WEC’e ne zaman katılacağına 2022’nin başında karar verecek.

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Bu Haber Hakkında

Seri WEC
Pilotlar Gustavo Menezes , Jean-Eric Vergne , Kevin Magnussen , Loic Duval , Mikkel Jensen , Paul diResta
Takımlar Peugeot Sport
Editör Gary Watkins

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